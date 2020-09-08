Намечается кризис. Англия не сумела в гостях обыграть Данию

Смотреть стартовый поединок сборной Англии во втором в истории розыгрыше Лиги наций УЕФА было тем еще «удовольствием». Коллектив Гарета Саутгейта с трудом сумел найти в себе силы для гола Рахима Стерлинга с пенальти в компенсированное время, а затем еще и соперники промахнулись с «точки» через несколько минут (1:0). После столь натужного выезда, сборной «трех львов» предстояло пересечь Атлантический океан и Северное море, и встретиться с Данией на стадионе «Паркен».



Обстановка вокруг англичан после первой игры была достаточно напряженной, так тут еще и Фил Фоден с Мэйсоном Гринвудом решили пригласить пару женщин в отель отметить скромную победу над Исландией. Саутгейт установил жесткие карантинные нормы для своих футболистов на этот сбор, поэтому оба игрока были выведены из обоймы уже на следующий день после инцидента. Хорошей считалась эта новость для датчан, которым предстояло цепляться за очки на фоне стартовой неудачи с бельгийцами (0:2).



Хозяева отчетного поединка давно уже перестали быть комфортным соперником. У Дании подросло прекрасное поколение исполнителей, поэтому выезд в столицу данной страны ни для одной из сборных не бывает легким. Тем более, такой тезис был актуален для команды Саутгейта. Крайне тревожные воспоминания о недавнем матче с Исландией у болельщиков представителей Британских островов начали появляться уже от начала матча. Англия вновь контролировала мяч большую часть времени, но игра проходила без моментов в штрафной Шмейхеля.



Переломный момент поединка произошел еще в середине первого тайма, когда датчанам начало удаваться доводить свои контратаки до создания опасных ситуаций. При этом, хозяева неплохо исполняли стандартные положения, что фактически загнало команду Саутгейта на свою половину. Очередной бесцельно проведенный матч для Харри Кейна. Форвард набегал достаточно километров в поисках мяча, но прострелы Стерлинга в его сторону проходили, в лучшем случае, 1 к 10, а в наиболее многообещающем моменте форварда за всю игру великолепно сыграл Йоргенсен, выбив мяч с линии пустых ворот уже в компенсированное время.



Свой лучший футбол в текущем состоянии англичане показали в третьей четверти встречи, когда уверенность в действиях наконец-то обрел Стерлинг, а Шмайхелю пришлось изрядно потрудиться в своих владениях. Однако следом за этим периодом вновь последовала невнятная игра, которая пришлась непосредственно под финальный свисток, поэтому сборная «трех львов» была вынуждена смириться с ничейным исходом. Бельгия начинает уходить в отрыв уже после второго игрового дня.



В третьем туре группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Дании сыграет гостевой поединок с Исландией, а Англия впервые сыграет официальный поединок внутри своей страны после карантина, проведя домашнюю встречу с Бельгией.

Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига А. Группа 2. 2-й тур.

Дания – Англия – 0:0

Брайтвейт, 52

Дания: Шмейхель – Сков, Кристенсен, Йоргенсен, Васс – Дилейни, Эриксен, Нергор (Хойберг, 73) – Брайтвейт (Кьяер, 82), Дольберг (Фальк, 77), Поульсен.

Англия: Пикфорд – Триппье, Дайер, Гомес, Александер-Арнольд (Мэйтлэнд-Найлз, 86) – Филлипс (Грилиш, 76), Коади, Райс – Стерлинг, Кейн, Санчо (Маунт, 60).

Арбитр: Иштван Ковач (Карей, Румыния)

Стадион: «Паркен» (Копенгаген, Дания)



Удары (в створ): 10 (2) – 5 (1)

Угловые: 4 – 6

Оффсайды: 0 – 2.

ДАНИЯ-АНГЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C

