Львов – Днепр-1 – 1:3. Последний матч Цецадзе. Видео голов и обзор матча

В матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий «Львов» проиграл «Днепру-1».
Смотрите видео голов и обзор матча «Львов» – «Днепр-1» – 1:3.
ГОЛ! 0:1. Когут, 14 мин.
ГОЛ! 1:1. Кравчук, 24 мин.
ГОЛ! 1:2. Довбик, 25 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:3. Чичиков, 83 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Чичиков (Днепр-1).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Юрий Кравчук (Львов).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Когут (Днепр-1).
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Источник — Футбол 1/2/3
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