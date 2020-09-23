Украинская Премьер-лига. 2-й тур.
«Рух» – «Шахтер» - 1:1
Степаненко, 47 (авт.) – Марлос, 67
Брикнер, 41, Кухарук, 43, Кухаревич, 53, Мартынюк, 54, Глига, 87, Б. Бойчук, 90+4, Дуць, 90+5 – Бондарь, 35, Алан Патрик, 55, Степаненко, 71
Бондарь, 48 (второе предупреждение)
«Рух»: Бандура – Глига, Парамонов, Дуць – Брикнер (Заставный, 72) – Копина, Кухарук (Русин, 46), Мартынюк – Климчук (И. Бойчук, 66), Кухаревич (Кондраков, 59), Мысык (Б. Бойчук, 72).
Запасные: Мысак, Белый, Калюжный, Эрнест.
«Шахтер»: Трубин – Корниенко, Матвиенко, Бондарь, Додо – Алан Патрик (Коваленко, 79), Маркос Антонио (Степаненко, 46) – Коноплянка (Марлос, 28), Тайсон, Тете (Соломон, 46) – Мораес (Фернандо, 86).
Запасные: Пятов, Хочолава, Майкон, Болбат.
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).
Стадион: «Арена Львов» (Львов).
МАТЧ ОКОНЧЕН!
90+5 мин. Дуць доспорился с арбитром до желтой.
90+4 мин. Богдан Бойчук получил желтую за затягивание времени.
90 мин. Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит шесть минут.
90 мин. МОМЕНТ! В сторону от дальней штанги прошла попытка Кондракова закрутить с острого угла на левом фланге штрафной!
89 мин. МОМЕНТЫ! Удар Марлоса из центра штрафной был блокирован, мяч отправил на угловой, с подачи с которого Фернандо головой пробил над перекладиной!
87 мин. Глига сбил рвавшегося по правому флангу атаки Фернандо.
86 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Последним на поле вышел Фернандо сегодня. Вместо Мораеса.
84 мин. Безадресная подача Коваленко с правого фланга последовала.
80 мин. ОПАСНО! Игорь Бойчук дальним ударом над перекладиной завершил быструю атаку Руха!
79 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Коваленко сменил Алана Патрика.
78 мин. МОМЕНТ! Размял Бандуру подкрученный удар Тайсона с левого фланга штрафной!
76 мин. ОПАСНО! Повторил Марлос свой рейд по левому флангу штрафной, но никто не пошел замыкать его скидку!
72 мин. ЗАМЕНЫ У РУХА. Богдан Бойчук вышел вместо Мысыка, а Брикнера заменил Заставный.
71 мин. Неприкрытая грубость от Степаненко в отборе мяча против Мысыка.
67 мин. ГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Марлос тонко перебросил Бандуру после не менее осторожного паса Тайсона на ход с левого фланга!
66 мин. ЗАМЕНА У РУХА. Вместо Климчука игру продолжит Игорь Бойчук.
64 мин. Ужасные приемы переводов флангов сегодня у Додо. Очередной пас Тайсона испорчен.
63 мин. Брикнер грудью встретил добивание с отскока перед штрафной от Степаненко. Нокдаун.
61 мин. Марлос пробежался с правого фланга в зону перед штрафной, но пробил в защитника в завершении.
59 мин. ЗАМЕНА У РУХА. Кондраков вышел на поле вместо Кухаревича.
55 мин. Желтая и Патрику досталась. Горит игра! Срыв контратаки.
54 мин. Мартынюк решил отбросить мяч после свистка арбитра.
51 мин. Фол от Кухаревича в подкате против Патрика в центре поля.
48 мин. КРАСНАЯ! Бондарь был удален за повторное предупреждение, которое он получил за подкат против Кухарука!
47 мин. АВТОГОЛ! Степаненко на ближнем углу вратарской в свои ворота срезал мяч при простреле с левого фланга от Климчука!
46 мин. ЗАМЕНЫ У ОБЕИХ КОМАНД. Русин вышел вместо Кухарука, Степаненко заменил Антонио, а вместо Тете вышел Соломон.
ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45+2 мин. Трубин спокойно разобрался с подачей углового с правого фланга.
45 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, две минуты.
45 мин. ОПАСНО! Кухаревич откликнулся на подачу с левого фланга, но из центра штрафной головой пробил выше цели!
43 мин. А теперь и Кухарук с протяжкой сыграл против Патрика в центре поля.
41 мин. Слишком грубый подкат против Антонио от Брикнера у центральной линии.
40 мин. МОМЕНТ! Додо улетел по правому флангу, после чего прострелил на Мораеса, однако Жуниор в центре штрафной очень плохо принял, а затем и пробил по мячу!
39 мин. МОМЕНТ! Дуць головой замыкал подачу Копины с правого фланга на ближний угол вратарской, но не попал под дальнюю штангу!
38 мин. И Марлоса можно увидеть в отборе сейчас! Мартынюк был лишен мяча на левом фланге атаки.
35 мин. На желтой Бондарь после своей отмашки в центре поля против Брикнера.
33 мин. МОМЕНТ! Антонио поджали у правого угла вратарской, после чего пробил с дальней дистанции Брикнер. Рядом со штангой!
31 мин. Действительно круто убрал на замахе Матвиенко Кухаревича на левом фланге обороны.
28 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Коноплянка был заменен на Марлоса.
26 мин. Мышечное повреждение у Коноплянки. Марлос уже разминается.
24 мин. Тайсон черпаком исполнял штрафной метрах в 30-и до ворот, но для Мораеса этот пас был слишком слабым.
23 мин. МОМЕНТ! Трубин справился с отскоком мяча при попытке Брикнера пробить со входа в левый фланг штрафной.
22 мин. Так и не дождался Мораес мяча от Коноплянки, который смещался на скорости с левого фланга.
21 мин. Неудачный прием со стороны Додо перевода от Матвиенко в левый фланг штрафной стал причиной последовавшего неудачного прострела.
19 мин. Тете был сбит фолом со стороны Глиги во время дриблинга на правом фланге.
17 мин. Коноплянка простреливал в сторону ворот с левого фланга, но во вратарской был только Бандура.
15 мин. Выше ворот пробил Кухаревич из правого фланга чужой штрафной. Явно же попал в Матвиенко при этом, однако арбитр не увидел блока со стороны защитника!
13 мин. Тайсон хотел показать Зинченко, но заброс за уши голкиперу с левого фланга штрафной удается только Александру.
11 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! Подача с левого фланга пришлась на Тете, который угодил своим ударом в правый каркас ворот! На контратаке тут же выступил Рух! Однако Мысык не смог попасть в ворота в чистом выходе один на один с Трубиным!
10 мин. Климчука поймали в ловушку защитники у левого угла штрафной.
9 мин. Не было шансов у Тете ответить рывком на резанный пас Тайсона из глубины.
7 мин. Против Бондаря в центре поля отмахнулся Кухаревич в борьбе за верховой мяч.
5 мин. Атака Шахтера по левому флангу была прервана фолом против Тайсона.
3 мин. Прострел Корниенко с левого фланга был перехвачен.
1 мин. МОМЕНТ! Бандура перехватил рывок Тете в штрафной, однако отскок на Тайсона уже не контролировал! Бразилец пробил изящной рабоной над перекладиной! Мог бы быть шедевр!
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В среду, 23-го сентября, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 19:00.
Команды изо Львова на старте сезона демонстрируют неудачные результаты. «Рух» и ПФК «Львов» не набрали очков за два сыгранных матча, а для новоприбывшей в «элиту» команды судьбой уготовлено еще и перенесенное противостояние с действующим чемпионом Украины. С «Шахтером» все тоже далеко не в порядке, что показало отсутствие победы дончан после очередного матча в Запорожье против луганской «Зари» (2:2). До старта еврокубкового сезона у коллектива Каштру еще есть время, но теперь его команде придется еще и перекрывать факт первой потери очков в новом сезоне.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Шахтер».
Илья Береза, Sport.ua
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По совести надо сказать - эксперименты Каштру со стартовым составом ничем не оправданы, потому потеря очков - полностью на его совести. Т.е. и недостаточно сыгранная и интенсивная игра в первом тайме, и корявое, также неудачное начало второго (с голом и красной) - полностью на его совести.
Например, честно заработанная вторая желтая Бондаря (по первой - есть вопросы, ибо после десятка фолов Руха, не закончившихся наказанием - за первый же фол Бондаря данная ему желтая никак не выглядит обязательной (может, судья попутал, за какую сторону фолили, и за какую - играл он?)...
И, наконец, это КТО так научил команду играть в атаке, что в оборону из атаки не возвращается НИКТО, а защитники вчетвером, ну может с одним опорником - должны отмахиваться от 5-7 атакующих их игроков соперника и отбирать мяч??? По-моему, полностью "тренерская" потеря очков.
fifadinamo, 14.09.2020 12:27:25
Не знаю как там Ахметов куда кому поздравил, но зачетно видать, Сыруна бомбануло не по детски .
Приоритетом было выиграть у Динамо, потом выиграть чемпионат, теперь показать красивый футбол, на очереди побороться с львовянами за место в премьер лиге.
Если шевченко продолжит выпускать на поле 5-7 шлюхтеров в основе сборной, то команда из юзовки просто сдохнет, т.к. не выдержит борьбы на 3 фронта (плюс ЛЧ). Особенно с учетом того, что более 60 % этой команды составляют игроки 30 лет и старше. В добрый путь к закате "Восточной Барселоны"!
Молодці Рух!!!
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