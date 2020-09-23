Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Рух» – «Шахтер» - 1:1

Степаненко, 47 (авт.) – Марлос, 67

Брикнер, 41, Кухарук, 43, Кухаревич, 53, Мартынюк, 54, Глига, 87, Б. Бойчук, 90+4, Дуць, 90+5 – Бондарь, 35, Алан Патрик, 55, Степаненко, 71



Бондарь, 48 (второе предупреждение)

«Рух»: Бандура – Глига, Парамонов, Дуць – Брикнер (Заставный, 72) – Копина, Кухарук (Русин, 46), Мартынюк – Климчук (И. Бойчук, 66), Кухаревич (Кондраков, 59), Мысык (Б. Бойчук, 72).

Запасные: Мысак, Белый, Калюжный, Эрнест.

«Шахтер»: Трубин – Корниенко, Матвиенко, Бондарь, Додо – Алан Патрик (Коваленко, 79), Маркос Антонио (Степаненко, 46) – Коноплянка (Марлос, 28), Тайсон, Тете (Соломон, 46) – Мораес (Фернандо, 86).

Запасные: Пятов, Хочолава, Майкон, Болбат.

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+5 мин. Дуць доспорился с арбитром до желтой.



90+4 мин. Богдан Бойчук получил желтую за затягивание времени.



90 мин. Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит шесть минут.



90 мин. МОМЕНТ! В сторону от дальней штанги прошла попытка Кондракова закрутить с острого угла на левом фланге штрафной!



89 мин. МОМЕНТЫ! Удар Марлоса из центра штрафной был блокирован, мяч отправил на угловой, с подачи с которого Фернандо головой пробил над перекладиной!



87 мин. Глига сбил рвавшегося по правому флангу атаки Фернандо.



86 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Последним на поле вышел Фернандо сегодня. Вместо Мораеса.



84 мин. Безадресная подача Коваленко с правого фланга последовала.



80 мин. ОПАСНО! Игорь Бойчук дальним ударом над перекладиной завершил быструю атаку Руха!



79 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Коваленко сменил Алана Патрика.



78 мин. МОМЕНТ! Размял Бандуру подкрученный удар Тайсона с левого фланга штрафной!



76 мин. ОПАСНО! Повторил Марлос свой рейд по левому флангу штрафной, но никто не пошел замыкать его скидку!



72 мин. ЗАМЕНЫ У РУХА. Богдан Бойчук вышел вместо Мысыка, а Брикнера заменил Заставный.



71 мин. Неприкрытая грубость от Степаненко в отборе мяча против Мысыка.



67 мин. ГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Марлос тонко перебросил Бандуру после не менее осторожного паса Тайсона на ход с левого фланга!



66 мин. ЗАМЕНА У РУХА. Вместо Климчука игру продолжит Игорь Бойчук.



64 мин. Ужасные приемы переводов флангов сегодня у Додо. Очередной пас Тайсона испорчен.



63 мин. Брикнер грудью встретил добивание с отскока перед штрафной от Степаненко. Нокдаун.



61 мин. Марлос пробежался с правого фланга в зону перед штрафной, но пробил в защитника в завершении.



59 мин. ЗАМЕНА У РУХА. Кондраков вышел на поле вместо Кухаревича.



55 мин. Желтая и Патрику досталась. Горит игра! Срыв контратаки.



54 мин. Мартынюк решил отбросить мяч после свистка арбитра.



51 мин. Фол от Кухаревича в подкате против Патрика в центре поля.



48 мин. КРАСНАЯ! Бондарь был удален за повторное предупреждение, которое он получил за подкат против Кухарука!



47 мин. АВТОГОЛ! Степаненко на ближнем углу вратарской в свои ворота срезал мяч при простреле с левого фланга от Климчука!



46 мин. ЗАМЕНЫ У ОБЕИХ КОМАНД. Русин вышел вместо Кухарука, Степаненко заменил Антонио, а вместо Тете вышел Соломон.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+2 мин. Трубин спокойно разобрался с подачей углового с правого фланга.



45 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, две минуты.



45 мин. ОПАСНО! Кухаревич откликнулся на подачу с левого фланга, но из центра штрафной головой пробил выше цели!



43 мин. А теперь и Кухарук с протяжкой сыграл против Патрика в центре поля.



41 мин. Слишком грубый подкат против Антонио от Брикнера у центральной линии.



40 мин. МОМЕНТ! Додо улетел по правому флангу, после чего прострелил на Мораеса, однако Жуниор в центре штрафной очень плохо принял, а затем и пробил по мячу!



39 мин. МОМЕНТ! Дуць головой замыкал подачу Копины с правого фланга на ближний угол вратарской, но не попал под дальнюю штангу!



38 мин. И Марлоса можно увидеть в отборе сейчас! Мартынюк был лишен мяча на левом фланге атаки.



35 мин. На желтой Бондарь после своей отмашки в центре поля против Брикнера.



33 мин. МОМЕНТ! Антонио поджали у правого угла вратарской, после чего пробил с дальней дистанции Брикнер. Рядом со штангой!



31 мин. Действительно круто убрал на замахе Матвиенко Кухаревича на левом фланге обороны.



28 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Коноплянка был заменен на Марлоса.



26 мин. Мышечное повреждение у Коноплянки. Марлос уже разминается.



24 мин. Тайсон черпаком исполнял штрафной метрах в 30-и до ворот, но для Мораеса этот пас был слишком слабым.



23 мин. МОМЕНТ! Трубин справился с отскоком мяча при попытке Брикнера пробить со входа в левый фланг штрафной.



22 мин. Так и не дождался Мораес мяча от Коноплянки, который смещался на скорости с левого фланга.



21 мин. Неудачный прием со стороны Додо перевода от Матвиенко в левый фланг штрафной стал причиной последовавшего неудачного прострела.



19 мин. Тете был сбит фолом со стороны Глиги во время дриблинга на правом фланге.



17 мин. Коноплянка простреливал в сторону ворот с левого фланга, но во вратарской был только Бандура.



15 мин. Выше ворот пробил Кухаревич из правого фланга чужой штрафной. Явно же попал в Матвиенко при этом, однако арбитр не увидел блока со стороны защитника!



13 мин. Тайсон хотел показать Зинченко, но заброс за уши голкиперу с левого фланга штрафной удается только Александру.



11 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! Подача с левого фланга пришлась на Тете, который угодил своим ударом в правый каркас ворот! На контратаке тут же выступил Рух! Однако Мысык не смог попасть в ворота в чистом выходе один на один с Трубиным!



10 мин. Климчука поймали в ловушку защитники у левого угла штрафной.



9 мин. Не было шансов у Тете ответить рывком на резанный пас Тайсона из глубины.



7 мин. Против Бондаря в центре поля отмахнулся Кухаревич в борьбе за верховой мяч.



5 мин. Атака Шахтера по левому флангу была прервана фолом против Тайсона.



3 мин. Прострел Корниенко с левого фланга был перехвачен.



1 мин. МОМЕНТ! Бандура перехватил рывок Тете в штрафной, однако отскок на Тайсона уже не контролировал! Бразилец пробил изящной рабоной над перекладиной! Мог бы быть шедевр!







МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В среду, 23-го сентября, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 19:00.

Команды изо Львова на старте сезона демонстрируют неудачные результаты. «Рух» и ПФК «Львов» не набрали очков за два сыгранных матча, а для новоприбывшей в «элиту» команды судьбой уготовлено еще и перенесенное противостояние с действующим чемпионом Украины. С «Шахтером» все тоже далеко не в порядке, что показало отсутствие победы дончан после очередного матча в Запорожье против луганской «Зари» (2:2). До старта еврокубкового сезона у коллектива Каштру еще есть время, но теперь его команде придется еще и перекрывать факт первой потери очков в новом сезоне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Шахтер».