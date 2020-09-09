Дания – Англия – 0:0. Нули в Копенгагене. Видеообзор матча

Сегодня, 8 сентября, в матче 2-го тура Лиги наций Дания принимает Англию.
Поединок начнался в 21:45 в Копенгагене.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видео голов и обзор матча.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
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Источник — Футбол 1/2/3
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