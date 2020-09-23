2-й тур
Рух Львов
0:0
Шахтер Донецк
'13   ТВ-трансляция: 

Рух – Шахтер – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 23.09.2020 18:56
  • 5081 просмотр
  • 20 комментариев
Рух – Шахтер – 0:0. LIVE
© ФК Шахтер Донецк

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Рух» – «Шахтер» - 0:0

«Рух»: Бандура – Глига, Парамонов, Дуць – Брикнер – Копина, Кухарук, Мартынюк – Климчук, Кухаревич, Мысык.

Запасные: Мысак, Заставный, Белый, И. Бойчук, Калюжный, Русин, Эрнест, Б. Бойчук, Кондраков.

«Шахтер»: Трубин – Корниенко, Матвиенко, Бондарь, Додо – Алан Патрик, Маркос Антонио – Коноплянка, Тайсон, Тете – Мораес.

Запасные: Пятов, Хочолава, Степаненко, Марлос, Соломон, Коваленко, Майкон, Болбат, Фернандо.

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

13 мин. Тайсон хотел показать Зинченко, но заброс за уши голкиперу с левого фланга штрафной удается только Александру.

11 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! Подача с левого фланга пришлась на Тете, который угодил своим ударом в правый каркас ворот! На контратаке тут же выступил Рух! Однако Мысык не смог попасть в ворота в чистом выходе один на один с Трубиным!

10 мин. Климчука поймали в ловушку защитники у левого угла штрафной.

9 мин. Не было шансов у Тете ответить рывком на резанный пас Тайсона из глубины.

7 мин. Против Бондаря в центре поля отмахнулся Кухаревич в борьбе за верховой мяч.

5 мин. Атака Шахтера по левому флангу была прервана фолом против Тайсона.

3 мин. Прострел Корниенко с левого фланга был перехвачен.

1 мин. МОМЕНТ! Бандура перехватил рывок Тете в штрафной, однако отскок на Тайсона уже не контролировал! Бразилец пробил изящной рабоной над перекладиной! Мог бы быть шедевр!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

   

В среду, 23-го сентября, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 19:00.

Команды изо Львова на старте сезона демонстрируют неудачные результаты. «Рух» и ПФК «Львов» не набрали очков за два сыгранных матча, а для новоприбывшей в «элиту» команды судьбой уготовлено еще и перенесенное противостояние с действующим чемпионом Украины. С «Шахтером» все тоже далеко не в порядке, что показало отсутствие победы дончан после очередного матча в Запорожье против луганской «Зари» (2:2). До старта еврокубкового сезона у коллектива Каштру еще есть время, но теперь его команде придется еще и перекрывать факт первой потери очков в новом сезоне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Шахтер».

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Илья Береза, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 23.09.2020 19:17
    0
    Бурбас выпустил новых ботов я смотрю, чтобы делать видимость, что этот даyнецкий шлактер кому то интересен.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 23.09.2020 19:16
    -1
    Трубин то сузил сектор удара, но забыл как Пятова перекинули...
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 23.09.2020 19:15
    +2
    Олег Тимофеюк, 23.09.2020 18:52
    Ты уже попрыгало?
    Пригай сильніше опудало ,щоб Шлюхтьр виграв
    Ссылка
    NestorMachno7
      NestorMachno7, 23.09.2020 19:14
    -7
    Шахтёр диктует свою игру Руху. Львовянам понадобится много времени чтобы что-то противопоставить одному из лучших клубов Европы!
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 23.09.2020 19:14
    +4
    Олег Тимофеюк, 23.09.2020 18:52
    Ты уже попрыгало?
    О Геюк виліз пригун на бутилке Напригався уже кретин?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 23.09.2020 19:13
    -13
    saha-yakut, 23.09.2020 19:02
    Поставив на перемогу Руха по кофф 23
    Ты бы голову свою тупую поставил бы...а смысл ты и так безголовый
    Ссылка
    NestorMachno7
      NestorMachno7, 23.09.2020 19:09
    -34
    Какой же мог быть великий гол у Тайсона! Жаль, но ничего. ВПЕРЁД ШАХТЁР!!!
    Ссылка
    saha-yakut
      saha-yakut, 23.09.2020 19:02
    +20
    Поставив на перемогу Руха по кофф 23
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 23.09.2020 19:00
    -35
    0-3
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 23.09.2020 18:57
    +10
    Коноплянка на місці опорника - оригінально..
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 23.09.2020 18:55
    +33
    Олег Тимофеюк, 23.09.2020 18:52
    Ты уже попрыгало?
    На могилах сепаров и прорасеянских боевиков
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 23.09.2020 18:52
    +29
    Рух вперед до перемоги!
    Ссылка
    saha-yakut
      saha-yakut, 23.09.2020 18:52
    +27
    Давай, Рух, винось Донецьк.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.09.2020 18:52
    -38
    J0e777, 23.09.2020 18:47
    Всё быдл0 без флагов отписалось из параши и фейковой республики
    Ты уже попрыгало?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 23.09.2020 18:47
    +26
    Всё быдл0 без флагов отписалось из параши и фейковой республики
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 23.09.2020 18:43
    -36
    Вперед шахтар!!! Порви вівців!!!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.09.2020 18:43
    -36
    Удачи лучшая команда восточной Европы, удачи Шахтёр!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 23.09.2020 18:39
    +22
    Зорі не вдалося, то Рух чпокне шлюхту
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 23.09.2020 14:27
    -35
    Вперед, Чемпионы!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 23.09.2020 11:06
    -35
    Поражение винниковских может надолго остановить Движ, хотя даже ничья будет сенсацией.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 23.09.2020 18:55
    +33
    Олег Тимофеюк, 23.09.2020 18:52
    Ты уже попрыгало?
    На могилах сепаров и прорасеянских боевиков
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 23.09.2020 18:52
    +29
    Рух вперед до перемоги!
    Ссылка
    saha-yakut
      saha-yakut, 23.09.2020 18:52
    +27
    Давай, Рух, винось Донецьк.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 23.09.2020 18:47
    +26
    Всё быдл0 без флагов отписалось из параши и фейковой республики
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 23.09.2020 18:39
    +22
    Зорі не вдалося, то Рух чпокне шлюхту
    Ссылка
    saha-yakut
      saha-yakut, 23.09.2020 19:02
    +20
    Поставив на перемогу Руха по кофф 23
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 23.09.2020 18:57
    +10
    Коноплянка на місці опорника - оригінально..
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 23.09.2020 19:14
    +4
    Олег Тимофеюк, 23.09.2020 18:52
    Ты уже попрыгало?
    О Геюк виліз пригун на бутилке Напригався уже кретин?
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 23.09.2020 19:15
    +2
    Олег Тимофеюк, 23.09.2020 18:52
    Ты уже попрыгало?
    Пригай сильніше опудало ,щоб Шлюхтьр виграв
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 23.09.2020 19:17
    0
    Бурбас выпустил новых ботов я смотрю, чтобы делать видимость, что этот даyнецкий шлактер кому то интересен.
    Ссылка
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