3-й тур
Заря
:
Шахтер Донецк
20.09.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Увлекательное противостояние с отпечатками коронавируса

  • 19.09.2020 18:06
  • 270 просмотров
  • 0 комментариев
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Шахтер

С явной «пробуксовкой» вкатывается в новый сезон «третья сила» украинского футбола. Совсем не такого старта ждали от «Зари» болельщики, ведь уже очень близки битвы группового этапа Лиги Европы, а у луганчан – очевидные шероховатости в игре.

Если поражение в Чернигове от главного соперника минувшего сезона можно было оправдать разными факторами, то домашняя неудача с «Мариуполем» только подтвердила наличие проблем. Не все новички, призванные заменить ушедших лидеров, пока что оправдывают надежды, но процесс «притирки» вполне естественный, так что остается ждать. Особые вопросы к атаке, ведь один гол в двух матчах, да и то забитый защитником – точно не отвечает амбициям «Зари». В экстренном порядке призван усилить нападение иранский форвард Аллахьяр Сайядманеш, выступавший ранее за турецкий «Фенербахче», но в воскресенье новичок вряд ли сыграет.

Добавило проблем тренерскому штабу «черно-белых» и подтверждение коронавируса у Дмитрия Хомченовского, который пропустит встречу с «горняками». Стоит сказать, что в двух первых турах от свистка до свистка из всех полевых исполнителей Виктор Скрипник доверил сыграть только Хомченовскому и Денису Фаворову, так что потеря полузащитника – очень существенна.

Пресловутый коронавирус наложил отпечаток и на «Шахтер» – как помним, «Рух» объявил о вспышке недуга в своих рядах, ввиду чего львовяне попросили о переносе. Теперь «горнякам» предстоят два подряд выезда: вслед за визитом в Запорожье, уже в среду дончане отправятся в гости к дебютанту УПЛ. Впрочем, к такому плотному графику чемпионам Украины не привыкать, тем более в паузе между матчами в клубе будет приятное событие – в понедельник «Шахтер» отпразднует День рождения своего президента, Рината Ахметова.

Надо сказать, что статистика взаимоотношений команд выглядит для луганчан унылой только в общем объеме – 38 поражений в 46 встречах. Текущий год – совсем другое дело! Весной «Шахтер» проиграл «Заре» в Запорожье (0:1), летом – разошелся «нулями» в Киеве. А много ли вы знаете соперников, которым «горняки» не забивают больше двух матчей кряду?

В предматчевых комментариях представители дончан раздали немало комплиментов «Заре», и вряд ли кто-то скажет, что они дежурные или незаслуженные. Даже несмотря на неудачный старт луганчан, Луиш Каштру высоко оценил уровень оппонентов: «Мы всегда смотрим на качество команды, а не на результат, которого она добивается в последнее время. У «Зари» это не ставится под вопрос. Из-за того, что луганчане не выиграли в двух матчах, своих качеств они не растеряли. Мы прекрасно знаем, что нас ожидает».

Болельщиков же ждет увлекательное противостояние, по итогам которого мы узнаем – в какой форме чемпионы после внеплановых 4-недельных «каникул», и так ли все плохо с «Зарей».

Ориентировочные составы:

«Заря»: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Чайковский, Цвек, Юрченко, Кочергин, Кабаев, Гладкий, Громов.

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Тете, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тайсон, Мораес.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

20 сентября, воскресенье

«Заря» — «Шахтер»
Запорожье. Стадион «Славутич-Арена». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Униан»
ЗАРЯ – ШАХТЕР. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Прогноз Sport.ua — 1:3
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Артем Цыганенко, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности