Дания
0:2
Бельгия
05.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Дания – Бельгия – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги наций

  • 06.09.2020 00:59
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Дания – Бельгия – 0:2. Видео голов и обзор матча
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5 сентября в матче 1-го тура Лиги наций Дания дома проиграла Бельгии.

Смотрите видео голов и обзор матча Дания – Бельгия – 0:2.

ГОЛ! 0:1. Денайер, 9 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 0:2. Мертенс, 77 мин.

Видеообзор второго тайма.

Лучшие моменты матча Дания - Бельгия
77' ГОЛ ! Мяч забил Дрис Мертенс (Бельгия).
9' ГОЛ ! Мяч забил Джейсон Денайер (Бельгия).
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Источник — Футбол 1/2/3

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