2-й тур
Рух Львов
1:1
Шахтер Донецк
23.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Рух - Шахтер - 1:1. Видео голов и обзор матча

Фрагменты поединка УПЛ

  • 23.09.2020 22:29
  • 17977 просмотров
  • 1 комментарий
Рух - Шахтер - 1:1. Видео голов и обзор матча
© twitter.com/FCShakhtar

В новости будут появляться видео голов и обзор перенесенного матча 2-го тура УПЛ между «Рухом» и «Шахтером».

«Рух»: Бандура, Климчук, Дуць, Парамонов, Глига, Кухаревич, Брикнер, Кухарук, Мисик, Мартинюк, Копина

«Шахтер»: Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Маркос, Патрик, Тете, Тайсон, Коноплянка, Мораес.

Обзор матча. Рух - Шахтер 1:1.

Рух - Шахтер 1:0. Автогол Степаненко

Рух - Шахтер. Удаление Бондаря

Рух - Шахтер 1:1. Гол Марлоса

Лучшие моменты матча Рух Львов - Шахтер Донецк
67' ГОЛ ! Мяч забил Ромеро Марлос (Шахтер Донецк).
48' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Тарас Степаненко (Шахтер Донецк).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 23.09.2020 21:05
    0
    Мда, странные дела творятся. То ли чемпионат вырос, что откровенный аутсайдер трепет нервы чемпиону. То ли Шахтер расслабился так, что собраться не может.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 23.09.2020 21:05
    0
    Мда, странные дела творятся. То ли чемпионат вырос, что откровенный аутсайдер трепет нервы чемпиону. То ли Шахтер расслабился так, что собраться не может.
    Ссылка
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