Заря в Запорожье дала бой Шахтеру, сыграв в результативную ничью

Так получилось, что свой последний официальный матч донецкий «Шахтер» сыграл 25 августа, проиграв в матче за Суперкубок Украины киевскому «Динамо» 1:3. Затем был перерыв, связанный с играми сборной в Лиге Наций, а поединок второго тура с «Рухом» перенесли из-за вспышки коронавируса в львовском клубе. И вот почти через месяц подопечные Луиша Каштру вышли на поле, чтобы встретиться с непростым для себя соперником луганской «Зарей», которой, кстати, они не могли забить ни одного мяча с учетом прошлого сезона уже два матча подряд.

Что касается подопечных Виктора Скрипника, то бронзовый призер предыдущего чемпионата страны в первых двух турах нового сезона проиграл. Но если поражение от черниговской «Десны», с которой «Заря» до последнего тура прошлого сезона боролась за третье место, еще можно объяснить, то проигрыш дома «Мариуполю» был настоящим шоком для болельщиков луганчан. В этом плане матч с «Шахтером» являлся дополнительной мотивацией для игроков «Зари», чтобы показать хороший футбол и добиться положительного результата.

Старт матча получился достаточно интересным на события и уже на второй минуте команды обменялись опасными моментами. Вначале Додо выбежал один на один с голкипером «Зари», однако послал мяч мимо ворот. Тут же Егор Назарина сильно пробил рядом с левой от себя штангой. А еще через две минуты Владлен Юрченко нанес опасный удар и мяч пролетел чуть выше перекладины.

На 13-й минуте отличный момент для того, чтобы открыть счет появился у Тайсона. Прекрасную передачу ему на ход выполнил Алан Патрик, однако Тайсон не сумел как следует принять мяч либо пробить с ходу по воротам и Никита Шевченко ликвидировал угрозу.

И все-таки «Шахтеру» удалось забить быстрый гол. На 17-й минуте после затяжной атаки гостей левый защитник горняков Виктор Корниенко, проводивший свой первый матч после возвращения из аренды в «Мариуполь», сделал прострел в штрафную площадь хозяев поля. Мяч задел ногу Абу Ханы, немного изменил направление и Марлосу осталось только не промахнуться с метра в пустой угол.

«Заря» отыгралась уже через три минуты. Владислав Кабаев в подкате отобрал мяч у Додо вблизи штрафной площади донецкой команды и отдал передачу налево на своего тезку Кочергина. Тот немного сместился в центр и из-под Тараса Степаненко сильно и точно пробил в ближний от Анатолия Трубина угол ворот. Вратарь «Шахтера» в этом эпизоде не выручил своих партнеров. Так счет стал равным 1:1.

Игра продолжала держать в напряжении зрителей и на 26-й минуте Манор Соломон опасно пробил из-за пределов штрафной площади - мяч пролетел над правой «девяткой». А еще спустя минуту арбитр матча Виталий Романов назначил пенальти за фол против Владислава Кабаева. К одиннадцатиметровой отметке подошел Владлен Юрченко и технично развел мяч и Анатолия Трубина по разным углам.

А вот на 36-й минуте вратарь «Шахтера» по-настоящему спас свою команду от третьего пропущенного гола. Это Владислав Кабаев, уже находясь в штрафной площади гостей, бил с близкого расстояния и Анатолий Трубин ногой отбил мяч. Через две минуты после розыгрыша углового Владислав Кочергин пробил над перекладиной. И буквально тут во второй раз в этом матче едва не сработала связка горняков Алан Патрик - Тайсон. Первый отдал точную передачу на своего партнера, а второй с носка пробил чуть мимо цели.

В концовке тайма счет мог измениться как в одну сторону, так и в другую. На 42-й минуте Алан Патрик уже сам мог забивать, причем дважды. Сначала с его опасным ударом с большим трудом справился Никита Шевченко. И тут же бразилец нанес мощнейший удар в левую от себя штангу. А на последней минуте первой половины встречи после сильного удара со штрафного Виталия Вернидуба снова великолепно сыграл Анатолий Трубин, в прыжке доставший мяч, который летел в угол ворот.

Как и ожидалось, в начале второго тайма «Шахтер» пошел вперед большими силами. И если Жуниору Мораесу и Алану Патрику забить не удалось, то на 49-й минуте после подачи с угла поля Сергей Кривцов выиграл верховую борьбу у защитников «Зари» и головой точно пробил в цель.

Горняки продолжали владеть игровым преимуществом, идя вперед большими силами. Но добиться еще раз успеха им никак не удавалось. «Заря» отвечала редкими контратаками, в одной из которых Манор Соломон опасно сыграл в своей штрафной площади против Владислава Кочергина. Но второй пенальти в ворота гостей судья поставить не решился.

На 66-й минуте просто убойный момент имел Артем Громов для того, чтобы снова вывести «Зарю» вперед. Он получил передачу в центре штрафной площади от Владлена Юрченко и с хорошей позиции пробил над перекладиной. Через десять минут Виктор Корниенко с перспективного штрафного попал мячом с стенку. А на 79-й минуте Тайсон с дальней дистанции пробил прямо во вратаря хозяев поля.

Ближе к концу матча Луиш Каштру выпустил на поле свежих игроков - Тете, Маркоса Антонио, Евгения Коноплянку и Фернандо - в надежде вырвать победу. Но все, что смогли создать в атаке горняки, так это два удара от Коноплянки - на 89-й минуте мяч пролетел мимо ворот, а на первой компенсированной минуте надежно сыграл Никита Шевченко.

В итоге ничья 2:2. «Шахтер» потерял первые очки в чемпионате Украины, а «Заря», наоборот, впервые приобрела очко в новом сезоне.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Заря» – «Шахтер» – 2:2

Владислав Кочергин (20), Владлен Юрченко (28, пенальти) – Ромеро Марлос (17), Сергей Кривцов (49)

Денис Фаворов (73), Максим Гречкин (81), Владислав Кочергин (93) – Додо (30), Ромеро Марлос (30), Сергей Кривцов (44), Тарас Степаненко (57)

«Заря»: Никита Шевченко, Денис Фаворов, Виталий Вернидуб, Йоель Абу Ханна, Андрейс Цыганикс (Максим Гречкин, 78), Дмитрий Иванисеня, Владлен Юрченко (Ловро Цвек, 78), Владислав Кочергин, Егор Назарина, Владислав Кабаев (Александр Гладкий, 87), Артем Громов (Михайло Перович, 92)

Запас: Никола Василь, Жуниор Рейс, Тимофей Сухарь, Игорь Чайковский, Денис Янаков, Михайло Перович

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко, Тарас Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 81), Манор Соломон (Тете, 74), Ромеро Марлос (Евгений Коноплянка, 81), Тайсон, Жуниор Мораес (Фернандо, 87)

Запас: Андрей Пятов, Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Майкон, Виктор Коваленко

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион «Славутич-Арена» (Запорожье)

ЗАРЯ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА