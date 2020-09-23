2-й тур
Рух Львов
1:1
Шахтер Донецк
23.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Луиш КАШТРУ: «Для Шахтера потерять 4 очка в двух турах - ужасно»

Наставник прокомментировал неудачу в матче УПЛ

  • 23.09.2020 23:10
  • 3655 просмотров
  • 12 комментариев
Луиш КАШТРУ: «Для Шахтера потерять 4 очка в двух турах - ужасно»
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Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру на пресс-конференции провел краткий анализ матча с «Рухом», который завершился вничью 1:1.

– Мистер Каштру, что сегодня случилось? Ваши подопечные недооценили «Рух»? Было два разных тайма.
– Да, это правда, были два совершенно разных тайма. В первом у нас были некоторые сомнения по поводу игры – ее не хватало справа, слева и по центру. Позволили провести «Руху» несколько опасных атак. Ставили под угрозу нашу линию обороны. Было недостаточно игры между линиями соперника. Старались проводить атаки через фланги, играть через ширину. Очень редко использовали короткий пас и обеспечивали мало линий передач между линий соперника. И также у нас не было таких моментов, как после перерыва. Во втором тайме мы создали огромное количество моментов – к сожалению, не хватило реализации. Не хватало передач между линиями соперника. Два полузащитника были глубоко, близко к нашей линии обороны, вингеры – чересчур открыты, слишком широко. Наши крайние защитники выдвигались. Между линиями соперника у нас фактически был один только Мораес. А линия передачи – недостаточно явной, мяч до него часто не доходил. Было очень сложно связывать игру таким образом. Во втором тайме мы очень много поработали. Играли вдесятером. Пришлось перейти к другой тактической схеме. Начало чемпионата дается очень сложно. В принципе, мы этого ожидали. В футболе, как в жизни, иногда все происходит не так, как мы того хотим, и нам нужно правильно среагировать на то, что происходит. Не следует искать какие-то отговорки или быть жертвами. Необходимо среагировать, смотреть вперед и подойти к следующему матчу как еще к одной возможности победить. И идти по нашему пути, который мы начертили перед собой еще перед началом чемпионата.

– Что с Коноплянкой?
– Мы еще не проводили никаких медицинских исследований. Думаю, это мышечная травма, которая не позволит ему выступить в следующих поединках.

– Две ничьи в двух матчах чемпионата…
– Я, как тренер, беру на себя полностью всю ответственность за потерю очков. Жизнь тренера, наша работа – в том, чтобы брать на себя слабости своей команды. Потеря этих четырех очков полностью на мне. Конечно, мы не привыкли к такому. В двух турах потерять четыре очка – для нас это ужасно. Мы всегда боремся за титул. Но единственное, чего мы сейчас хотим, – продолжать верить в работу, которую проводим ежедневно. Качества не теряются с одного дня на другой. У нас очень квалифицированная команда. И если был предыдущий успешный сезон, игроки те же, тренер тот же, сейчас снова нужно стать на нужный путь. Да, сейчас переживаем нестабильный момент. Но мы среагируем, вне всяких сомнений, потому что у нас достаточно качеств, чтобы это сделать. И доказательство тому – второй тайм сегодняшнего матча. Команда показала, что борется до последней секунды за титул и за победы, которые будут вести нас к нему. Что касается результата, мы не привыкли к нему и ни в коем случае не хотим привыкать. Я очень хочу, чтобы такие ничьи создали определенный дискомфорт в нашей команде, потому что нужно среагировать.

– Сегодня «Рух» сыграл сильнее, чем вы ожидали?
– Нет, мы ожидали, что «Рух» будет глубоко закрываться в обороне и проводить быстрые контратаки. В принципе, игра шла так, как мы того ожидали. Знаем, что «Рух» – очень компетентная команда. И в то же время мы ожидали победы. Мы всегда можем и должны побеждать. Поздравляю «Рух» с тем, как он сегодня показал себя в поле. Соперник был очень агрессивным, часто убивал наше развитие атаки. Когда мы пытались развивать свою игру, они фолили и останавливали нас. Мы знали, что они будут забегать за спины нашей линии обороны при контратаках. Знали, что будут закрываться в обороне. Мы создавали моменты, но, к сожалению, далеко не все удалось реализовать.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(17 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.09.2020 00:12
    0
    Одна тактика, одни и те же футболисты.
    Я Каштру не завидую
    Ссылка
    pont0017
    online
      pont0017, 24.09.2020 00:11
    0
    Что касается результата, мы не привыкли к нему и ни в коем случае не хотим привыкать.
    --------------------------------------
    А ты капризный. Если не нравятся ничьи, значит будут поражения.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 24.09.2020 00:02
    -2
    Придётся бомбить Ворсклу и Динамо.)
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 24.09.2020 00:01
    +2
    Не было предсезонной подготовки. Окончание сезона совпало с началом другого. Это обьективно. Конечно как болельщик ДК не сильно по этому поводу переживаю. Желаю Шахтеру выйти из группы ЛЧ.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 23.09.2020 23:59
    +3
    Да, Шахтар вже звик однією ногою брати чемпіонства
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 23.09.2020 23:56
    +3
    Пропали судьи, не дают пенальти.
    Ссылка
    AlexDSan
      AlexDSan, 23.09.2020 23:56
    +2
    Для Шахтаря втратити 4 очка в двох турах - жахливо»
    ____________
    Навпаки, саме воно. Хоча... малавато будет
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 23.09.2020 23:53
    +5
    Нічого,звикайте
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 23.09.2020 23:43
    +4
    Сберёг себе очко ...
    Ссылка
    tima fialko
      tima fialko, 23.09.2020 23:29
    +13
    Це не жахливо,а навіть добре,бо спонукає працювати,а не ловити зірочок.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 23.09.2020 23:23
    +12
    Привыкать надо терять очки.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.09.2020 23:19
    +5
    Ти програти міг, як від Зорі так і від Руха !
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 23.09.2020 23:29
    +13
    Це не жахливо,а навіть добре,бо спонукає працювати,а не ловити зірочок.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 23.09.2020 23:23
    +12
    Привыкать надо терять очки.
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 23.09.2020 23:53
    +5
    Нічого,звикайте
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.09.2020 23:19
    +5
    Ти програти міг, як від Зорі так і від Руха !
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 23.09.2020 23:43
    +4
    Сберёг себе очко ...
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 23.09.2020 23:59
    +3
    Да, Шахтар вже звик однією ногою брати чемпіонства
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 23.09.2020 23:56
    +3
    Пропали судьи, не дают пенальти.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 24.09.2020 00:01
    +2
    Не было предсезонной подготовки. Окончание сезона совпало с началом другого. Это обьективно. Конечно как болельщик ДК не сильно по этому поводу переживаю. Желаю Шахтеру выйти из группы ЛЧ.
    Ссылка
    AlexDSan
      AlexDSan, 23.09.2020 23:56
    +2
    Для Шахтаря втратити 4 очка в двох турах - жахливо»
    ____________
    Навпаки, саме воно. Хоча... малавато будет
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.09.2020 00:12
    0
    Одна тактика, одни и те же футболисты.
    Я Каштру не завидую
    Ссылка
    pont0017
    online
      pont0017, 24.09.2020 00:11
    0
    Что касается результата, мы не привыкли к нему и ни в коем случае не хотим привыкать.
    --------------------------------------
    А ты капризный. Если не нравятся ничьи, значит будут поражения.
    Ссылка
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