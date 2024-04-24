Стало известно, сколько зрителей смогут посетить финал Кубка Украины
15 мая игру в Ровно между «Ворсклой» и «Шахтером» посетят 2500 зрителей
Как стало известно Sport.ua, на проведение финального матча Кубка Украины по футболу 2023/24 претендовали Киев, Тернополь и Ровно.
Предпочтение было отдано Ровно, где 15 мая на стадионе Авангард состоится решающее противостояние между «Ворсклой» и «Шахтером». Такое решение было принято, скорее всего, потому что Ровно еще не принимало престижные матчи подобного уровня.
Поединок смогут посетить 2500 болельщиков согласно разрешению областной военной администрации. Именно такому количеству присутствующих на стадионе «Авангард» будет гарантирована безопасность в условиях военного положения.
Финальный матч начнется 15 мая в 19:00, по жребию – условным хозяином поля будет полтавская «Ворскла».
Кубок Украины 2021/22 был остановлен на четвертьфинальной стадии из-за начала войны рф против Украины. Кубок Украины 2022/23 было решено не проводить из-за продолжения военных действий и плотного календаря матчей.
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