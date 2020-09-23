Отложенная сенсация. Рух отобрал очки у Шахтера в перенесенном матче

В незавидной ситуации оказался дебютант элитного дивизиона украинского первенства. В стартовой встрече «Рух» был нещадно бит полтавской «Ворсклой», которая нанесла пять результативных ударов в ворота львовян, а затем команду Ивана Федыка настиг злосчастный коронавирус. И наконец, несколько дней назад «руховцы» потерпели второе поражение в чемпионате, на своем поле проиграв «Колосу» (1:2). Так что, наверняка даже у самых оптимистично настроенных поклонников «Руха» отсутствовали иллюзии по поводу набора очков в матче с «горняками», еще и раздосадованными осечкой в противостоянии с «Зарей». Но футбол непредсказуем, и в нем всегда есть место для сенсации. Для команды Луиша Каштру начало сезона удачным также назвать нельзя, ведь перед упомянутой ничьей с луганским клубом была проигранная встреча за Суперкубок Украины.

Уже на 1-й минуте поединка на «Арене Львов» гости организовали голевую ситуацию, когда после сольного прохода Тайсона атака завершилась неточным ударом бразильца. «Горняки» сразу завладели территориальным преимуществом, высоким прессингом пытаясь заставить нервничать соперников. Был близок к успеху Тете, который принял мяч в правом углу штрафной «Руха» и попал в ближнюю штангу. Львовяне ожидаемо рассчитывали на проведение быстрых контратак, и одна из них вполне могла завершиться неприятностями для донецкого клуба. Мысык у правого угла штрафной вышел на ворота, но не сумел попасть в дальний угол.

Время шло, а «горняки» не могли распечатать ворота львовского клуба. Более того, львовяне грамотно выстроили оборонительные редуты, и опасные моменты в их владениях не возникали. Тренерскому штабу «Шахтера» еще и довелось проводить вынужденную замену, когда встречу не сумел продолжить Коноплянка. Только под конец тайма гости быстрой атакой «разорвали» защиту «Руха», но после передачи Додо Мораес из центра штрафной пробил рядом со штангой. «Руховцы» также не отсиживались исключительно в обороне: запомнились удары Брикнера, а Дуць и Кухаревич после навесных передач не сумели переправить мяч в ворота.

Вторая половина встречи началась с обескураживающих моментов для команды Луиша Каштру. Кухаревич на левом фланге обыграл Бондаря и прострелил на линию вратарской, а Степаненко, вышедший на замену после перерыва, срезал мяч в собственные ворота. А через несколько минут Бондарь в центре поля в подкате сорвал прорыв Климчука и увидел перед собой вторую в матче желтую карточку, оставив «Шахтер» в меньшинстве.

Численное преимущество «Руха» вряд ли могло существенно повлиять на ход дальнейшей игры. «Горнякам» необходимо было отыгрываться, и они значительно повысили темп, усилив давление на защитные построения львовян. В одном из эпизодов Корниенко сделал рывок по левому флангу, но его прострел не нашел партнеров. А вскоре Тайсон ювелирной передачей вывел один на один с голкипером Марлоса, который технично подсек мяч над Бандурой.

Гости продолжили наседать на штрафную «руховцев», ведь вторая подряд ничья в их планы точно не входила. Но время шло, а счет оставался неизменным. На последних минутах встречи Марлос не сумел нанести удар из убойной позиции, а Фернандо головой пробил чуть выше перекладины. Могли вырвать победу и львовяне. Кондраков в штрафной соперников обыграл Матвиенко, но с острого угла не попал в ворота.

Что ж, после ничейного результата во Львове есть все основания говорить о некотором кризисе в игре чемпиона Украины. Но это нисколько не умаляет заслуг футболистов команды Федыка, которые заработали первое историческое очко в УПЛ. В следующем туре «горняков» ждет донецкое дерби с «Олимпиком», а «Рух» в Чернигове будет противостоять «Десне».

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Рух» – «Шахтер» - 1:1

Степаненко, 47 (авт.) – Марлос, 67

Брикнер, 41, Кухарук, 43, Кухаревич, 53, Мартынюк, 54, Глига, 87, Б. Бойчук, 90+4, Дуць, 90+5 – Бондарь, 35, Алан Патрик, 55, Степаненко, 71



Бондарь, 48 (второе предупреждение)

«Рух»: Бандура – Глига, Парамонов, Дуць – Брикнер (Заставный, 72) – Копина, Кухарук (Русин, 46), Мартынюк – Климчук (И. Бойчук, 66), Кухаревич (Кондраков, 59), Мысык (Б. Бойчук, 72).

«Шахтер»: Трубин – Корниенко, Матвиенко, Бондарь, Додо – Алан Патрик (Коваленко, 79), Маркос Антонио (Степаненко, 46) – Коноплянка (Марлос, 28), Тайсон, Тете (Соломон, 46) – Мораес (Фернандо, 86).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).



Удары (в створ): 9 (1) – 12 (3)

Угловые: 2 – 8

Оффсайды: 1 – 3.

РУХ-ШАХТЕР.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 19°C

