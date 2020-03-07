22-й тур
Колос К
:
Шахтер Донецк
08.03.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Колос – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 22-го тура чемпионата Украины

  • 07.03.2020 16:51
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Колос – Шахтер. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 8-го марта, состоится встреча 22-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Колос» принимает донецкий «Шахтер». Поединок пройдет в Киеве на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 17:00 по киевскому времени.
 
Для команды из Коваливки матч против лидера становится едва ли не самым важным в сезоне. Только победа гарантирует «Колосу» попадание в первую шестерку на второй этап УПЛ. Разумеется, многое зависит от параллельной игры, в которой «Днепр-1» принимает «Мариуполь». Приазовцы, напомним, отстают от «Колоса» на 1 очко. Но вот только есть ли дело до этих проблем «Шахтеру»? Наверняка дончане могут победить на «Оболонь-Арене», однако станут ли выкладываться на все 100?
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Шахтер».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА
 

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Источник — Sport.ua

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