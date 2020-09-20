Луиш КАШТРУ: «Было два совершенно разных тайма»

Сегодня донецкий «Шахтер» в третьем туре УПЛ на выезде сыграл вничью 2:2 с «Зарей». Главный тренер «Горняков» Луиш Каштру поделился впечатлениями от матча:

– В игре было два совершенно разных тайма. В первом «Зари» было намного больше, чем «Шахтера», – соперник нанес 10 ударов по нашим воротам. Во втором было намного больше «Шахтера», а у соперников всего три удара.

Почему так? Мы были очень растянуты в первом тайме. Хотели прессинговать высоко – не получалось, потому что команда играла недостаточно компактно, было очень большое расстояние между линиями полузащиты и защиты. «Заря» отправляла туда своих двоих нападающих и таким образом вскрывала нашу оборону: мяч очень часто проходил как с подач, так и после пасов полузащитников.

Во втором тайме мы смогли скорректировать эти ошибки, отбирали мяч, отбирали пространство и были намного ближе к победе. К сожалению, сегодня не удалось выиграть. В первом тайме было поражение 1:2, во втором тайме – победа 1:0. Финальный результат – 2:2.

Но, повторюсь, в целом по игре было два совершенно разных тайма. В первом «Заря» заслуживала победу, во втором – мы. Кстати, в конце первого тайма, в последние 10 минут, доминировал уже «Шахтер». Мы были хороши в игре 55 минут и очень плохо себя показали в течение 35 минут.

– Сегодня вы доверили место в воротах Трубину. Насколько довольны?

– Трубин играл и в первом туре чемпионата. Это ни для кого не новшество. Я рассматриваю Трубина, как Пятова, как Шевченко и как Гриценко. Когда принимаю решение использовать определенного футболиста, я его ставлю. Это зависит от того, как они работают на протяжении сезона.