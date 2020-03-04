Украинская Премьер-лига. 21-й тур

«Карпаты» - «Александрия» - 0:1

Третьяков (37, с пенальти)

Козак (14), Халл (31)

«Карпаты»: Каниболоцкий - Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Дубинчак - Лях, Клец, Притула, Назарина, Козак - Матар

Запас: Кудрик, Хахлев, Лейоус, Тлумак, Прийма, Сич, Рунич

«Александрия»: Панькив - Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Вантух - Лучкевич, Банада, Гречишкин, Мишенко, Третьяков - Ситало

Запас: Билык, Гордиенко, Стецьков, Довгий, Бухал, Грицук, Задерака

Арбитр: Кривушкин Дмитрий

Стадион: «Украина»

ПЕРЕРЫВ!

45 мин. Необходим Карпатам перерыв, сдали львовяне после пропущенного гола. 2 минуты компенсировал арбитр.

43 мин. Похоже, забитый гол добавил гостям уверенности. легче стали александрийцы проникать в штрафную хозяев.

41 мин. Третьяков неплохо забросил мяч в штрафную на Ситало, тот сумел зацепиться, но без поддержки партнеров не сумел обыграть несколько соперников.

39 мин. Можно понять разочарование хозяев поля, не наиграла на гол Александрия, но ведут в счете подопечные Шарана.

37 мин. ГОЛ! Третьяков с 11-и метровой отметки пробил низом по центру, в то время как Каниболоцкий бросился в угол.

35 мин. ПЕНАЛЬТИ! Из ничего заработали пенальти гости! После подачи углового в центре штрафной упал Бабогло, после чего арбитр назначил пенальти. Очень спорный момент.

33 мин. Пауза в игре, получил повреждение активный Мартинс.

31 мин. Халл в центре поля грубо сыграл против Мишенко.

30 мин. Карпаты чаще угрожают воротам, но и удар Халла со средней дистанции не был опасным.

28 мин. С дальней дистанции неплохо пробил Назарина, но Панькив в падении отбил мяч.

26 мин. Лях заработал право на штрафной на левом фланге атаки, но львовяне неудачно разыграли мяч.

24 мин. Плохо ходит мяч в ногах игроков обеих команд, но есть у них оправдание - плохие погодные условия.

22 мин. Шаран просит своих футболистов играть активнее, за пол тайма гости практически ничего не создали около ворот Каниболоцкого.

20 мин.Опасно! После навеса справа и скидки Мишенко пробивал с 13 метров Третьяков, но отбил мяч из нижнего угла Каниболоцкий.

18 мин. Неплохо развивалась атака хозяев, но Притула уже в штрафной отдал неточную передачу.

16 мин. Очень невысок темп матча, не форсируют событий соперники.

14 мин. Козак за опасную игру получил первую в матче карточку.

13 мин. Хорошо смотрятся сейчас Карпаты, с преимуществом хозяев проходит игра в эти минуты.

11 мин. Опасно! Прошел по флангу Мартинс и прострелил в центр штрафной, откуда в касание пробил Козак, но удар не был сильным и Панькив забрал мяч.

9 мин. Назарина после передачи пяткой Мартинса с острого угла наносит первый удар в матче в створ ворот, после чего Панькив уверенно забрал мяч.

8 мин. Лях неплохо прострелил с левого фланга, после чего Вантух выбил мяч на угловой.

7 мин. Каниболоцкий неуверенно вышел из ворот после навеса Гречишкина со штрафного, но успел вернуться и забрал мяч после несильного удара соперника головой.

6 мин. Дождь идет во Львове. Заметно, что футболистам непросто обрабатывать мяч.

4 мин. Активное начали гости, уже два их удара со средней дистанции были заблокированы.

2 мин. Ворксла сегодня проиграла, поэтому есть у хозяев возможность сократить отставание от предпоследнего места, но и Александрия, наверняка, настроена на победу после двух неудачных матчей.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В среду, 4-го марта, состоится матч 21-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся «Карпаты» и «Александрия». Встреча пройдет во Львове на стадионе «Украина», начало в 19.30 по киевскому времени.

Волею календаря «Александрия» второй матч подряд проведет во Львове. На минувших выходных подопечные Шарана в большинстве упустили победу в матче со «Львовом», вторую игру подряд пропустив гол за несколько минут до финального свистка. Одно очко в матчах против «Колоса» и «Львова» - совсем не тот результат, на который рассчитывали александрийцы на старте весенней части сезона. «Карпаты» же усугубили свое и без того сложное положение. После поражения от «Колоса» львовяне продолжают замыкать турнирную таблицу, но отрыв от предпоследней «Ворсклы» увеличился до пяти очков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» - «Александрия»