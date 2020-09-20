3-й тур
Заря
2:2
Шахтер Донецк
20.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Заря в Запорожье дала бой Шахтеру, сыграв в результативную ничью

Луганчане набрали первое очко в новом чемпионате

  • 20.09.2020 18:53
  • 5953 просмотра
  • 149 комментариев
Заря в Запорожье дала бой Шахтеру, сыграв в результативную ничью
© twitter.com/FCZoryaOfficial

Так получилось, что свой последний официальный матч донецкий «Шахтер» сыграл 25 августа, проиграв в матче за Суперкубок Украины киевскому «Динамо» 1:3. Затем был перерыв, связанный с играми сборной в Лиге Наций, а поединок второго тура с «Рухом»  перенесли из-за вспышки коронавируса в львовском клубе. И вот почти через месяц подопечные Луиша Каштру вышли на поле, чтобы встретиться с непростым для себя соперником луганской «Зарей», которой, кстати, они не могли забить ни одного мяча с учетом прошлого сезона уже два матча подряд.  

Что касается подопечных Виктора Скрипника, то бронзовый призер предыдущего чемпионата страны в первых двух турах нового сезона проиграл. Но если поражение от черниговской «Десны», с которой «Заря» до последнего тура прошлого сезона боролась за третье место, еще можно объяснить, то проигрыш дома «Мариуполю» был настоящим шоком для болельщиков луганчан. В этом плане матч с «Шахтером» являлся дополнительной мотивацией для игроков «Зари», чтобы показать хороший футбол и добиться положительного результата. 

Старт матча получился достаточно интересным на события и уже на второй минуте команды обменялись опасными моментами. Вначале Додо выбежал один на один с голкипером «Зари», однако послал мяч мимо ворот. Тут же Егор Назарина сильно пробил рядом с левой от себя штангой. А еще через две минуты Владлен Юрченко нанес опасный удар и мяч пролетел чуть выше перекладины. 

На 13-й минуте отличный момент для того, чтобы открыть счет появился у Тайсона. Прекрасную передачу ему на ход выполнил Алан Патрик, однако Тайсон не сумел как следует принять мяч либо пробить с ходу по воротам и Никита Шевченко ликвидировал угрозу.   

И все-таки «Шахтеру» удалось забить быстрый гол. На 17-й минуте после затяжной атаки гостей левый защитник горняков Виктор Корниенко, проводивший свой первый матч после возвращения из аренды в «Мариуполь», сделал прострел в штрафную площадь хозяев поля. Мяч задел ногу Абу Ханы, немного изменил направление и Марлосу осталось только не промахнуться с метра в пустой угол.

«Заря» отыгралась уже через три минуты. Владислав Кабаев в подкате отобрал мяч у Додо вблизи штрафной площади донецкой команды и отдал передачу налево на своего тезку Кочергина. Тот немного сместился в центр и из-под Тараса Степаненко сильно и точно пробил в ближний от Анатолия Трубина угол ворот. Вратарь «Шахтера» в этом эпизоде не выручил своих партнеров. Так счет стал равным 1:1. 

Игра продолжала держать в напряжении зрителей и на 26-й минуте Манор Соломон опасно пробил из-за пределов штрафной площади - мяч пролетел над правой «девяткой». А еще спустя минуту арбитр матча Виталий Романов назначил пенальти за фол против Владислава Кабаева. К одиннадцатиметровой отметке подошел Владлен Юрченко и технично развел мяч и Анатолия Трубина по разным углам.  

А вот на 36-й минуте вратарь «Шахтера» по-настоящему спас свою команду от третьего пропущенного гола. Это Владислав Кабаев, уже находясь в штрафной площади гостей, бил с близкого расстояния и Анатолий Трубин ногой отбил мяч. Через две минуты после розыгрыша углового Владислав Кочергин пробил над перекладиной. И буквально тут во второй раз в этом матче едва не сработала связка горняков Алан Патрик - Тайсон. Первый отдал точную передачу на своего партнера, а второй с носка пробил чуть мимо цели. 

В концовке тайма счет мог измениться как в одну сторону, так и в другую. На 42-й минуте Алан Патрик уже сам мог забивать, причем дважды. Сначала с его опасным ударом с большим трудом справился Никита Шевченко. И тут же бразилец нанес мощнейший удар в левую от себя штангу. А на последней минуте первой половины встречи после сильного удара со штрафного Виталия Вернидуба снова великолепно сыграл Анатолий Трубин, в прыжке доставший мяч, который летел в угол ворот. 

Как и ожидалось, в начале второго тайма «Шахтер» пошел вперед большими силами. И если Жуниору Мораесу и Алану Патрику забить не удалось, то на 49-й минуте после подачи с угла поля Сергей Кривцов выиграл верховую борьбу у защитников «Зари» и головой точно пробил в цель. 

Горняки продолжали владеть игровым преимуществом, идя вперед большими силами. Но добиться еще раз успеха им никак не удавалось. «Заря» отвечала редкими контратаками, в одной из которых Манор Соломон опасно сыграл в своей штрафной площади против Владислава Кочергина. Но второй пенальти в ворота гостей судья поставить не решился. 

На 66-й минуте просто убойный момент имел Артем Громов для того, чтобы снова вывести «Зарю» вперед. Он получил передачу в центре штрафной площади от Владлена Юрченко и с хорошей позиции пробил над перекладиной. Через десять минут Виктор Корниенко с перспективного штрафного попал мячом с стенку. А на 79-й минуте Тайсон с дальней дистанции пробил прямо во вратаря хозяев поля. 

Ближе к концу матча Луиш Каштру выпустил на поле свежих игроков - Тете, Маркоса Антонио, Евгения Коноплянку и Фернандо - в надежде вырвать победу. Но все, что смогли создать в атаке горняки, так это два удара от Коноплянки - на 89-й минуте мяч пролетел мимо ворот, а на первой компенсированной минуте надежно сыграл Никита Шевченко. 

В итоге ничья 2:2. «Шахтер» потерял первые очки в чемпионате Украины, а «Заря», наоборот, впервые приобрела очко в новом сезоне.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Заря» – «Шахтер» – 2:2

Владислав Кочергин (20), Владлен Юрченко (28, пенальти) – Ромеро Марлос (17), Сергей Кривцов (49)

Денис Фаворов (73), Максим Гречкин (81), Владислав Кочергин (93) – Додо (30), Ромеро Марлос (30), Сергей Кривцов (44), Тарас Степаненко (57)

«Заря»: Никита Шевченко, Денис Фаворов, Виталий Вернидуб, Йоель Абу Ханна, Андрейс Цыганикс (Максим Гречкин, 78), Дмитрий Иванисеня, Владлен Юрченко (Ловро Цвек, 78), Владислав Кочергин, Егор Назарина, Владислав Кабаев (Александр Гладкий, 87), Артем Громов (Михайло Перович, 92)

Запас: Никола Василь, Жуниор Рейс, Тимофей Сухарь, Игорь Чайковский, Денис Янаков, Михайло Перович

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко, Тарас Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 81), Манор Соломон (Тете, 74), Ромеро Марлос (Евгений Коноплянка, 81), Тайсон, Жуниор Мораес (Фернандо, 87)

Запас: Андрей Пятов, Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Майкон, Виктор Коваленко

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион «Славутич-Арена» (Запорожье)

ЗАРЯ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Michel
    online
      Michel, 20.09.2020 19:48
    0
    Сергей 1, 20.09.2020 19:45
    Ну еще малость в пользу Копанки. А больше ничего странного. Пеналь 100%.
    Так и есть. Пеналь 100 500. Если на этом все, я пойду все-таки накачу.....
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 20.09.2020 19:47
    0
    KARABAS55, 20.09.2020 19:37
    Нужны два центральных столба в защиту, чтоб был результат в ЛИГЕ. ЧЕМП.
    Столбы у них есть. Один Кривцов чего стоит
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 20.09.2020 19:46
    0
    JulikoB, 20.09.2020 19:45
    Однозначно, не зашивать же после каждой игры.
    Ну конечно. С такой обороной там и латать не стоит
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 20.09.2020 19:46
    +1
    viktor77, 20.09.2020 19:29
    Ну так Ахметов вложил сколько денег изначально?
    Копанка найбагатший клуб завдяки ахметке ,його брудним коштам
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 20.09.2020 19:45
    0
    Michel, 20.09.2020 19:44
    Ага. Все?
    Ну еще малость в пользу Копанки. А больше ничего странного. Пеналь 100%.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 20.09.2020 19:45
    0
    Сергей 1, 20.09.2020 19:42
    Ростик, еблан, тебя после 0-5 от Интера и 1-3 от Динамо видно не было. Дырка донецкая сегодня облажлась. Им и тебе нужно делать молнию, напротив задней дырки
    Однозначно, не зашивать же после каждой игры.
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 20.09.2020 19:44
    +1
    Зоря показала гарний футбол!Так тримати!
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 20.09.2020 19:44
    -1
    ZAKARPATFAN, 20.09.2020 19:36
    А в 4х матчах прошлого чемпа с Динамо, значит был договорняк?
    При Хаце в чемпе Динамо Копанку драло 4 из 5 игр. Договорняки были?
    Ссылка
    Michel
    online
      Michel, 20.09.2020 19:44
    -3
    Сергей 1, 20.09.2020 19:41
    Странное судейство в пользу Копанки. Степаненко явно заслуживал удаления.
    Ага. Все?
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 20.09.2020 19:43
    -1
    Это кроты еще на Олимпийском при зрителях не играли. Насколько я знаю, пацаны уже подготовились, и ждут, не дождутся.
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 20.09.2020 19:43
    -1
    JulikoB, 20.09.2020 19:41
    Сейчас Аграрии сделают кротов седьмыми.
    до неприличия
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 20.09.2020 19:42
    0
    Rostislav Zdorenko, 20.09.2020 19:36
    Оно вылазит только когда Шахтер теряет очки. Как только дырка облажалась оно и ему подобные залазят куда поглубже
    Ростик, еблан, тебя после 0-5 от Интера и 1-3 от Динамо видно не было. Дырка донецкая сегодня облажлась. Им и тебе нужно делать молнию, напротив задней дырки
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 20.09.2020 19:41
    +1
    Сейчас Аграрии сделают кротов седьмыми.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 20.09.2020 19:41
    +4
    Michel, 20.09.2020 19:39
    Странный матч, странное судейство..... Пойду накачу.
    Странное судейство в пользу Копанки. Степаненко явно заслуживал удаления.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 20.09.2020 19:40
    -1
    ZAKARPATFAN, 20.09.2020 19:33
    В принципе и ПСЖ очень трудно входил в сезон сейчас во Франции, проиграл несколько матчей ноунеймам. Так что надо дать Шахтеру время набрать форму. Как ни как месяц не играли в футбол
    Очки в конце сезона считают!
    Ссылка
    Michel
    online
      Michel, 20.09.2020 19:39
    -3
    Странный матч, странное судейство..... Пойду накачу.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 20.09.2020 19:39
    +1
    AK_228, 20.09.2020 19:19
    Гей, ты бы не хорохорился... так как вас унизили в прошлом чемпионате забыл!?
    Это ты про три отсо...а в кубках к ряду Копанки у Динамо? Утрись
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 20.09.2020 19:39
    0
    ZAKARPATFAN, 20.09.2020 19:36
    А в 4х матчах прошлого чемпа с Динамо, значит был договорняк?
    кто то всегда орал что прошлое это прошлое- на этом и забьем? Или начнем вспоминать у кого кубков больше
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 20.09.2020 19:38
    -1
    pont0017, 20.09.2020 19:35
    Стесняюсь спросить, а какая связь у ПСЖ с Шахтером?
    тут один писал ,что ПСЖ мировой гранд !
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 20.09.2020 19:37
    +1
    ZAKARPATFAN, 20.09.2020 19:11
    Шахтеру надо набирать ту форму, которая была когда играли в ЛЧ на выезде с основой Мансити (1:1). В этом году надо ещё больше прогрессировать в ЛЧ
    Нужны два центральных столба в защиту, чтоб был результат в ЛИГЕ. ЧЕМП.
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 20.09.2020 18:55
    +25
    Коноплянка нормально так усилил...
    Зарю
    Ссылка
    pont0017
    online
      pont0017, 20.09.2020 19:02
    +18
    Судья украл у Зари победу
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 20.09.2020 18:55
    +17
    шо там, Шахта вже виграла чемпіонат чи передумала вигравати?
    Ссылка
    Ebu_forevku_i_timofeyuka_na_trasse
    online
      Ebu_forevku_i_timofeyuka_na_trasse, 20.09.2020 18:56
    +16
    Где вы там быки тимофеюк и форевка?
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 20.09.2020 18:55
    +16
    Щирі вітання всім кротам !!! В Лізі чемпіонів буде ще та феєрія !!!
    Ссылка
    Andrey Glory
      Andrey Glory, 20.09.2020 18:56
    +14
    Поздравляю Шахтер с боевой ничьей... Заря не дожала чуть до победы.
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 20.09.2020 18:55
    +13
    Отличный матч. Обе команды играли в футбол.
    Ссылка
    Andrey Glory
      Andrey Glory, 20.09.2020 19:02
    +11
    Пусть Шахтер будет довольным что хотя бы одно очко взял..
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 20.09.2020 18:57
    +11
    Пенсионеры показали свой максимум , дальше будет только хуже. Каширу тренер от Бога замены просто ювелирные уже умирающих футболистов оставил на поле а более менее играющих заменил .Этот тренер много даст Шахте ) А Зорюшка умнички . Хотя могли и выиграть. Всё равно МОЛОДЦЫ!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 20.09.2020 18:56
    +10
    Ворскла уходит в отрыв. Хороший шанс у полтавчан выиграть сезон.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 20.09.2020 18:55
    +10
    Молодцы!
    Немного реабилитировались за неважный старт сезона.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 20.09.2020 18:58
    +9
    Ця нічия дозволила Шахтарю піднятися на 6-те місце!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 20.09.2020 19:10
    +8
    #Всравсяроднойшахтёр
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 20.09.2020 18:59
    +8
    Да, молодцы Зорька. Химиотерапия первая в сезоне против раковой опухоли украинского футбола - даyнецкого ШЛАКтера прошла успешно. Еще чуть-чуть и украинский футбол излечиться от этой нечисти под название шалктер даyнецк. Браво, мужики. Теперь львовяне, ваш выход в среду, давите эту опухоль
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 20.09.2020 19:06
    +7
    норм, кроты зацепились за свое очко и поднялись на 6е место
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 20.09.2020 18:56
    +7
    Leo Leo, 20.09.2020 18:55
    Коноплянка нормально так усилил...
    Зарю
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 20.09.2020 19:07
    +6
    J0e777, 20.09.2020 18:58
    шахтер уже на 6-м месте. Красавчики
    Колос из Коваливки сейчас их обойдет.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 20.09.2020 18:58
    +6
    шахтер уже на 6-м месте. Красавчики
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 20.09.2020 19:26
    +5
    Олег Тимофеюк, 20.09.2020 19:18
    Я не совсем всё понимаю, но это наше дело, а не дело рагулей. Денег очень много, честно заработанных, да, молодёжь очень перспективная, но трансферы делают все топ клубы, а Шахтёр именно топ клуб, в Украине больше нет топ клубов, это простой факт. Я надеюсь они знают что делают, понятное дело в ЧУ всё ок будет, но такому клубу как Шахтёр этого явно мало, очень мало...
    Ваше дело?..тоді навіщо ти свою вафлежуйку суєш коли грає Динамо? Мразь ти сепарська.. Конча! Будь последовательным.
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 20.09.2020 19:09
    +5
    bullyUA, 20.09.2020 19:07
    Колос из Коваливки сейчас их обойдет.
    Ворскла топ
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