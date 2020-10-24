Днепр-1 в гостях уверенно победил Львов

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Украинская Премьер-лига. 7-й тур.
«Львов» – «Днепр-1» – 1:3
Кравчук (23) - Когут (14), Довбык (25), Чичиков (83).
Кошман (58), Чирьяк (84) - Назаренко (55), Когут (63), Логинов (79).
«Львов»: Костик, Михоби, Кравчук, Махмутович, Грисьо (Богунов, 73), Клименчук, Шина, Айнсалу (Чирьяк, 64), Кошман (Казлаускас, 74), Сабино, Ныч.
«Днепр-1»: Сарнавский, Адамюк, Тейлор, Логинов, Дубинчак, Игнатенко, Пихалёнок (Кравченко, 86), Назаренко, Булеца (Цуриков, 72), Когут (Батагов, 72), Довбык (Чичиков, 77).
Стадион: «Арена Львов» (Львов).
Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).
ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Источник — Sport.ua
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