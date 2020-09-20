Луиш КАШТРУ: «Было два совершенно разных тайма»

Наставник «Шахтера» - о матче против «Зари»

  • 20.09.2020 21:05
  • 1410 просмотров
  • 15 комментариев
Луиш КАШТРУ: «Было два совершенно разных тайма»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Сегодня донецкий «Шахтер» в третьем туре УПЛ на выезде сыграл вничью 2:2 с «Зарей». Главный тренер «Горняков» Луиш Каштру поделился впечатлениями от матча:

– В игре было два совершенно разных тайма. В первом «Зари» было намного больше, чем «Шахтера», – соперник нанес 10 ударов по нашим воротам. Во втором было намного больше «Шахтера», а у соперников всего три удара.

Почему так? Мы были очень растянуты в первом тайме. Хотели прессинговать высоко – не получалось, потому что команда играла недостаточно компактно, было очень большое расстояние между линиями полузащиты и защиты. «Заря» отправляла туда своих двоих нападающих и таким образом вскрывала нашу оборону: мяч очень часто проходил как с подач, так и после пасов полузащитников.

Во втором тайме мы смогли скорректировать эти ошибки, отбирали мяч, отбирали пространство и были намного ближе к победе. К сожалению, сегодня не удалось выиграть. В первом тайме было поражение 1:2, во втором тайме – победа 1:0. Финальный результат – 2:2.

Но, повторюсь, в целом по игре было два совершенно разных тайма. В первом «Заря» заслуживала победу, во втором – мы. Кстати, в конце первого тайма, в последние 10 минут, доминировал уже «Шахтер». Мы были хороши в игре 55 минут и очень плохо себя показали в течение 35 минут.

– Сегодня вы доверили место в воротах Трубину. Насколько довольны?
– Трубин играл и в первом туре чемпионата. Это ни для кого не новшество. Я рассматриваю Трубина, как Пятова, как Шевченко и как Гриценко. Когда принимаю решение использовать определенного футболиста, я его ставлю. Это зависит от того, как они работают на протяжении сезона.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(13 голосов)

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Комментарии
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 20.09.2020 21:39
    0
    ZAKARPATFAN, 20.09.2020 21:30
    Думаю он знал в каких кондициях находяться те кто на лавке сейчас и итак понимал что замены не усилят игру сейчас, поэтому и тянул с заменами до последнего
    Ну т.е. когда я говорил что Копанка после 1/2 ЛЧ будет в сиесте пару месяцев ты не услышал? И спорил еще. Тренер ни о чем. Объективно.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 20.09.2020 21:37
    +1
    ZAKARPATFAN, 20.09.2020 21:28
    Где усиление, где трансферы под ЛЧ?
    Каких усилений тебе еще надо? У вас же игроки по 50 млн. Или вам Месси с Суаресом подавай?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 20.09.2020 21:31
    +3
    ZAKARPATFAN, 20.09.2020 21:28
    Где усиление, где трансферы под ЛЧ?
    Их нет, закарпатлох, Ринат все пропил, вернее потратил на зарплаты большие всяким бездарям, типа конобанки. Недавно еще дудохуядо подписал новый контракт, небось лимонов пять в год будет получать
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.09.2020 21:30
    -3
    Frank Piter, 20.09.2020 21:09
    Главное ты заменами усилил игру ощутимо. Перспективный у вас тренер, пылеголовые, в почти 60 так усиливать игру нужно уметь.
    Думаю он знал в каких кондициях находяться те кто на лавке сейчас и итак понимал что замены не усилят игру сейчас, поэтому и тянул с заменами до последнего
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 20.09.2020 21:29
    +3
    ZAKARPATFAN, 20.09.2020 21:28
    Здрысни отсюда, неадекват
    Питайся "вкусным" футболом, шлака донецкого, закарпатлоx
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.09.2020 21:28
    -5
    Где усиление, где трансферы под ЛЧ?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.09.2020 21:28
    -7
    Александр Шевченко, 20.09.2020 21:24
    Мне вью этого физрука напоминают слова xуйла про подлодку, что с лодкой? Куйло - она утонула. Так и тут -"В первом тайме было поражение 1:2, во втором тайме – победа 1:0. Финальный результат – 2:2" Гений просто
    Здрысни отсюда, неадекват
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 20.09.2020 21:24
    +3
    Мне вью этого физрука напоминают слова xуйла про подлодку, что с лодкой? Куйло - она утонула. Так и тут -"В первом тайме было поражение 1:2, во втором тайме – победа 1:0. Финальный результат – 2:2" Гений просто
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.09.2020 21:16
    +7
    Мне кажется заря была сильнее по ДНК
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 20.09.2020 21:13
    +5
    bullyUA, 20.09.2020 21:11
    Суркисвсекупил.
    Купил оркестр в Киеве, который всю ночь Мурку играл под окнами и Степаненко танцевал до упаду.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 20.09.2020 21:11
    +3
    Frank Piter, 20.09.2020 21:10
    Скажет что виновато Динамо. Оно выиграло вчера и Копанка расстроилась, всю ночь не спала.
    Суркисвсекупил.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 20.09.2020 21:10
    +3
    bullyUA, 20.09.2020 21:09
    Ща выскочит Ёжик Сабо и скажет, что первый тайм это позор Шахтаря. Или не выскочит?
    Скажет что виновато Динамо. Оно выиграло вчера и Копанка расстроилась, всю ночь не спала.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 20.09.2020 21:09
    +4
    Главное ты заменами усилил игру ощутимо. Перспективный у вас тренер, пылеголовые, в почти 60 так усиливать игру нужно уметь.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 20.09.2020 21:09
    +6
    Ща выскочит Ёжик Сабо и скажет, что первый тайм это позор Шахтаря. Или не выскочит?
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 20.09.2020 21:07
    +5
    Было два совершенно разных тайма
    --------------------------------------
    Ну да, первый и второй.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.09.2020 21:16
    +7
    Мне кажется заря была сильнее по ДНК
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 20.09.2020 21:09
    +6
    Ща выскочит Ёжик Сабо и скажет, что первый тайм это позор Шахтаря. Или не выскочит?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 20.09.2020 21:13
    +5
    bullyUA, 20.09.2020 21:11
    Суркисвсекупил.
    Купил оркестр в Киеве, который всю ночь Мурку играл под окнами и Степаненко танцевал до упаду.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 20.09.2020 21:07
    +5
    Было два совершенно разных тайма
    --------------------------------------
    Ну да, первый и второй.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 20.09.2020 21:09
    +4
    Главное ты заменами усилил игру ощутимо. Перспективный у вас тренер, пылеголовые, в почти 60 так усиливать игру нужно уметь.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 20.09.2020 21:31
    +3
    ZAKARPATFAN, 20.09.2020 21:28
    Где усиление, где трансферы под ЛЧ?
    Их нет, закарпатлох, Ринат все пропил, вернее потратил на зарплаты большие всяким бездарям, типа конобанки. Недавно еще дудохуядо подписал новый контракт, небось лимонов пять в год будет получать
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 20.09.2020 21:29
    +3
    ZAKARPATFAN, 20.09.2020 21:28
    Здрысни отсюда, неадекват
    Питайся "вкусным" футболом, шлака донецкого, закарпатлоx
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 20.09.2020 21:24
    +3
    Мне вью этого физрука напоминают слова xуйла про подлодку, что с лодкой? Куйло - она утонула. Так и тут -"В первом тайме было поражение 1:2, во втором тайме – победа 1:0. Финальный результат – 2:2" Гений просто
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 20.09.2020 21:11
    +3
    Frank Piter, 20.09.2020 21:10
    Скажет что виновато Динамо. Оно выиграло вчера и Копанка расстроилась, всю ночь не спала.
    Суркисвсекупил.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 20.09.2020 21:10
    +3
    bullyUA, 20.09.2020 21:09
    Ща выскочит Ёжик Сабо и скажет, что первый тайм это позор Шахтаря. Или не выскочит?
    Скажет что виновато Динамо. Оно выиграло вчера и Копанка расстроилась, всю ночь не спала.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 20.09.2020 21:37
    +1
    ZAKARPATFAN, 20.09.2020 21:28
    Где усиление, где трансферы под ЛЧ?
    Каких усилений тебе еще надо? У вас же игроки по 50 млн. Или вам Месси с Суаресом подавай?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 20.09.2020 21:39
    0
    ZAKARPATFAN, 20.09.2020 21:30
    Думаю он знал в каких кондициях находяться те кто на лавке сейчас и итак понимал что замены не усилят игру сейчас, поэтому и тянул с заменами до последнего
    Ну т.е. когда я говорил что Копанка после 1/2 ЛЧ будет в сиесте пару месяцев ты не услышал? И спорил еще. Тренер ни о чем. Объективно.
    Ссылка
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