В воскресенье, 8-го марта, состоится встреча 22-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Колос» принимает донецкий «Шахтер». Поединок пройдет в Киеве на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 17:00 по киевскому времени.



Для команды из Коваливки матч против лидера становится едва ли не самым важным в сезоне. Только победа гарантирует «Колосу» попадание в первую шестерку на второй этап УПЛ. Разумеется, многое зависит от параллельной игры, в которой «Днепр-1» принимает «Мариуполь». Приазовцы, напомним, отстают от «Колоса» на 1 очко. Но вот только есть ли дело до этих проблем «Шахтеру»? Наверняка дончане могут победить на «Оболонь-Арене», однако станут ли выкладываться на все 100?



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Шахтер».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

