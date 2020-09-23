Рух - Шахтер - 1:1. Видео голов и обзор матча

В новости будут появляться видео голов и обзор перенесенного матча 2-го тура УПЛ между «Рухом» и «Шахтером».
«Рух»: Бандура, Климчук, Дуць, Парамонов, Глига, Кухаревич, Брикнер, Кухарук, Мисик, Мартинюк, Копина
«Шахтер»: Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Маркос, Патрик, Тете, Тайсон, Коноплянка, Мораес.
Обзор матча. Рух - Шахтер 1:1.
Рух - Шахтер 1:0. Автогол Степаненко
Рух - Шахтер. Удаление Бондаря
Рух - Шахтер 1:1. Гол Марлоса
Лучшие моменты матча Рух Львов - Шахтер Донецк
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромеро Марлос (Шахтер Донецк).
|48'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Тарас Степаненко (Шахтер Донецк).
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Источник — Sport.ua
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