Десна
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Ворскла
12.03.2020 19:00   ТВ-трансляция: 

Десна – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/4 финала Кубка Украины

  • 11.03.2020 18:04
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Десна – Ворскла. Текстовая трансляция матча
© ФК Ворскла

В четверг, 12-го марта, состоится поединок четвертьфинала Кубка Украины, в котором черниговская «Десна» сразится полтавской «Ворскла». Матч пройдет в Чернигове, на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 19:00.

Предстоящая игра станет первым поединком, в котором два клуба участника Украинской Премьер-лиги встретятся в новообретенном для себя статусе принадлежности к двух разным «шестеркам» команд турнирной таблицы. И все это будет подано в контексте противостояния в рамках национального Кубка, один матч в рамках которого может серьезно изменить оставшуюся часть сезона для обеих сторон. «Десна» дважды обыгрывала в этом сезоне «Ворсклу», так что подопечные Юрия Максимова приехали в Чернигов за реваншем.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Десной» и «Ворсклой».

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Источник — Sport.ua

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