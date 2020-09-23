Луиш КАШТРУ: «Для Шахтера потерять 4 очка в двух турах - ужасно»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру на пресс-конференции провел краткий анализ матча с «Рухом», который завершился вничью 1:1.

– Мистер Каштру, что сегодня случилось? Ваши подопечные недооценили «Рух»? Было два разных тайма.

– Да, это правда, были два совершенно разных тайма. В первом у нас были некоторые сомнения по поводу игры – ее не хватало справа, слева и по центру. Позволили провести «Руху» несколько опасных атак. Ставили под угрозу нашу линию обороны. Было недостаточно игры между линиями соперника. Старались проводить атаки через фланги, играть через ширину. Очень редко использовали короткий пас и обеспечивали мало линий передач между линий соперника. И также у нас не было таких моментов, как после перерыва. Во втором тайме мы создали огромное количество моментов – к сожалению, не хватило реализации. Не хватало передач между линиями соперника. Два полузащитника были глубоко, близко к нашей линии обороны, вингеры – чересчур открыты, слишком широко. Наши крайние защитники выдвигались. Между линиями соперника у нас фактически был один только Мораес. А линия передачи – недостаточно явной, мяч до него часто не доходил. Было очень сложно связывать игру таким образом. Во втором тайме мы очень много поработали. Играли вдесятером. Пришлось перейти к другой тактической схеме. Начало чемпионата дается очень сложно. В принципе, мы этого ожидали. В футболе, как в жизни, иногда все происходит не так, как мы того хотим, и нам нужно правильно среагировать на то, что происходит. Не следует искать какие-то отговорки или быть жертвами. Необходимо среагировать, смотреть вперед и подойти к следующему матчу как еще к одной возможности победить. И идти по нашему пути, который мы начертили перед собой еще перед началом чемпионата.

– Что с Коноплянкой?

– Мы еще не проводили никаких медицинских исследований. Думаю, это мышечная травма, которая не позволит ему выступить в следующих поединках.

– Две ничьи в двух матчах чемпионата…

– Я, как тренер, беру на себя полностью всю ответственность за потерю очков. Жизнь тренера, наша работа – в том, чтобы брать на себя слабости своей команды. Потеря этих четырех очков полностью на мне. Конечно, мы не привыкли к такому. В двух турах потерять четыре очка – для нас это ужасно. Мы всегда боремся за титул. Но единственное, чего мы сейчас хотим, – продолжать верить в работу, которую проводим ежедневно. Качества не теряются с одного дня на другой. У нас очень квалифицированная команда. И если был предыдущий успешный сезон, игроки те же, тренер тот же, сейчас снова нужно стать на нужный путь. Да, сейчас переживаем нестабильный момент. Но мы среагируем, вне всяких сомнений, потому что у нас достаточно качеств, чтобы это сделать. И доказательство тому – второй тайм сегодняшнего матча. Команда показала, что борется до последней секунды за титул и за победы, которые будут вести нас к нему. Что касается результата, мы не привыкли к нему и ни в коем случае не хотим привыкать. Я очень хочу, чтобы такие ничьи создали определенный дискомфорт в нашей команде, потому что нужно среагировать.

– Сегодня «Рух» сыграл сильнее, чем вы ожидали?

– Нет, мы ожидали, что «Рух» будет глубоко закрываться в обороне и проводить быстрые контратаки. В принципе, игра шла так, как мы того ожидали. Знаем, что «Рух» – очень компетентная команда. И в то же время мы ожидали победы. Мы всегда можем и должны побеждать. Поздравляю «Рух» с тем, как он сегодня показал себя в поле. Соперник был очень агрессивным, часто убивал наше развитие атаки. Когда мы пытались развивать свою игру, они фолили и останавливали нас. Мы знали, что они будут забегать за спины нашей линии обороны при контратаках. Знали, что будут закрываться в обороне. Мы создавали моменты, но, к сожалению, далеко не все удалось реализовать.