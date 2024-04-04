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Кубок Украины
04 апреля 2024, 20:47 | Обновлено 04 апреля 2024, 21:14
3842
3

Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?

В финале 15 мая в Ровно встретятся «Ворскла» и «Шахтер»

04 апреля 2024, 20:47 | Обновлено 04 апреля 2024, 21:14
3842
3
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
УПЛ

По итогам полуфиналов определились команды-участники финального матча Кубка Украины.

В финале Кубка Украины 15 мая в Ровно на стадионе «Авангард» полтавская «Ворскла» сыграет против донецкого «Шахтера».

Вечером 4 апреля в Житомире прошел полуфинальный матч Кубка Украины между «Полесьем» и «Ворсклой» (0:1).

Гости забили гол в раздевалку на 45-й минуте. Сергей Мякушко после скидки грудью от Руслана Степанюка вывел «Ворсклу» вперед.

После паузы из-за воздушной тревоги голкипер гостей Павел Исенко взял пенальти от Филиппа Будковского на 81-й минуте.

В другом полуфинале Кубка Украины «Шахтер» днем ранее разгромил «Черноморец» (4:1).

«Шахтер» и «Динамо» по 13 раз выигрывали национальный кубок. «Ворскла» в третий раз сыграет в финале – у полтавской команды была победа в 2009 году над горняками и поражение в 2020 году от киевлян.

Кубок Украины. Полуфиналы

3 апреля. Шахтер Донецк – Черноморец Одесса – 4:1

Голы: Сикан, 12, Бондаренко, 44 (пен.), Судаков, 52, 79 – Штогрин, 18

4 апреля. Полесье Житомир – Ворскла Полтава – 0:1

Гол: Мякушко, 45

Незабитый пенальти: Будковский (Полесье), 81

Финал. 15 мая. Ровно

Шахтер Донецк – Ворскла Полтава

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Источник Sport.ua
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В финале кубка Украины вся страна за полтавску Ворсклу болеет
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romanchik.8409
Особенно клоуны с Норвегии 🤣🤣🤣
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