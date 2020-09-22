2-й тур
Рух Львов
:
Шахтер Донецк
23.09.2020 19:00   ТВ-трансляция: 

Рух - Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Больше месяца подопечные Луиша Каштру не имеют побед в официальных матчах

  • 22.09.2020 19:15
  • 793 просмотра
  • 0 комментариев
Рух - Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Шахтер

После победы в первом туре Премьер-Лиги над «Колосом» со счетом 3:1 в матче, который состоялся 21 августа, футболисты «Шахтера» в течение следующего месяца смогли провести на официальном уровне только два поединка. Сперва это была игра за Суперкубок Украины с киевским «Динамо», где горняки потерпели поражение 1:3. И вот совсем недавно в воскресенье 20 сентября донецкая команда провела матч третьего тура чемпионата Украины и сыграла вничью 2:2 с луганской «Зарей». Получается, что подопечные Луиша Каштру не выигрывали уже больше календарного месяца. 

Одной из причиной такого большого простоя для «Шахтера» как раз и является перенос матча второго тура с дебютантом элитного дивизиона «Рухом». Он должен был состояться 12 сентября, однако из-за вспышки коронавируса во львовском клубе, встречу  пришлось отложить. А так как горняки за многие годы уже привыкли играть довольно часто, учитывая еще и еврокубковые поединки, то есть ощущение, что такой значительный перерыв им явно не пошел на пользу. Во всяком случае в предыдущем матче с «Зарей» было заметно, что действующие чемпионы страны допускают много брака и ошибок как в обороне, так и в атаке.

А ведь совсем уже не за горами и старт нового евросезона, поэтому футболистам «Шахтера» надо быстрее входить в свой привычный игровой тонус и иметь достаточную игровую практику. Тем более, что в начале октября снова будет вынужденная пауза в Премьер-Лиге, связанная с играми сборной в Лиге Наций. 

Что касается «Руха», то львовяне на старте дебютного для себя чемпионата среди лучших украинских команд, потерпели два поражения. В первом туре они с крупно проиграли в Полтаве местной «Ворскле» 2:5, а в минувшее воскресенье уже на своем поле уступили ковалевскому «Колосу» 1:2. Видно, что подопечным Ивана Федыка пока с большим трудом даются игры на более высоком уровне, чем, к примеру, в первой лиге. И это при том, что наставник львовян после поражения от «Ворсклы» сменил более чем наполовину свой стартовый состав. 

Кстати, уже в игре с «Колосом» с первых минут на поле вышли два недавних новичка «Руха» - это сербский центральный защитник Милош Стаменкович и еще один игрок обороны Эрик Глига из Словении. Пришлось им тогда попасть, как говорится, с корабля на бал, однако к матчу с «Шахтером» у этих футболистов уже должно быть более четкое взаимопонимание с новыми партнерами. Да и вся команда, наверняка, захочет проявить себя с самой лучшей стороны в игре с таким грозным соперником, тем более при поддержке хоть небольшой, но все же аудитории своих болельщиков.     

Матч «Рух» - «Шахтер» пройдет на «Львов-Арене», где теперь команда Ивана Федыка проводит свои домашние поединки. Интересно, что несколько лет назад горняки тоже арендовали этот стадион в качестве своего поля и даже принимали на нем соперников по Лиге чемпионов. А вообще, конечно же, для донецкой команды сейчас не имеет особого значение где играть. Главное, как сыграть и добиться положительного для себя результата.         

Ориентировочные составы: 

«Рух»: Бандура, Заставный, Кухарук, Стаменкович, Парамонов, Глига, Мартынюк, Копына, Мысык, Климчук, Кухаревич
 
«Шахтер»: Пятов, Додо, Матвиенко, Кривцов, Сиприано, Маркос Антонио, Степаненко, Алан Патрик, Тайсон, Тете, Жуниор Мораес

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

23 сентября, среда

«Рух» — «Шахтер»
Львов. Стадион «Львов-Арена». 19:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
РУХ - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Прогноз Sport.ua — 0:3

 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности