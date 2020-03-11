В четверг, 12-го марта, состоится поединок четвертьфинала Кубка Украины, в котором черниговская «Десна» сразится полтавской «Ворскла». Матч пройдет в Чернигове, на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 19:00.

Предстоящая игра станет первым поединком, в котором два клуба участника Украинской Премьер-лиги встретятся в новообретенном для себя статусе принадлежности к двух разным «шестеркам» команд турнирной таблицы. И все это будет подано в контексте противостояния в рамках национального Кубка, один матч в рамках которого может серьезно изменить оставшуюся часть сезона для обеих сторон. «Десна» дважды обыгрывала в этом сезоне «Ворсклу», так что подопечные Юрия Максимова приехали в Чернигов за реваншем.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Десной» и «Ворсклой».