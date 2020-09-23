2-й тур
Рух Львов
1:1
Шахтер Донецк
23.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Отложенная сенсация. Рух отобрал очки у Шахтера в перенесенном матче

Тарас Степаненко неудачным выходом на замену обеспечил команде вторую потерю очков кряду

  • 23.09.2020 21:00
  • 14377 просмотров
  • 176 комментариев
Отложенная сенсация. Рух отобрал очки у Шахтера в перенесенном матче
© ФК Шахтер Донецк

В незавидной ситуации оказался дебютант элитного дивизиона украинского первенства. В стартовой встрече «Рух» был нещадно бит полтавской «Ворсклой», которая нанесла пять результативных ударов в ворота львовян, а затем команду Ивана Федыка настиг злосчастный коронавирус. И наконец, несколько дней назад «руховцы» потерпели второе поражение в чемпионате, на своем поле проиграв «Колосу» (1:2). Так что, наверняка даже у самых оптимистично настроенных поклонников «Руха» отсутствовали иллюзии по поводу набора очков в матче с «горняками», еще и раздосадованными осечкой в противостоянии с «Зарей». Но футбол непредсказуем, и в нем всегда есть место для сенсации. Для команды Луиша Каштру начало сезона удачным также назвать нельзя, ведь перед упомянутой ничьей с луганским клубом была проигранная встреча за Суперкубок Украины.

Уже на 1-й минуте поединка на «Арене Львов» гости организовали голевую ситуацию, когда после сольного прохода Тайсона атака завершилась неточным ударом бразильца. «Горняки» сразу завладели территориальным преимуществом, высоким прессингом пытаясь заставить нервничать соперников. Был близок к успеху Тете, который принял мяч в правом углу штрафной «Руха» и попал в ближнюю штангу. Львовяне ожидаемо рассчитывали на проведение быстрых контратак, и одна из них вполне могла завершиться неприятностями для донецкого клуба. Мысык у правого угла штрафной вышел на ворота, но не сумел попасть в дальний угол.

Время шло, а «горняки» не могли распечатать ворота львовского клуба. Более того, львовяне грамотно выстроили оборонительные редуты, и опасные моменты в их владениях не возникали. Тренерскому штабу «Шахтера» еще и довелось проводить вынужденную замену, когда встречу не сумел продолжить Коноплянка. Только под конец тайма гости быстрой атакой «разорвали» защиту «Руха», но после передачи Додо Мораес из центра штрафной пробил рядом со штангой. «Руховцы» также не отсиживались исключительно в обороне: запомнились удары Брикнера, а Дуць и Кухаревич после навесных передач не сумели переправить мяч в ворота.

Вторая половина встречи началась с обескураживающих моментов для команды Луиша Каштру. Кухаревич на левом фланге обыграл Бондаря и прострелил на линию вратарской, а Степаненко, вышедший на замену после перерыва, срезал мяч в собственные ворота. А через несколько минут Бондарь в центре поля в подкате сорвал прорыв Климчука и увидел перед собой вторую в матче желтую карточку, оставив «Шахтер» в меньшинстве.

Численное преимущество «Руха» вряд ли могло существенно повлиять на ход дальнейшей игры. «Горнякам» необходимо было отыгрываться, и они значительно повысили темп, усилив давление на защитные построения львовян. В одном из эпизодов Корниенко сделал рывок по левому флангу, но его прострел не нашел партнеров. А вскоре Тайсон ювелирной передачей вывел один на один с голкипером Марлоса, который технично подсек мяч над Бандурой.

Гости продолжили наседать на штрафную «руховцев», ведь вторая подряд ничья в их планы точно не входила. Но время шло, а счет оставался неизменным. На последних минутах встречи Марлос не сумел нанести удар из убойной позиции, а Фернандо головой пробил чуть выше перекладины. Могли вырвать победу и львовяне. Кондраков в штрафной соперников обыграл Матвиенко, но с острого угла не попал в ворота.

Что ж, после ничейного результата во Львове есть все основания говорить о некотором кризисе в игре чемпиона Украины. Но это нисколько не умаляет заслуг футболистов команды Федыка, которые заработали первое историческое очко в УПЛ. В следующем туре «горняков» ждет донецкое дерби с «Олимпиком», а «Рух» в Чернигове будет противостоять «Десне».

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Рух» – «Шахтер» - 1:1

 Степаненко, 47 (авт.) – Марлос, 67

 Брикнер, 41, Кухарук, 43, Кухаревич, 53, Мартынюк, 54, Глига, 87, Б. Бойчук, 90+4, Дуць, 90+5 – Бондарь, 35, Алан Патрик, 55, Степаненко, 71

Бондарь, 48 (второе предупреждение)

«Рух»: Бандура – Глига, Парамонов, Дуць – Брикнер (Заставный, 72) – Копина, Кухарук (Русин, 46), Мартынюк – Климчук (И. Бойчук, 66), Кухаревич (Кондраков, 59), Мысык (Б. Бойчук, 72).

«Шахтер»: Трубин – Корниенко, Матвиенко, Бондарь, Додо – Алан Патрик (Коваленко, 79), Маркос Антонио (Степаненко, 46) – Коноплянка (Марлос, 28), Тайсон, Тете (Соломон, 46) – Мораес (Фернандо, 86).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 9 (1) – 12 (3)
Угловые: 2 – 8
Оффсайды: 1 – 3.

РУХ-ШАХТЕР.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Илья Береза, Sport.ua

(31 голос)

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Комментарии
    Lion
    online
      Lion, 23.09.2020 22:30
    0
    jekаfunny, 23.09.2020 21:54
    Чемпион ртом
    Сколько можно про рот, это твое оружие труда?....
    Да, Шахтер действующий чемпион!
    Или у тебя опять какие то опровержения как всегда...
    Мы же знаем что ты всегда прав...
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 23.09.2020 22:20
    0
    PFCLviv, 23.09.2020 21:49
    Тільки з стадіону ! РУХ, брати, молодці !!! Я зірвав голос !!!
    А як за Чемпіона топив. Скажи два слова про чемпіона?
    Ссылка
    Andre066
      Andre066, 23.09.2020 22:18
    -1
    А я понял 2015 была отмазка Майдан помешал быть чемпионами, в этом сезоне карантин помешает
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 23.09.2020 22:07
    -2
    Саша Яковенко, 23.09.2020 22:01
    Наверное, да. У нас пока целиком не закрывают. Но факультеты на карантин по-отдельности отправляют.
    Почти каждый день смотрю через забор на школу. Чем успешнее футболист - тем больше у него детей. Как пример Шевченко и Пятов.
    А дети - это прямой доступ вируса к телу футболиста.
    Сначала будут переносить отдельные матчи, потом будут переносить переносы, календарь растянется как гармошка, а потом и до снятия с чемпионата может дело дойти.
    Да сейчас по тихому не проводят анализы, даже в Англии. Спускать будут на тормозах.
    Ссылка
    mayjumanji
    online
      mayjumanji, 23.09.2020 22:04
    +1
    кротодырка все никак не сомкнется )))))))) туда уже пихает любой, кто захочет хоть мало-мальски ;)
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 23.09.2020 22:03
    0
    fifadinamo, 23.09.2020 21:56
    Доктор, я дико извиняюсь, сдесь говорят про футбол приличные люди, иногда обмениваются любезностями друг с другом, НО ВОЗ никто не вызывал
    не извиняйтесь, лучше температурку померьте и руки с мылом не забудьте помыть после клавиатуры.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 23.09.2020 22:01
    0
    Frank Piter, 23.09.2020 21:52
    Институты все закроют полностью через неделю-другую. Пик будет приличный, но ничего катастрофического. Пик будет конец октября-середина ноябрь.
    Наверное, да. У нас пока целиком не закрывают. Но факультеты на карантин по-отдельности отправляют.
    Почти каждый день смотрю через забор на школу. Чем успешнее футболист - тем больше у него детей. Как пример Шевченко и Пятов.
    А дети - это прямой доступ вируса к телу футболиста.
    Сначала будут переносить отдельные матчи, потом будут переносить переносы, календарь растянется как гармошка, а потом и до снятия с чемпионата может дело дойти.
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 23.09.2020 22:00
    0
    наротный чемпион бореться за 5 место с мариуполем - ляпота
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 23.09.2020 21:56
    +1
    Frank Piter, 23.09.2020 21:52
    Институты все закроют полностью через неделю-другую. Пик будет приличный, но ничего катастрофического. Пик будет конец октября-середина ноябрь.
    Доктор, я дико извиняюсь, сдесь говорят про футбол приличные люди, иногда обмениваются любезностями друг с другом, НО ВОЗ никто не вызывал
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.09.2020 21:54
    +2
    Michel, 23.09.2020 21:30
    Шеф, фсьо пропало, клиент уезжает, гипс снимают..... !!!! вижу, что упоротые ждут такой реакции.
    Не вижу повода для паники. Пока по крайней мере. Хорошая игра, получили дурака, необязательное удаление, звезды опять же сошлись не так........ Шахтер чемпион - это очевидно.
    Чемпион ртом
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 23.09.2020 21:54
    +1
    Шанс Ворсклі стати чемпіоном.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.09.2020 21:54
    -4
    По стадіону оголошували, шо 8 000 прийшло !
    Могли виграти, молодці брати !
    Йду чайку вип"ю, я зірвав голос !!!
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 23.09.2020 21:52
    -1
    Саша Яковенко, 23.09.2020 21:44
    то ясно в цивилизованных странах.
    у нас же каждая новая волна заболевания сливается с предыдущей. без спадов между ними.
    сейчас уже школы и институты становятся рассадниками.
    Институты все закроют полностью через неделю-другую. Пик будет приличный, но ничего катастрофического. Пик будет конец октября-середина ноябрь.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.09.2020 21:51
    +2
    AK_228, 23.09.2020 21:38
    Какие прогнозы на 22-00?!
    Надеюсь 1:2 на победу, но мб вообще непредсказуемые результаты, меньше всего верится в О:О, а у вас?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.09.2020 21:49
    -7
    PFCLviv, 23.09.2020 21:49
    Тільки з стадіону ! РУХ, брати, молодці !!! Я зірвав голос !!!
    Вывця, ты рад?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.09.2020 21:49
    +2
    Тільки з стадіону ! РУХ, брати, молодці !!! Я зірвав голос !!!
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 23.09.2020 21:48
    -1
    fifadinamo, 23.09.2020 21:47
    А після 0-5 Інтера ти бачив хоч одну нормальну гру Шахти, вони в ямі, а група на носі вже
    Есть подозрение что допинг боятся принимать, а без бокала нет вокала.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.09.2020 21:48
    -3
    fifadinamo, 23.09.2020 21:47
    А після 0-5 Інтера ти бачив хоч одну нормальну гру Шахти, вони в ямі, а група на носі вже
    Ты бы лучше о своей команде думал.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.09.2020 21:47
    +3
    Maks7777, 23.09.2020 21:24
    Луческу попросил наверно ,что бы Шахтёр после первого тура в 20 очей не опережал ДК,фору дают Дк)),Ну чемпионом то понятно станет не хотят позорить Мирчу в очей 10-15 опередят ДК!!
    И чтобы тебе на ночь санитар уколол двойную порцию галоперидола тоже просил
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    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 23.09.2020 21:47
    +3
    Surkisbravo!, 23.09.2020 21:43
    Походу гравці Шахтаря ще "не вийшли з відпустки, якої не було". А даремно! В УПЛ кожна команда може піднести сюрприз! Пам'ятаю матчі ШД з Волинню і Кривбасом в 2000-х - там теж траплялися осічки, і нічиї, і навіть поразки.
    А після 0-5 Інтера ти бачив хоч одну нормальну гру Шахти, вони в ямі, а група на носі вже
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    VAD
    online
      VAD, 23.09.2020 21:02
    +20
    Борьба за шестое место нешуточная...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.09.2020 21:02
    +20
    Динамо ещё не сыграло , а ржавые уже в будке
    Хорошо вечер начинается .
    П.C. Закарпатлох сейчас расскажет как ничья с Рухом поможет шахтеру победить в ЛЧ
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    Aleks04
    online
      Aleks04, 23.09.2020 21:03
    +17
    Ну что там? Лёгкое чемпионство? Чемпионат становиться куда более интереснее, сильное Динамо, многие команды (даже аутсайдеры) подтянулись. Шахтёру с такой игрой в пятёрку бы как-то попасть, возможно Ворскла с ДК будут делить 1-2 места. Пламенный привет Максу, Сержу и Тимофеюку
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.09.2020 21:02
    +17
    Когда дк гоняло такие матч то желч шахтарей тут лилась тоннами, а сейчас что услышим, учитывая какая полоса началась с Интера?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.09.2020 21:06
    +15
    Шева вызвал весь Шахтер в сбу и это пугает накануне матчей с грандами да ещё и 3х
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 23.09.2020 21:03
    +13
    Ні ..х...у...я собі, я в шоці , зато який приємний той шок
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 23.09.2020 21:14
    +12
    Зате Шахтар мяч контролював!! Да Йожикович, да Закарпфан да Денісов?? А Рух грав то краще шей за вас, отскочили..от менше ЛА.. на виливали б на людей.. Фізика Шахтаря уже закінчилась.. А що буде як Ліга почнеться, збірні ще?? Далі хай клуб спочиває на лаврах і взагалі останетесь без Лігі... Східна, Барселона, йопата.. Я правда непоняв коли Бразилія стала східною Європою, видно географи якісні в Ахмєткі
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 23.09.2020 21:08
    +12
    Молодці ФК "Рух" Команда приємно здивувала, історична нічия з "Шахтарем" - добрий початок
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 23.09.2020 21:05
    +12

    Поздравляю Рух с первым набранным очком
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 23.09.2020 21:03
    +12
    З лінією захисту Шахтаря коїться щось незрозуміле. Їх навіть Рух возить. Шеві варто задуматись, а то 0-4 від Іспанії буде ще пристойним здаватись.
    P.S. Ну і Ворскла йде у відрив.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 23.09.2020 21:03
    +12
    Вот он уровень Шахтера - бороться за прописку в УПЛ.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.09.2020 21:06
    +11
    VAD, 23.09.2020 21:05
    Оно еще раз 30 за вечер напишет про ничью с мансити
    он городской сумасшедший , ему можно
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.09.2020 21:05
    +11
    Олег Тимофеюк, 23.09.2020 21:05
    Хмм, я что-то понять ничего не могу, они что Каштру сливают что ли... Что это за игра от игроков такого уровня? Там один Тете бл стоит как весь Рух вместе взятый. Не, я понимаю что ещё наберут свои очки, пусть длинный и всё такое, Шахтёр станет чемпионом, но это не игра. Если команда хочет успевать в Лиге Чемпионов нужно делать трансферы, тем более с таким доходом клуба. Кастрюляголовые, радуйтесь пока есть такая возможность и благодарите Бога, что в этот раз не будет 4 круга с вашей дерьнамай как было в прошлом чемпе.
    Ох , Олег . Ты уже приготовился , щеки размял ?
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 23.09.2020 21:02
    +11
    У бойкинючки, олежки та інших з їх гей-клюбу справжній траур
    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 23.09.2020 21:20
    +10
    ZAKARPATFAN, 23.09.2020 21:18
    Не парся, в товарняках Шахтер всегда так играет. Это тоже товарняк для них был. Они не бояться Динаме фору дать. Ведь знают что в среднем на 23 очка опередят в концовке итак
    Що ты несёшь?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 23.09.2020 21:06
    +10
    Лучшая команда вАсточнАй Европы, как говорили некоторые Шо там маякуйский, в топ 20 лучших входят в Европе шахтеровцы? Шлак отборный, кароче а не команда. Ну, а Рух, молодцы, продолжаем выздоровление украинского футбола от раковой опухоли, даyнецкого шлактера. Вторая химиотерапия прошла учпешно. На очереди дружественный Динамо - Олимпик с Бенито и Карбго должны продолжить выздоровление от этой нечисти раковой в нашем футболе
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 23.09.2020 21:02
    +10
    Красиво сос...т. Вон та группа в оранжевых футболках
    Ссылка
    Алексей Левченко
      Алексей Левченко, 23.09.2020 21:16
    +9
    У Шахты в обороне просто проходной двор. Страшно представить что будет в ЛЧ.
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 23.09.2020 21:11
    +9
    нормальный такой счет для середняка и аутсайдера чемпионата
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 23.09.2020 21:06
    +9
    JulikoB, 23.09.2020 21:05

    Поздравляю Рух с первым набранным очком
    Опять вырванное очко, все никак не заштопают кроты нормально....
    Ссылка
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