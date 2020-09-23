Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Рух» – «Шахтер» - 0:0

«Рух»: Бандура – Глига, Парамонов, Дуць – Брикнер – Копина, Кухарук, Мартынюк – Климчук, Кухаревич, Мысык.

Запасные: Мысак, Заставный, Белый, И. Бойчук, Калюжный, Русин, Эрнест, Б. Бойчук, Кондраков.

«Шахтер»: Трубин – Корниенко, Матвиенко, Бондарь, Додо – Алан Патрик, Маркос Антонио – Коноплянка, Тайсон, Тете – Мораес.

Запасные: Пятов, Хочолава, Степаненко, Марлос, Соломон, Коваленко, Майкон, Болбат, Фернандо.

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).



13 мин. Тайсон хотел показать Зинченко, но заброс за уши голкиперу с левого фланга штрафной удается только Александру.



11 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! Подача с левого фланга пришлась на Тете, который угодил своим ударом в правый каркас ворот! На контратаке тут же выступил Рух! Однако Мысык не смог попасть в ворота в чистом выходе один на один с Трубиным!



10 мин. Климчука поймали в ловушку защитники у левого угла штрафной.



9 мин. Не было шансов у Тете ответить рывком на резанный пас Тайсона из глубины.



7 мин. Против Бондаря в центре поля отмахнулся Кухаревич в борьбе за верховой мяч.



5 мин. Атака Шахтера по левому флангу была прервана фолом против Тайсона.



3 мин. Прострел Корниенко с левого фланга был перехвачен.



1 мин. МОМЕНТ! Бандура перехватил рывок Тете в штрафной, однако отскок на Тайсона уже не контролировал! Бразилец пробил изящной рабоной над перекладиной! Мог бы быть шедевр!



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В среду, 23-го сентября, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 19:00.

Команды изо Львова на старте сезона демонстрируют неудачные результаты. «Рух» и ПФК «Львов» не набрали очков за два сыгранных матча, а для новоприбывшей в «элиту» команды судьбой уготовлено еще и перенесенное противостояние с действующим чемпионом Украины. С «Шахтером» все тоже далеко не в порядке, что показало отсутствие победы дончан после очередного матча в Запорожье против луганской «Зари» (2:2). До старта еврокубкового сезона у коллектива Каштру еще есть время, но теперь его команде придется еще и перекрывать факт первой потери очков в новом сезоне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Шахтер».