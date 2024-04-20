Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно время начала матча финала Кубка Украины-2024
Кубок Украины
20 апреля 2024, 16:22 | Обновлено 20 апреля 2024, 16:45
485
0

Стало известно время начала матча финала Кубка Украины-2024

Поединок состоится 15 мая

20 апреля 2024, 16:22 | Обновлено 20 апреля 2024, 16:45
485
0
Стало известно время начала матча финала Кубка Украины-2024
УАФ

Стало известно время начала финального матча Кубка Украины по футболу сезона 2023/2024, в котором сыграют «Шахтер» и «Ворскла».

Поединок состоится в среду, 15 мая, начало – в 19:00 по киевскому времени. Поединок состоится в Ровно на стадионе «Авангард», который вмещает 12 000 зрителей.

С датой и местом проведения финала Украинская ассоциация футбола (УАФ) определилась еще в феврале.

Напомним, два предыдущих розыгрыша Кубка Украины не состоялись из-за войны в стране и чрезмерно плотного календаря матчей.

По теме:
Арсенал определил покупку украинской звезды приоритетным трансфером на лето
Ворскла – Колос. Текстовая трансляция матча
Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
Шахтер Донецк Ворскла Полтава Кубок Украины по футболу Шахтер - Ворскла даты и время матчей стадион Авангард Ровно
Олег Дидух Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ворскла – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 20 апреля 2024, 16:30 0
Ворскла – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ворскла – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Обе команды находятся в середине таблицы, но ковалевский клуб рискует оказаться ниже

30 лет ЭПОхи, или гонка, которая изменила все. История допинга в велоспорте
Другие виды | 20 апреля 2024, 11:23 12
30 лет ЭПОхи, или гонка, которая изменила все. История допинга в велоспорте
30 лет ЭПОхи, или гонка, которая изменила все. История допинга в велоспорте

Sport.ua вспоминает гонку, которая на многие годы изменила правила игры в мировом велоспорте

Перес дал Лунину важный совет после игры с Ман Сити по поводу его будущего
Футбол | 20.04.2024, 00:07
Перес дал Лунину важный совет после игры с Ман Сити по поводу его будущего
Перес дал Лунину важный совет после игры с Ман Сити по поводу его будущего
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
Футбол | 19.04.2024, 20:58
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 20.04.2024, 10:00
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-чемпион мира рассказал, что произошло во время спарринга с Фьюри
Экс-чемпион мира рассказал, что произошло во время спарринга с Фьюри
19.04.2024, 15:36
Бокс
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
20.04.2024, 10:12 2
Футбол
ВИДЕО. Как звездные партнеры поздравляли Лунина после безумного матча в ЛЧ
ВИДЕО. Как звездные партнеры поздравляли Лунина после безумного матча в ЛЧ
20.04.2024, 00:01 1
Футбол
Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
20.04.2024, 06:30 33
Футбол
Тайсон Фьюри дал обещание на случай поражения от Усика
Тайсон Фьюри дал обещание на случай поражения от Усика
19.04.2024, 16:11 1
Бокс
«Твой момент, брат». Звездный игрок Реала расхвалил Лунина
«Твой момент, брат». Звездный игрок Реала расхвалил Лунина
18.04.2024, 18:58
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. На что претендует Украина перед последним туром
ЧМ по хоккею U-18. На что претендует Украина перед последним туром
19.04.2024, 17:11 2
Хоккей
ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунина в серии пенальти с Ман Сити
ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунина в серии пенальти с Ман Сити
18.04.2024, 19:37 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем