Дания – Англия. Стерлинг и Кейн в основе. Стартовые составы команд

Сегодня, 8 сентября, в матче 2-го тура Лиги наций Дания принимает Англию.
Поединок начнется в 21:45 в Копенгагене.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стали известны стартовые составы команд.
Дания: Шмейхель – Сков, А.Кристенсен, М.Йоргенсен, Васс – Дилейни, Эриксен, Нергор – Брайтвейт, Дольберг, Ю.Поульсен.
Запас: Лессль, Реннов, Андерсен, Вестергор, Кьяер, Меле, Фальк, Дальсгор, Кристиансен, Бруун-Ларсен, Корнелиус, Хойберг.
Англия: Пикфорд – Триппье, Дайер, Гомес, Александер-Арнольд – Филлипс, Коуди, Райс – Стерлинг, Кейн, Санчо.
Запас: Поуп, Хендерсон, Мингс, Кин, Мэйтлэнд-Найлз, Уорд-Праус, Грилиш, Маунт, Абрахам, Ингс.
Источник — УЕФА
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