3-й тур
Заря
2:2
Шахтер Донецк
20.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Заря – Шахтер - 2:2. Видео голов и обзор матча

«Заря» принимает «Шахтер» в центральном матче тура УПЛ

  • 20.09.2020 19:18
  • 5868 просмотров
  • 3 комментария
Заря – Шахтер - 2:2. Видео голов и обзор матча
© ФК Шахтер

Сегодня «Шахтер» в центральном матче третьего тура УПЛ на выезде играет с «Зарей». Начало матча – в 17:00.

Составы команд:

«Заря»: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс, Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Назарина, Кабаев, Громов
Запас: Василь, Жуниор, Гречкин, Цвек, Сухарь, Чайковский, Янаков, Гладкий, Перович

«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Алан Патрик, Соломон, Тайсон, Марлос, Мораес
Запас: Пятов, Болбат, Бондарь, Тете, Коноплянка, Маркос Антонио, Майкон, Фернандо, Коваленко

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

0:1 - Марлос, 17-я минута:

1:1 - Кочергин, 20-я минута:

2:1 - Юрченко, 27-я минута:

2:2 - Кривцов, 49-я минута:

Обзор матча:

Лучшие моменты матча Заря - Шахтер Донецк
49' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кривцов (Шахтер Донецк).
28' ГОЛ ! С пенальти забил Владлен Юрченко (Заря).
20' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Заря).
17' ГОЛ ! Мяч забил Ромеро Марлос (Шахтер Донецк).
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    janu0320
      janu0320, 20.09.2020 19:48
    0
    Корниенко понравился по игре, фарм себя оправдывает.
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 20.09.2020 18:57
    +2
    Хорошую игру показала Зорька
    Ссылка
    Fan
      Fan, 20.09.2020 18:51
    +2
    Зоря молодцы
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 20.09.2020 18:57
    +2
    Хорошую игру показала Зорька
    Ссылка
    Fan
      Fan, 20.09.2020 18:51
    +2
    Зоря молодцы
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 20.09.2020 19:48
    0
    Корниенко понравился по игре, фарм себя оправдывает.
    Ссылка
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