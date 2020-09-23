2-й тур
Рух Львов
1:1
Шахтер Донецк
23.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Рух – Шахтер – 1:1. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 23.09.2020 18:56
  • 50666 просмотров
  • 238 комментариев
Рух – Шахтер – 1:1. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер Донецк

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Рух» – «Шахтер» - 1:1

 Степаненко, 47 (авт.) – Марлос, 67

 Брикнер, 41, Кухарук, 43, Кухаревич, 53, Мартынюк, 54, Глига, 87, Б. Бойчук, 90+4, Дуць, 90+5 – Бондарь, 35, Алан Патрик, 55, Степаненко, 71

Бондарь, 48 (второе предупреждение)

«Рух»: Бандура – Глига, Парамонов, Дуць – Брикнер (Заставный, 72) – Копина, Кухарук (Русин, 46), Мартынюк – Климчук (И. Бойчук, 66), Кухаревич (Кондраков, 59), Мысык (Б. Бойчук, 72).

Запасные: Мысак, Белый, Калюжный, Эрнест.

«Шахтер»: Трубин – Корниенко, Матвиенко, Бондарь, Додо – Алан Патрик (Коваленко, 79), Маркос Антонио (Степаненко, 46) – Коноплянка (Марлос, 28), Тайсон, Тете (Соломон, 46) – Мораес (Фернандо, 86).

Запасные: Пятов, Хочолава, Майкон, Болбат.

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

МАТЧ ОКОНЧЕН!

 90+5 мин. Дуць доспорился с арбитром до желтой.

 90+4 мин. Богдан Бойчук получил желтую за затягивание времени.

90 мин. Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит шесть минут.

90 мин. МОМЕНТ! В сторону от дальней штанги прошла попытка Кондракова закрутить с острого угла на левом фланге штрафной!

89 мин. МОМЕНТЫ! Удар Марлоса из центра штрафной был блокирован, мяч отправил на угловой, с подачи с которого Фернандо головой пробил над перекладиной!

 87 мин. Глига сбил рвавшегося по правому флангу атаки Фернандо.

 86 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Последним на поле вышел Фернандо сегодня. Вместо Мораеса.

84 мин. Безадресная подача Коваленко с правого фланга последовала.

80 мин. ОПАСНО! Игорь Бойчук дальним ударом над перекладиной завершил быструю атаку Руха!

 79 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Коваленко сменил Алана Патрика.

78 мин. МОМЕНТ! Размял Бандуру подкрученный удар Тайсона с левого фланга штрафной!

76 мин. ОПАСНО! Повторил Марлос свой рейд по левому флангу штрафной, но никто не пошел замыкать его скидку!

 72 мин. ЗАМЕНЫ У РУХА. Богдан Бойчук вышел вместо Мысыка, а Брикнера заменил Заставный.

 71 мин. Неприкрытая грубость от Степаненко в отборе мяча против Мысыка.

 67 мин. ГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Марлос тонко перебросил Бандуру после не менее осторожного паса Тайсона на ход с левого фланга!

 66 мин. ЗАМЕНА У РУХА. Вместо Климчука игру продолжит Игорь Бойчук.

64 мин. Ужасные приемы переводов флангов сегодня у Додо. Очередной пас Тайсона испорчен.

63 мин. Брикнер грудью встретил добивание с отскока перед штрафной от Степаненко. Нокдаун.

61 мин. Марлос пробежался с правого фланга в зону перед штрафной, но пробил в защитника в завершении.

 59 мин. ЗАМЕНА У РУХА. Кондраков вышел на поле вместо Кухаревича.

 55 мин. Желтая и Патрику досталась. Горит игра! Срыв контратаки.

 54 мин. Мартынюк решил отбросить мяч после свистка арбитра.

 51 мин. Фол от Кухаревича в подкате против Патрика в центре поля.

 48 мин. КРАСНАЯ! Бондарь был удален за повторное предупреждение, которое он получил за подкат против Кухарука!

 47 мин. АВТОГОЛ! Степаненко на ближнем углу вратарской в свои ворота срезал мяч при простреле с левого фланга от Климчука!

 46 мин. ЗАМЕНЫ У ОБЕИХ КОМАНД. Русин вышел вместо Кухарука, Степаненко заменил Антонио, а вместо Тете вышел Соломон.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. Трубин спокойно разобрался с подачей углового с правого фланга.

45 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, две минуты.

45 мин. ОПАСНО! Кухаревич откликнулся на подачу с левого фланга, но из центра штрафной головой пробил выше цели!

 43 мин. А теперь и Кухарук с протяжкой сыграл против Патрика в центре поля.

 41 мин. Слишком грубый подкат против Антонио от Брикнера у центральной линии.

40 мин. МОМЕНТ! Додо улетел по правому флангу, после чего прострелил на Мораеса, однако Жуниор в центре штрафной очень плохо принял, а затем и пробил по мячу!

39 мин. МОМЕНТ! Дуць головой замыкал подачу Копины с правого фланга на ближний угол вратарской, но не попал под дальнюю штангу!

38 мин. И Марлоса можно увидеть в отборе сейчас! Мартынюк был лишен мяча на левом фланге атаки.

 35 мин. На желтой Бондарь после своей отмашки в центре поля против Брикнера.

33 мин. МОМЕНТ! Антонио поджали у правого угла вратарской, после чего пробил с дальней дистанции Брикнер. Рядом со штангой!

31 мин. Действительно круто убрал на замахе Матвиенко Кухаревича на левом фланге обороны.

28 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Коноплянка был заменен на Марлоса.

26 мин. Мышечное повреждение у Коноплянки. Марлос уже разминается.

24 мин. Тайсон черпаком исполнял штрафной метрах в 30-и до ворот, но для Мораеса этот пас был слишком слабым.

23 мин. МОМЕНТ! Трубин справился с отскоком мяча при попытке Брикнера пробить со входа в левый фланг штрафной.

22 мин. Так и не дождался Мораес мяча от Коноплянки, который смещался на скорости с левого фланга.

21 мин. Неудачный прием со стороны Додо перевода от Матвиенко в левый фланг штрафной стал причиной последовавшего неудачного прострела.

19 мин. Тете был сбит фолом со стороны Глиги во время дриблинга на правом фланге.

17 мин. Коноплянка простреливал в сторону ворот с левого фланга, но во вратарской был только Бандура.

15 мин. Выше ворот пробил Кухаревич из правого фланга чужой штрафной. Явно же попал в Матвиенко при этом, однако арбитр не увидел блока со стороны защитника!

13 мин. Тайсон хотел показать Зинченко, но заброс за уши голкиперу с левого фланга штрафной удается только Александру.

11 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! Подача с левого фланга пришлась на Тете, который угодил своим ударом в правый каркас ворот! На контратаке тут же выступил Рух! Однако Мысык не смог попасть в ворота в чистом выходе один на один с Трубиным!

10 мин. Климчука поймали в ловушку защитники у левого угла штрафной.

9 мин. Не было шансов у Тете ответить рывком на резанный пас Тайсона из глубины.

7 мин. Против Бондаря в центре поля отмахнулся Кухаревич в борьбе за верховой мяч.

5 мин. Атака Шахтера по левому флангу была прервана фолом против Тайсона.

3 мин. Прострел Корниенко с левого фланга был перехвачен.

1 мин. МОМЕНТ! Бандура перехватил рывок Тете в штрафной, однако отскок на Тайсона уже не контролировал! Бразилец пробил изящной рабоной над перекладиной! Мог бы быть шедевр!



МАТЧ НАЧАЛСЯ!

   

В среду, 23-го сентября, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 19:00.

Команды изо Львова на старте сезона демонстрируют неудачные результаты. «Рух» и ПФК «Львов» не набрали очков за два сыгранных матча, а для новоприбывшей в «элиту» команды судьбой уготовлено еще и перенесенное противостояние с действующим чемпионом Украины. С «Шахтером» все тоже далеко не в порядке, что показало отсутствие победы дончан после очередного матча в Запорожье против луганской «Зари» (2:2). До старта еврокубкового сезона у коллектива Каштру еще есть время, но теперь его команде придется еще и перекрывать факт первой потери очков в новом сезоне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Шахтер».

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Илья Береза, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Vadin
    online
      Vadin, 23.09.2020 21:04
    +1
    Зате мяч контролювали, а по моментам і програти могли....скажіть спасибі, що Стьопа пряму червону не отримав.. Але главне як пихаті з каналів Футбола-ну яке відкриття і потім гра дно з Колосом.. Оказується дно Рух таке ж як ваша східна Барселона
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 23.09.2020 21:04
    +3
    Michel, 23.09.2020 21:02
    иж, как оживилась упоротая биомасса. Да похрен. Шахтер ждет очередное чемпионство, а вас - польские плантации и грязные европейские жопы.
    Не надо СВОИ увлечения другим приписывать. От форевки уже вернулся?
    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 23.09.2020 21:03
    +2
    DK1961, 23.09.2020 21:01
    Все подземные ушли с сайта к форевке в его канализацию напиться боярышника и заниматься нетрадиционными отношениями. С горя. То ли еще будет
    Зато тихо будет на сайте неделю)
    Ссылка
    Michel
      Michel, 23.09.2020 21:02
    -5
    иж, как оживилась упоротая биомасса. Да похрен. Шахтер ждет очередное чемпионство, а вас - польские плантации и грязные европейские жопы.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 23.09.2020 21:02
    +1
    Наконец Шахтер вышел на свое законное 6-е место в ЧУ
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 23.09.2020 21:02
    -3
    Шахтер доказывает, что нет в Украине такой команды, которой не смог бы он подарить очков. Сегодня - подарил Руху.
    По совести надо сказать - эксперименты Каштру со стартовым составом ничем не оправданы, потому потеря очков - полностью на его совести. Т.е. и недостаточно сыгранная и интенсивная игра в первом тайме, и корявое, также неудачное начало второго (с голом и красной) - полностью на его совести.
    Например, честно заработанная вторая желтая Бондаря (по первой - есть вопросы, ибо после десятка фолов Руха, не закончившихся наказанием - за первый же фол Бондаря данная ему желтая никак не выглядит обязательной (может, судья попутал, за какую сторону фолили, и за какую - играл он?)...
    И, наконец, это КТО так научил команду играть в атаке, что в оборону из атаки не возвращается НИКТО, а защитники вчетвером, ну может с одним опорником - должны отмахиваться от 5-7 атакующих их игроков соперника и отбирать мяч??? По-моему, полностью "тренерская" потеря очков.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 23.09.2020 21:01
    +1
    Рух возил Шахтер как хотел. Жаль, что залетел им один случайный гол, Марлосу просто повезло.
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 23.09.2020 21:01
    +3
    Прогнозы бывают разные, а есть просто точные.
    fifadinamo, 14.09.2020 12:27:25
    Не знаю как там Ахметов куда кому поздравил, но зачетно видать, Сыруна бомбануло не по детски .
    Приоритетом было выиграть у Динамо, потом выиграть чемпионат, теперь показать красивый футбол, на очереди побороться с львовянами за место в премьер лиге.
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 23.09.2020 21:01
    +2
    Аххахаха круто
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 23.09.2020 21:01
    +3
    Все подземные ушли с сайта к форевке в его канализацию напиться боярышника и заниматься нетрадиционными отношениями. С горя. То ли еще будет
    Ссылка
    Purple1
      Purple1, 23.09.2020 21:00
    -3
    Опять подарок от Трубина. Ну и автобусы тоже никто не отменял.
    Ссылка
    Andre066
      Andre066, 23.09.2020 21:00
    +4
    Кроты прежде чем петь о неудачах с лугано,вспомните свою игру с новичком упл и аутсайдером рухом!
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 23.09.2020 20:59
    +8
    В этом сезоне чемпионат будет ярче...
    Ссылка
    mist76
      mist76, 23.09.2020 20:59
    +9
    Это какой-то сказочный Шахтер)))
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 23.09.2020 20:58
    +9
    Олег Тимофеюк, 23.09.2020 18:43
    Удачи лучшая команда восточной Европы, удачи Шахтёр!
    это лучшая команда восточной Европы это лучшая команда днр
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 23.09.2020 20:58
    +15
    засмучені коментатори геббельс ТВ мене завжди радують своєю засмученістю!
    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 23.09.2020 20:58
    +17
    Всрався родной Шахтер
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 23.09.2020 20:58
    +10
    Рух молодци так Шахте и надо там им мести вонючая команда
    Ссылка
    Юра Вареник
    online
      Юра Вареник, 23.09.2020 20:57
    +14
    отскочил шлюхтар
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 23.09.2020 20:56
    +6
    firstromario, 23.09.2020 20:50
    о! знов додали "поки шахта не забє"
    Где то так.
    Если шевченко продолжит выпускать на поле 5-7 шлюхтеров в основе сборной, то команда из юзовки просто сдохнет, т.к. не выдержит борьбы на 3 фронта (плюс ЛЧ). Особенно с учетом того, что более 60 % этой команды составляют игроки 30 лет и старше. В добрый путь к закате "Восточной Барселоны"!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 23.09.2020 18:55
    +36
    Олег Тимофеюк, 23.09.2020 18:52
    Ты уже попрыгало?
    На могилах сепаров и прорасеянских боевиков
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 23.09.2020 18:52
    +32
    Рух вперед до перемоги!
    Ссылка
    saha-yakut
      saha-yakut, 23.09.2020 18:52
    +31
    Давай, Рух, винось Донецьк.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 23.09.2020 18:47
    +30
    Всё быдл0 без флагов отписалось из параши и фейковой республики
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 23.09.2020 18:39
    +29
    Зорі не вдалося, то Рух чпокне шлюхту
    Ссылка
    saha-yakut
      saha-yakut, 23.09.2020 19:02
    +25
    Поставив на перемогу Руха по кофф 23
    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 23.09.2020 20:58
    +17
    Всрався родной Шахтер
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 23.09.2020 20:58
    +15
    засмучені коментатори геббельс ТВ мене завжди радують своєю засмученістю!
    Ссылка
    Юра Вареник
    online
      Юра Вареник, 23.09.2020 20:57
    +14
    отскочил шлюхтар
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 23.09.2020 20:55
    +13
    Гарна гра
    Молодці Рух!!!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 23.09.2020 20:54
    +13
    В этой ситуации уместно написать — всрався радной шухтьор!!!
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 23.09.2020 20:56
    +12
    Футбольний вечір почався супер, чекаємо продовження від Динамо!!!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 23.09.2020 18:57
    +12
    Коноплянка на місці опорника - оригінально..
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 23.09.2020 20:58
    +10
    Рух молодци так Шахте и надо там им мести вонючая команда
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 23.09.2020 20:56
    +10
    Счёт по игре. А игры у Шахты никакой!
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 23.09.2020 20:55
    +10
    усе 1-1 поздравляю
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 23.09.2020 20:15
    +10
    А де Олег? Він завжди онлайн...? Переживаємо!!!
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 23.09.2020 19:14
    +10
    Олег Тимофеюк, 23.09.2020 18:52
    Ты уже попрыгало?
    О Геюк виліз пригун на бутилке Напригався уже кретин?
    Ссылка
    mist76
      mist76, 23.09.2020 20:59
    +9
    Это какой-то сказочный Шахтер)))
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 23.09.2020 20:58
    +9
    Олег Тимофеюк, 23.09.2020 18:43
    Удачи лучшая команда восточной Европы, удачи Шахтёр!
    это лучшая команда восточной Европы это лучшая команда днр
    Ссылка
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