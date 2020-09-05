ВИДЕО. Голы Денайера и Мертенса принесли Бельгии викторию над Данией

Вечером 5 сентября состоялся матч Лиги наций. Поединок проходил в датском Копенгагене.
Бельгия выиграла на выезде у Дании со счетом 2:0. Победу гостям принесли голы Денайера и Мертенса.
Лига наций. 1-й тур
Дания – Бельгия – 0:2
Голы: Денайер, 9, Мертенс, 77.
Дания: Шмайхель, Кьер, А.Кристенсен, Васс (Йергенсен, 83), Дилэйни, Эриксен, Хейбьерг, Поульсен, Брэйтуэйт (Мехле, 72), Дольберг (Корнелиус, 84), Сков.
Бельгия: Миньоле, Фертонген, Алдервейрелд, Денайер, Кастань, Витсель, Т.Азар, Феррейра-Карраско (Прат, 57), Тилеманс (Доку, 87), Мертенс (Троссар, 80), Лукаку.
Предупреждения: Хейбьерг, 3. Тилеманс, 20. Сков, 26.
Судья: Шерер (Швейцария).
Копенгаген. Стадион «Паркен».
Турнирная таблица Лиги наций
Гол Денайера, 9 мин.
Гол Мертенса, 77 мин.
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Дрис Мертенс (Бельгия).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейсон Денайер (Бельгия).
Источник — Sport.ua
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