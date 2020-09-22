После победы в первом туре Премьер-Лиги над «Колосом» со счетом 3:1 в матче, который состоялся 21 августа, футболисты «Шахтера» в течение следующего месяца смогли провести на официальном уровне только два поединка. Сперва это была игра за Суперкубок Украины с киевским «Динамо», где горняки потерпели поражение 1:3. И вот совсем недавно в воскресенье 20 сентября донецкая команда провела матч третьего тура чемпионата Украины и сыграла вничью 2:2 с луганской «Зарей». Получается, что подопечные Луиша Каштру не выигрывали уже больше календарного месяца.

Одной из причиной такого большого простоя для «Шахтера» как раз и является перенос матча второго тура с дебютантом элитного дивизиона «Рухом». Он должен был состояться 12 сентября, однако из-за вспышки коронавируса во львовском клубе, встречу пришлось отложить. А так как горняки за многие годы уже привыкли играть довольно часто, учитывая еще и еврокубковые поединки, то есть ощущение, что такой значительный перерыв им явно не пошел на пользу. Во всяком случае в предыдущем матче с «Зарей» было заметно, что действующие чемпионы страны допускают много брака и ошибок как в обороне, так и в атаке.

А ведь совсем уже не за горами и старт нового евросезона, поэтому футболистам «Шахтера» надо быстрее входить в свой привычный игровой тонус и иметь достаточную игровую практику. Тем более, что в начале октября снова будет вынужденная пауза в Премьер-Лиге, связанная с играми сборной в Лиге Наций.

Что касается «Руха», то львовяне на старте дебютного для себя чемпионата среди лучших украинских команд, потерпели два поражения. В первом туре они с крупно проиграли в Полтаве местной «Ворскле» 2:5, а в минувшее воскресенье уже на своем поле уступили ковалевскому «Колосу» 1:2. Видно, что подопечным Ивана Федыка пока с большим трудом даются игры на более высоком уровне, чем, к примеру, в первой лиге. И это при том, что наставник львовян после поражения от «Ворсклы» сменил более чем наполовину свой стартовый состав.

Кстати, уже в игре с «Колосом» с первых минут на поле вышли два недавних новичка «Руха» - это сербский центральный защитник Милош Стаменкович и еще один игрок обороны Эрик Глига из Словении. Пришлось им тогда попасть, как говорится, с корабля на бал, однако к матчу с «Шахтером» у этих футболистов уже должно быть более четкое взаимопонимание с новыми партнерами. Да и вся команда, наверняка, захочет проявить себя с самой лучшей стороны в игре с таким грозным соперником, тем более при поддержке хоть небольшой, но все же аудитории своих болельщиков.

Матч «Рух» - «Шахтер» пройдет на «Львов-Арене», где теперь команда Ивана Федыка проводит свои домашние поединки. Интересно, что несколько лет назад горняки тоже арендовали этот стадион в качестве своего поля и даже принимали на нем соперников по Лиге чемпионов. А вообще, конечно же, для донецкой команды сейчас не имеет особого значение где играть. Главное, как сыграть и добиться положительного для себя результата.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Бандура, Заставный, Кухарук, Стаменкович, Парамонов, Глига, Мартынюк, Копына, Мысык, Климчук, Кухаревич



«Шахтер»: Пятов, Додо, Матвиенко, Кривцов, Сиприано, Маркос Антонио, Степаненко, Алан Патрик, Тайсон, Тете, Жуниор Мораес

23 сентября, среда