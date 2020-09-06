Дания – Бельгия – 0:2. Видео голов и обзор матча

5 сентября в матче 1-го тура Лиги наций Дания дома проиграла Бельгии.
Смотрите видео голов и обзор матча Дания – Бельгия – 0:2.
ГОЛ! 0:1. Денайер, 9 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 0:2. Мертенс, 77 мин.
Видеообзор второго тайма.
Лучшие моменты матча Дания - Бельгия
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Дрис Мертенс (Бельгия).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейсон Денайер (Бельгия).
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Источник — Футбол 1/2/3
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