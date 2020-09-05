Дания
0:2
Бельгия
05.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Голы Денайера и Мертенса принесли Бельгии викторию над Данией

Вечером 5 сентября состоялся очередной матч Лиги наций

  • 05.09.2020 23:51
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ВИДЕО. Голы Денайера и Мертенса принесли Бельгии викторию над Данией
© Twitter

Вечером 5 сентября состоялся матч Лиги наций. Поединок проходил в датском Копенгагене.

Бельгия выиграла на выезде у Дании со счетом 2:0. Победу гостям принесли голы Денайера и Мертенса.

Лига наций. 1-й тур

Дания  Бельгия  0:2

Голы: Денайер, 9, Мертенс, 77.

Дания: Шмайхель, Кьер, А.Кристенсен, Васс (Йергенсен, 83), Дилэйни, Эриксен, Хейбьерг, Поульсен, Брэйтуэйт (Мехле, 72), Дольберг (Корнелиус, 84), Сков.

Бельгия: Миньоле, Фертонген, Алдервейрелд, Денайер, Кастань, Витсель, Т.Азар, Феррейра-Карраско (Прат, 57), Тилеманс (Доку, 87), Мертенс (Троссар, 80), Лукаку.

Предупреждения: Хейбьерг, 3. Тилеманс, 20. Сков, 26.

Судья: Шерер (Швейцария).

Копенгаген. Стадион «Паркен».

Турнирная таблица Лиги наций

Гол Денайера, 9 мин.

Гол Мертенса, 77 мин.

Лучшие моменты матча Дания - Бельгия
77' ГОЛ ! Мяч забил Дрис Мертенс (Бельгия).
9' ГОЛ ! Мяч забил Джейсон Денайер (Бельгия).
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Источник — Sport.ua

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