7-й тур
Львов
1 : 3
Днепр-1
24.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ЙОВИЧЕВИЧ: «Львов дал мне за 6 лет много любви. Не могу проигрывать здесь»

Главный тренер СК «Днепр-1» прокомментировал победу над ПФК «Львов»

  • 24.10.2020 22:47
  • 732 просмотра
  • 4 комментария
ЙОВИЧЕВИЧ: «Львов дал мне за 6 лет много любви. Не могу проигрывать здесь»
© СК Днепр-1. Игор Йовичевич

Главный тренер СК «Днепр-1» Игор Йовичевич на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу над ПФК «Львов» (3:1):

– Я счастлив, чувствую гордость за командные действия и характер. Показали это против неудобного соперника, который хотел завоевать первую победу. Это делало их опасными. Но, думаю, победили заслуженно, контролировали мяч и пространство, у нас выходили розыгрыши, которые планировали во время подготовки к матчу. Хочу поблагодарить игроков за ответственность.

Эти три очка очень важны, ведь легко настраиваться на «Динамо» или «Шахтер». А такие поединки, как сегодня, демонстрируют характер команды. И это очень важно для периода, который нас ожидает. Надеюсь, что будем прибавлять с каждым матчем. У нас всего месяц строится команда, и есть еще много работы впереди. Поздравляю ребят за правильные усилия на сегодняшнем поединке. Иметь сейчас два дня для восстановления, чтобы лучше подготовиться к матчу с «Динамо».

– Вы известны по работе в «Карпатах», когда со «Львовом» было ожесточенное дерби. Настраивали ли вы как-то по-особенному свою нынешнюю команду?

– Нет. Соперник заслуживает уважения. Мы вели в счете 2:1, но каждый их стандарт мог принести пользу. Если бы они сравняли, кто знает, как бы было. Но по моментам, контролем мяча мы заслуженно победили. А третий гол решил все вопросы. Нас радует счет, и я могу похвалить ребят не только за матч, а за тренировки, которые они проводят интенсивно самоотверженно. На тренировках они пытаются выглядеть как в матче, а каждый матч играть как последний. Надо так держать и надо быть ментально устойчивыми, идти от матча к матчу. Мы еще ничего не завоевали. Впереди много туров. Поэтому должны быть психологически крепкими и мощными, ответственными к своей работе и готовиться к следующему сопернику с максимальным уважением и концентрацией.

– Какими были ваши первые эмоции после возвращения во Львов? Возможно, уже встретились с кем-то из знакомых?

– Знаете, я как-то подумал, что не могу проиграть здесь. Львов дал мне за 6 лет много любви, много друзей, незабываемые воспоминания – я всегда буду в долгу.

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Источник — СК Днепр-1

(5 голосов)

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Комментарии
    Mukola Puzh
    online
      Mukola Puzh, 24.10.2020 23:25
    0
    Йові КРАСАВА
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 24.10.2020 23:02
    +1
    Гарні слова хорошого тренера, чекаємо на виступи дніпрян у Лізі Європи
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 24.10.2020 22:59
    0
    Харош
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 24.10.2020 22:56
    0
    Похож на бывшего ведущего Х-фактора
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 24.10.2020 23:02
    +1
    Гарні слова хорошого тренера, чекаємо на виступи дніпрян у Лізі Європи
    Ссылка
    Mukola Puzh
    online
      Mukola Puzh, 24.10.2020 23:25
    0
    Йові КРАСАВА
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 24.10.2020 22:59
    0
    Харош
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 24.10.2020 22:56
    0
    Похож на бывшего ведущего Х-фактора
    Ссылка
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