Во вторник, 8-го сентября, состоится поединок Лиги наций, в котором сборная Дании примет национальную команду Англии. Встреча состоится в Копенгагене на стадионе «Паркен», стартовый свисток румынского арбитра Иштвана Ковача прозвучит в 21:45 по Киеву.



Обе команды представляют вторую группу элитного дивизиона и уже сыграли по одному матчу. Англичане, по их мнению, вроде как отомстили Исландии за поражение в 1/8 финала чемпионата Европы-2016. На последних минутах встречи первого тура Лиги наций команда Гарета Саутгейта забила пенальти, после чего исландцы свою попытку с «точки» реализовать не смогли. В целом, команда Трех львов играла лучше, владея мячом 74% игрового времени, и заслуженно взяла 3 очка.



У Дании соперник был намного сильнее – команда Бельгии. В домашних стенах будущим хозяевам не удалось зацепиться за очки, проиграв 0:2. Хотя здесь не было такого внушительного преимущества одной из команд.



История противостояний Дании и Англии насчитывает довольно много матчей. Во вторник эти команды в юбилейный 20-й раз сразятся на футбольном поле. Пока что преимущество англичан неоспоримое: 12 побед и 4 ничьих всего при трех поражениях. Последний раз британцы были биты в 2005 году, когда проиграли в Копенгагене со счетом 1:4 в товарищеском матче. Тогда еще юному Уэйну Руни удалось забить гол престижа с паса Дэвида Бекхэма лишь на 87-й минуте. После этого игрались еще два товарняка и дважды англичане выиграли с преимуществом в один гол.



Букмекеры больше верят в минимальную победу сборной Англии и завтра, но ничейный результат также не станет неожиданностью. Победа хозяев немного удивит, но на большую сенсацию не потянет.

Ориентировочные составы:

Дания: Шмейхель, Скоу, Кристенсен, Кьер, Васс, Хёйбьерг, Дилейни, Брейтуэйт, Эриксен, Поульсен, Корнелиус.



Англия: Поуп, Мингс, Коуди, Гомес, Мэйтленд-Найлз, Уорд-Проуз, Райс, Александер-Арнольд, Стерлинг, Кейн, Санчо

8 сентября, вторник