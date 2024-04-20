Стало известно время начала матча финала Кубка Украины-2024

Стало известно время начала финального матча Кубка Украины по футболу сезона 2023/2024, в котором сыграют «Шахтер» и «Ворскла».

Поединок состоится в среду, 15 мая, начало – в 19:00 по киевскому времени. Поединок состоится в Ровно на стадионе «Авангард», который вмещает 12 000 зрителей.

С датой и местом проведения финала Украинская ассоциация футбола (УАФ) определилась еще в феврале.

Напомним, два предыдущих розыгрыша Кубка Украины не состоялись из-за войны в стране и чрезмерно плотного календаря матчей.