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08.09.2020 21:45   ТВ-трансляция: 

Дания – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Юбилейная 20-я встреча команд очень интригует

  • 07.09.2020 21:53
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Дания – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
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Во вторник, 8-го сентября, состоится поединок Лиги наций, в котором сборная Дании примет национальную команду Англии. Встреча состоится в Копенгагене на стадионе «Паркен», стартовый свисток румынского арбитра Иштвана Ковача прозвучит в 21:45 по Киеву.
 
Обе команды представляют вторую группу элитного дивизиона и уже сыграли по одному матчу. Англичане, по их мнению, вроде как отомстили Исландии за поражение в 1/8 финала чемпионата Европы-2016. На последних минутах встречи первого тура Лиги наций команда Гарета Саутгейта забила пенальти, после чего исландцы свою попытку с «точки» реализовать не смогли. В целом, команда Трех львов играла лучше, владея мячом 74% игрового времени, и заслуженно взяла 3 очка.
 
У Дании соперник был намного сильнее – команда Бельгии. В домашних стенах будущим хозяевам не удалось зацепиться за очки, проиграв 0:2. Хотя здесь не было такого внушительного преимущества одной из команд.
 
История противостояний Дании и Англии насчитывает довольно много матчей. Во вторник эти команды в юбилейный 20-й раз сразятся на футбольном поле. Пока что преимущество англичан неоспоримое: 12 побед и 4 ничьих всего при трех поражениях. Последний раз британцы были биты в 2005 году, когда проиграли в Копенгагене со счетом 1:4 в товарищеском матче. Тогда еще юному Уэйну Руни удалось забить гол престижа с паса Дэвида Бекхэма лишь на 87-й минуте. После этого игрались еще два товарняка и дважды англичане выиграли с преимуществом в один гол.
 
Букмекеры больше верят в минимальную победу сборной Англии и завтра, но ничейный результат также не станет неожиданностью. Победа хозяев немного удивит, но на большую сенсацию не потянет.  

Ориентировочные составы:

Дания: Шмейхель, Скоу, Кристенсен, Кьер, Васс, Хёйбьерг, Дилейни, Брейтуэйт, Эриксен, Поульсен, Корнелиус.
 
Англия: Поуп, Мингс, Коуди, Гомес, Мэйтленд-Найлз, Уорд-Проуз, Райс, Александер-Арнольд, Стерлинг, Кейн, Санчо

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8 сентября, вторник

Дания – Англия
Копенгаген. Стадион «Паркен». 21:45
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 3»
 Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Владимир Клепач, Sport.ua

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