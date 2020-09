Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига А. Группа 2. 2-й тур.

Дания – Англия – 0:0

Брайтвейт, 52

Дания: Шмейхель – Сков, Кристенсен, Йоргенсен, Васс – Дилейни, Эриксен, Нергор (Хойберг, 73) – Брайтвейт (Кьяер, 82), Дольберг (Фальк, 77), Поульсен.

Запасные: Лессль, Реннов, Андерсен, Вестергор, Меле, Дальсгор, Кристиансен, Бруун-Ларсен, Корнелиус.

Англия: Пикфорд – Триппье, Дайер, Гомес, Александер-Арнольд (Мэйтлэнд-Найлз, 86) – Филлипс (Грилиш, 76), Коади, Райс – Стерлинг, Кейн, Санчо (Маунт, 60).

Запасные: Поуп, Хендерсон, Мингс, Кин, Уорд-Праус, Абрахам, Ингс.

Арбитр: Иштван Ковач (Карей, Румыния)

Стадион: «Паркен» (Копенгаген, Дания)



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+4 мин. МОМЕНТ! Кейн обыграл голкипера и защитника на правом фланге штрафной, после чего пробивал в пустые, но с линии успел выбить Йоргенсен!



90+2 мин. Ужасно пробил головой Кьяер в завершении подачи штрафного с левого фланга на дальнюю штангу.



90 мин. Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит четыре минуты.



88 мин. Кейн с правого угла штрафной стелил прострел на дальнюю, но кто-то из защитников успел подставить ногу.



86 мин. ЗАМЕНА У АНГЛИИ. Мэйтлэнд-Найлз завершит игру вместо Александер-Арнольда.



85 мин. Передача Стерлинга с левого фланга была перехвачена.



82 мин. ЗАМЕНА У ДАНИИ. Кьяер вышел на поле вместо Брайтвейта.



80 мин. МОМЕНТ! Слишком сильно поднял мяч Эриксен при своем ударе из центра штрафной в завершении передачи с левого фланга!



77 мин. ЗАМЕНА У ДАНИИ. Фальк заменил Дольберга.



76 мин. ЗАМЕНА У АНГЛИИ, Грилиш вышел на поле вместо Филлипса.



73 мин. ЗАМЕНА У ДАНИИ. Хойберг на поле, а Нергор его покинул.



71 мин. МОМЕНТ! Стерлинг выстрелил от левого угла штрафной под ближнюю штангу, но Шмейхель перевел мяч на угловой!



69 мин. МОМЕНТ! С левого фланга навес выдал Триппье, а на дальней штанге замыкал Кейн! Удар головой с острого угла прошел выше цели!







68 мин. Кейн не смог разогнаться под передачу низом в правый фланг штрафной.



65 мин. С дальнего штрафного прямой удар выше ворот исполнил Эриксен.



63 мин. Симпатичный фингал, конечно, у Триппье, который он получил в столкновении с партнером по команде на тренировке.



61 мин. Кейн по своему же игроку попал ударом с правого угла штрафной. Еще и в оффсайде был Стерлинг.



60 мин. ЗАМЕНА У АНГЛИИ. Маунт вышел вместо Санчо.



60 мин. Оффсайд! Кейн не пробил на силу Шмейхеля ударом с левого угла вратарской, но при этом еще и в оффсайд попал при забросе с левого фланга.



59 мин. Стерлинг запустил неточный длинный пас в сторону правого фланга.



56 мин. Сков стрелял низом с левого фланга, но защита Англии на месте.



54 мин. Повреждение у Триппье после жесткого подката Нергора.



52 мин. Брайтвейт в подкате снес Кейна в центральном круге. На желтую.







50 мин. Поульсен сбит фолом со спины со стороны Дайера в центре поля.



49 мин. Датчане в уверенном контроле начали второй тайм.



47 мин. Гомес улетел за пределы поля, не позволяя мячу уйти на угловой на правом фланге обороны. Прямиком в рекламные щиты.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



44 мин. Штрафной на правом фланге заработал Трент, сам его и исполнит.



41 мин. И вновь был фол от датчан при подаче с аналогичного штрафного от Эриксена с правого фланга.



39 мин. Штрафной на правом фланге заработал Брайтвейт, но после подачи Эриксена, Йоргенссен сфолил против Кейна.







38 мин. МОМЕНТ! Пикфорд спас ворота после удара Дольберга с острого угла на правом фланге штрафной. Отмечаем тонкий пас от Эриксена.



36 мин. ОПАСНО! Заметался мяч по вратарской после прострела Стерлинга с лицевой на левом фланге, но Кейну так и не дали пробить.



34 мин. Трент с правого фланга простреливал низом, но на ближнем углу вратарской были только соперники.



31 мин. МОМЕНТ! Рядом с правой штангой пролетел мяч после хлесткого удара Брайтвета из полукруга у штрафной!



30 мин. Пикфорд успел перехватить высокий заброс в правый фланг штрафной, опередив на мяче Поульсена.



28 мин. Можно и ударом в створ посчитать неудачный пас Дайера верхом со своей половины.



26 мин. Триппье прочитал тонкую передачу из центра поля себе за спину, на ход Поульсену.







24 мин. Подачу с правого фланга защитники Дании спокойно вынесли из штрафной, избегая касания Кейна.



21 мин. Англичане переехали в центр поля с мячом. К чужой штрафной не спешат.



18 мин. МОМЕНТ! Дольберг мощно пробил над перекладиной, только войдя в правый фланг штрафной на дриблинге!



17 мин. Старт поединка у Англии неуверенный. С Исландией была похожая картина.



14 мин. Штрафной с достаточно дальней дистанции Сков решил пробивать. Выше.







13 мин. Пикфорд испугался идти на перехват высокого заброса от центра поля, но Поульсен головой как следует пробить не смог.



11 мин. Кристенсен на угловой перевел прострел Трента с правого фланга.



10 мин. Пас низом от Гомеса со своей половины пролетел мимо всех партнеров по команде.



8 мин. Датчане осторожно играют в пас у центра поля, а к чужой штрафной подходят только через длинные передачи.



6 мин. Классный финт от Стерлинга около левого фланга чужой штрафной сменила неточная передача в центр.



4 мин. Придержал за футболку Йоргенсен Стерлинга во время рывка соперника по левому флангу.



3 мин. На своей половине ведут розыгрыш англичане.



1 мин. Санчо сфолил против Скова на правом фланге атаки у чужой штрафной.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!

