Стало известно время начала матча финала Кубка Украины-2024
Поединок состоится 15 мая
Стало известно время начала финального матча Кубка Украины по футболу сезона 2023/2024, в котором сыграют «Шахтер» и «Ворскла».
Поединок состоится в среду, 15 мая, начало – в 19:00 по киевскому времени. Поединок состоится в Ровно на стадионе «Авангард», который вмещает 12 000 зрителей.
С датой и местом проведения финала Украинская ассоциация футбола (УАФ) определилась еще в феврале.
Напомним, два предыдущих розыгрыша Кубка Украины не состоялись из-за войны в стране и чрезмерно плотного календаря матчей.
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