7-й тур
Львов
1 : 3
Днепр-1
24.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 в гостях уверенно победил Львов

Команда Йовичевича набирает обороты и одержала вторую победу подряд

  • 24.10.2020 21:19
  • 1662 просмотра
  • 3 комментария
Днепр-1 в гостях уверенно победил Львов
© footboom.com

Отчет о матче ожидайте позже…

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Львов» – «Днепр-1» – 1:3

 Кравчук (23) - Когут (14), Довбык (25), Чичиков (83).

 Кошман (58), Чирьяк (84) - Назаренко (55), Когут (63), Логинов (79).

«Львов»: Костик, Михоби, Кравчук, Махмутович, Грисьо (Богунов, 73), Клименчук, Шина, Айнсалу (Чирьяк, 64), Кошман (Казлаускас, 74), Сабино, Ныч. 

«Днепр-1»: Сарнавский, Адамюк, Тейлор, Логинов, Дубинчак, Игнатенко, Пихалёнок (Кравченко, 86), Назаренко, Булеца (Цуриков, 72), Когут (Батагов, 72), Довбык (Чичиков, 77).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    wicker
    online
      wicker, 24.10.2020 21:52
    +1
    Харош! З перемогою брати із берегів Дніпра.
    Ссылка
    a.fedorenko1953
    online
      a.fedorenko1953, 24.10.2020 21:36
    0
    Первый тайм ,а особо голы, были хорошими, но во втором Днепр стал терять массу моментов и потерял уверенность. После этого опять появилась команда Михи., неточные пасы, потери и нервы у ворот.
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 24.10.2020 21:27
    0
    Шедевры от Довбыка и Когута (советую всем просмотреть) — фантастика. На закуску гол Чичикова. Когут на данный момент не без шуток является одним из лучших центральных полузащитников УПЛ, парень набрал невероятную форму, жаль он пропустит следующий матч. Следующий матч против Киева
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 24.10.2020 21:52
    +1
    Харош! З перемогою брати із берегів Дніпра.
    Ссылка
    a.fedorenko1953
    online
      a.fedorenko1953, 24.10.2020 21:36
    0
    Первый тайм ,а особо голы, были хорошими, но во втором Днепр стал терять массу моментов и потерял уверенность. После этого опять появилась команда Михи., неточные пасы, потери и нервы у ворот.
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 24.10.2020 21:27
    0
    Шедевры от Довбыка и Когута (советую всем просмотреть) — фантастика. На закуску гол Чичикова. Когут на данный момент не без шуток является одним из лучших центральных полузащитников УПЛ, парень набрал невероятную форму, жаль он пропустит следующий матч. Следующий матч против Киева
    Ссылка
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