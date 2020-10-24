7-й тур
Львов
1 : 3
Днепр-1
24.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Львов – Днепр-1 – 1:3. Последний матч Цецадзе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 24.10.2020 22:19
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Львов – Днепр-1 – 1:3. Последний матч Цецадзе. Видео голов и обзор матча
© СК Днепр-1

В матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий «Львов» проиграл «Днепру-1».

Смотрите видео голов и обзор матча «Львов» – «Днепр-1» – 1:3.

ГОЛ! 0:1. Когут, 14 мин.

ГОЛ! 1:1. Кравчук, 24 мин.

ГОЛ! 1:2. Довбик, 25 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:3. Чичиков, 83 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
82' ГОЛ ! Мяч забил Алексей Чичиков (Днепр-1).
25' ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
23' ГОЛ ! Мяч забил Юрий Кравчук (Львов).
14' ГОЛ ! Мяч забил Игорь Когут (Днепр-1).
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Источник — Футбол 1/2/3

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