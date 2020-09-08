Дания – Англия. Стерлинг и Кейн в основе. Стартовые составы команд

Поединок 2-го тура Лиги наций начнется в 21:45 в Копенгагене

  • 08.09.2020 20:38
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Дания – Англия. Стерлинг и Кейн в основе. Стартовые составы команд
© УЕФА

Сегодня, 8 сентября, в матче 2-го тура Лиги наций Дания принимает Англию.

Поединок начнется в 21:45 в Копенгагене.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

Дания: Шмейхель – Сков, А.Кристенсен, М.Йоргенсен, Васс – Дилейни, Эриксен, Нергор – Брайтвейт, Дольберг, Ю.Поульсен.

Запас: Лессль, Реннов, Андерсен, Вестергор, Кьяер, Меле, Фальк, Дальсгор, Кристиансен, Бруун-Ларсен, Корнелиус, Хойберг.

Англия: Пикфорд – Триппье, Дайер, Гомес, Александер-Арнольд – Филлипс, Коуди, Райс – Стерлинг, Кейн, Санчо.

Запас: Поуп, Хендерсон, Мингс, Кин, Мэйтлэнд-Найлз, Уорд-Праус, Грилиш, Маунт, Абрахам, Ингс.

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Источник — УЕФА

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