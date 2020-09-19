С явной «пробуксовкой» вкатывается в новый сезон «третья сила» украинского футбола. Совсем не такого старта ждали от «Зари» болельщики, ведь уже очень близки битвы группового этапа Лиги Европы, а у луганчан – очевидные шероховатости в игре.

Если поражение в Чернигове от главного соперника минувшего сезона можно было оправдать разными факторами, то домашняя неудача с «Мариуполем» только подтвердила наличие проблем. Не все новички, призванные заменить ушедших лидеров, пока что оправдывают надежды, но процесс «притирки» вполне естественный, так что остается ждать. Особые вопросы к атаке, ведь один гол в двух матчах, да и то забитый защитником – точно не отвечает амбициям «Зари». В экстренном порядке призван усилить нападение иранский форвард Аллахьяр Сайядманеш, выступавший ранее за турецкий «Фенербахче», но в воскресенье новичок вряд ли сыграет.

Добавило проблем тренерскому штабу «черно-белых» и подтверждение коронавируса у Дмитрия Хомченовского, который пропустит встречу с «горняками». Стоит сказать, что в двух первых турах от свистка до свистка из всех полевых исполнителей Виктор Скрипник доверил сыграть только Хомченовскому и Денису Фаворову, так что потеря полузащитника – очень существенна.

Пресловутый коронавирус наложил отпечаток и на «Шахтер» – как помним, «Рух» объявил о вспышке недуга в своих рядах, ввиду чего львовяне попросили о переносе. Теперь «горнякам» предстоят два подряд выезда: вслед за визитом в Запорожье, уже в среду дончане отправятся в гости к дебютанту УПЛ. Впрочем, к такому плотному графику чемпионам Украины не привыкать, тем более в паузе между матчами в клубе будет приятное событие – в понедельник «Шахтер» отпразднует День рождения своего президента, Рината Ахметова.

Надо сказать, что статистика взаимоотношений команд выглядит для луганчан унылой только в общем объеме – 38 поражений в 46 встречах. Текущий год – совсем другое дело! Весной «Шахтер» проиграл «Заре» в Запорожье (0:1), летом – разошелся «нулями» в Киеве. А много ли вы знаете соперников, которым «горняки» не забивают больше двух матчей кряду?

В предматчевых комментариях представители дончан раздали немало комплиментов «Заре», и вряд ли кто-то скажет, что они дежурные или незаслуженные. Даже несмотря на неудачный старт луганчан, Луиш Каштру высоко оценил уровень оппонентов: «Мы всегда смотрим на качество команды, а не на результат, которого она добивается в последнее время. У «Зари» это не ставится под вопрос. Из-за того, что луганчане не выиграли в двух матчах, своих качеств они не растеряли. Мы прекрасно знаем, что нас ожидает».

Болельщиков же ждет увлекательное противостояние, по итогам которого мы узнаем – в какой форме чемпионы после внеплановых 4-недельных «каникул», и так ли все плохо с «Зарей».

Ориентировочные составы:

«Заря»: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Чайковский, Цвек, Юрченко, Кочергин, Кабаев, Гладкий, Громов.

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Тете, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тайсон, Мораес.

20 сентября, воскресенье