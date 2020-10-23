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Днепр-1
24.10.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Львов – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команда Георгия Цецадзе может надеяться только на чудо

  • 23.10.2020 15:19
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Львов – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© СК Днепр-1. Георгий Цецадзе

В субботу, 24 октября, в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги ФК «Львов» будет принимать «Днепр-1». Львовяне занимают последнюю строчку в турнирной таблице, заработав в шести поединках одно очко, а днепряне расположились на 10-м месте, имея в своем активе 5 зачетных баллов.

«Горожане» в прошлом туре проиграли с разгромным счетом 1:5 донецкому «Шахтеру». Пропустив в дебюте матча гол, «сине-золотые львы» так и не сумели прийти в себя, и уже к 18-й минуте пропустили четыре мяча. Игра с «горняками» ярко показала все проблемные места команды Георгия Цецадзе – неуверенная игра в защите и беззубость атакующего звена.

Руководству львовского клуба нужно срочно делать выводы, в противном случае нужно будет наигрывать состав на Первую лигу. Сейчас команда не выигрывает в чемпионате с 22 февраля нынешнего года, именно тогда в последний раз «львы» одержали победу над «Олимпиком». Под руководством нынешнего наставника «Львов» сыграл 11 поединков, из которых 8 проиграл, а 3 свел к ничьей.

Свой единственный зачетный балл в текущем чемпионате «горожане» получили в игре с дебютантом Премьер-лиги львовским «Рухом». Одной из главных причин неудач, кроме просчетов тренерского штаба, является несыграность футболистов, ведь в межсезонье к составу присоединилось 12 новых игроков, преимущественно легионеров. Привести их всех к общему знаменателю тренерскому штабу пока не удается.

В отличие от своих оппонентов, днепряне сумели выбраться из «черной» полосы, и в прошлом туре одержали свою первую победу в текущем чемпионате. Соперник «Днепра-1» был не из простых – черниговская «Десна», которая славится удачной игрой на выезде. Тем ценнее была эта победа (2:0) для днепрян, которые наконец почувствовали уверенность в собственных силах.

Тот поединок стал третьим сыгранным под руководством Йовичевича. Напомним, что первую игру «Днепр-1» проиграл «Александрии» (1:4), а в следующей разделил очки с «Ворсклой» (2:2). Как видим, прогресс команды очевиден. Хорватский специалист славится умением настроить своих игроков, поэтому проблем с мотивацией на игру с аутсайдером не должно возникнуть.

История противостояний в чемпионате между «Львовом» и «Днепром-1» насчитывает четыре поединка, которые были сыграны в прошлом сезоне. Лишь однажды победу праздновал «Львов», а трижды сильнее были днепряне. Фаворитом предстоящего поединка является «Днепр-1», который лучше укомплектован и уже почувствовал вкус побед в новом чемпионате. Львовяне могут надеяться только на чудо, другие сильные качества в нынешней команде сложно выделить.

Ориентировочные составы:

«Львов»: Костик – Клименчук, Кравчук, Михоби, Борзенко, Сабино, Айнсалу, Кошман, Чирьяк, Богунов, Шина.

«Днепр-1»: Сарнавский – Дубинчак, Дуглас, Логинов, Адамюк, Когут, Пихаленок, Булеца, Назаренко, Игнатенко, Довбик.

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24 октября, суббота

«Львов» – «Днепр-1»
Львов. Стадион «Арена Львов». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
ЛЬВОВ — ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Владимир Новохатний (Киев)
Прогноз Sport.ua — 0:3
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Денис Шаховец, Sport.ua

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