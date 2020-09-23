Украинская Премьер-лига. 2-й тур.
«Рух» – «Шахтер» - 0:0
«Рух»: Бандура – Глига, Парамонов, Дуць – Брикнер – Копина, Кухарук, Мартынюк – Климчук, Кухаревич, Мысык.
Запасные: Мысак, Заставный, Белый, И. Бойчук, Калюжный, Русин, Эрнест, Б. Бойчук, Кондраков.
«Шахтер»: Трубин – Корниенко, Матвиенко, Бондарь, Додо – Алан Патрик, Маркос Антонио – Коноплянка, Тайсон, Тете – Мораес.
Запасные: Пятов, Хочолава, Степаненко, Марлос, Соломон, Коваленко, Майкон, Болбат, Фернандо.
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).
Стадион: «Арена Львов» (Львов).
13 мин. Тайсон хотел показать Зинченко, но заброс за уши голкиперу с левого фланга штрафной удается только Александру.
11 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! Подача с левого фланга пришлась на Тете, который угодил своим ударом в правый каркас ворот! На контратаке тут же выступил Рух! Однако Мысык не смог попасть в ворота в чистом выходе один на один с Трубиным!
10 мин. Климчука поймали в ловушку защитники у левого угла штрафной.
9 мин. Не было шансов у Тете ответить рывком на резанный пас Тайсона из глубины.
7 мин. Против Бондаря в центре поля отмахнулся Кухаревич в борьбе за верховой мяч.
5 мин. Атака Шахтера по левому флангу была прервана фолом против Тайсона.
3 мин. Прострел Корниенко с левого фланга был перехвачен.
1 мин. МОМЕНТ! Бандура перехватил рывок Тете в штрафной, однако отскок на Тайсона уже не контролировал! Бразилец пробил изящной рабоной над перекладиной! Мог бы быть шедевр!
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В среду, 23-го сентября, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 19:00.
Команды изо Львова на старте сезона демонстрируют неудачные результаты. «Рух» и ПФК «Львов» не набрали очков за два сыгранных матча, а для новоприбывшей в «элиту» команды судьбой уготовлено еще и перенесенное противостояние с действующим чемпионом Украины. С «Шахтером» все тоже далеко не в порядке, что показало отсутствие победы дончан после очередного матча в Запорожье против луганской «Зари» (2:2). До старта еврокубкового сезона у коллектива Каштру еще есть время, но теперь его команде придется еще и перекрывать факт первой потери очков в новом сезоне.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Шахтер».
Илья Береза, Sport.ua
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