Украинская Премьер-лига. 21-й тур
«Карпаты» - «Александрия» - 0:1
Третьяков (37, с пенальти)
Козак (14), Халл (31)
«Карпаты»: Каниболоцкий - Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Дубинчак - Лях, Клец, Притула, Назарина, Козак - Матар
Запас: Кудрик, Хахлев, Лейоус, Тлумак, Прийма, Сич, Рунич
«Александрия»: Панькив - Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Вантух - Лучкевич, Банада, Гречишкин, Мишенко, Третьяков - Ситало
Запас: Билык, Гордиенко, Стецьков, Довгий, Бухал, Грицук, Задерака
Арбитр: Кривушкин Дмитрий
Стадион: «Украина»
ПЕРЕРЫВ!
45 мин. Необходим Карпатам перерыв, сдали львовяне после пропущенного гола. 2 минуты компенсировал арбитр.
43 мин. Похоже, забитый гол добавил гостям уверенности. легче стали александрийцы проникать в штрафную хозяев.
41 мин. Третьяков неплохо забросил мяч в штрафную на Ситало, тот сумел зацепиться, но без поддержки партнеров не сумел обыграть несколько соперников.
39 мин. Можно понять разочарование хозяев поля, не наиграла на гол Александрия, но ведут в счете подопечные Шарана.
37 мин. ГОЛ! Третьяков с 11-и метровой отметки пробил низом по центру, в то время как Каниболоцкий бросился в угол.
35 мин. ПЕНАЛЬТИ! Из ничего заработали пенальти гости! После подачи углового в центре штрафной упал Бабогло, после чего арбитр назначил пенальти. Очень спорный момент.
33 мин. Пауза в игре, получил повреждение активный Мартинс.
31 мин. Халл в центре поля грубо сыграл против Мишенко.
30 мин. Карпаты чаще угрожают воротам, но и удар Халла со средней дистанции не был опасным.
28 мин. С дальней дистанции неплохо пробил Назарина, но Панькив в падении отбил мяч.
26 мин. Лях заработал право на штрафной на левом фланге атаки, но львовяне неудачно разыграли мяч.
24 мин. Плохо ходит мяч в ногах игроков обеих команд, но есть у них оправдание - плохие погодные условия.
22 мин. Шаран просит своих футболистов играть активнее, за пол тайма гости практически ничего не создали около ворот Каниболоцкого.
20 мин.Опасно! После навеса справа и скидки Мишенко пробивал с 13 метров Третьяков, но отбил мяч из нижнего угла Каниболоцкий.
18 мин. Неплохо развивалась атака хозяев, но Притула уже в штрафной отдал неточную передачу.
16 мин. Очень невысок темп матча, не форсируют событий соперники.
14 мин. Козак за опасную игру получил первую в матче карточку.
13 мин. Хорошо смотрятся сейчас Карпаты, с преимуществом хозяев проходит игра в эти минуты.
11 мин. Опасно! Прошел по флангу Мартинс и прострелил в центр штрафной, откуда в касание пробил Козак, но удар не был сильным и Панькив забрал мяч.
9 мин. Назарина после передачи пяткой Мартинса с острого угла наносит первый удар в матче в створ ворот, после чего Панькив уверенно забрал мяч.
8 мин. Лях неплохо прострелил с левого фланга, после чего Вантух выбил мяч на угловой.
7 мин. Каниболоцкий неуверенно вышел из ворот после навеса Гречишкина со штрафного, но успел вернуться и забрал мяч после несильного удара соперника головой.
6 мин. Дождь идет во Львове. Заметно, что футболистам непросто обрабатывать мяч.
4 мин. Активное начали гости, уже два их удара со средней дистанции были заблокированы.
2 мин. Ворксла сегодня проиграла, поэтому есть у хозяев возможность сократить отставание от предпоследнего места, но и Александрия, наверняка, настроена на победу после двух неудачных матчей.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В среду, 4-го марта, состоится матч 21-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся «Карпаты» и «Александрия». Встреча пройдет во Львове на стадионе «Украина», начало в 19.30 по киевскому времени.
Волею календаря «Александрия» второй матч подряд проведет во Львове. На минувших выходных подопечные Шарана в большинстве упустили победу в матче со «Львовом», вторую игру подряд пропустив гол за несколько минут до финального свистка. Одно очко в матчах против «Колоса» и «Львова» - совсем не тот результат, на который рассчитывали александрийцы на старте весенней части сезона. «Карпаты» же усугубили свое и без того сложное положение. После поражения от «Колоса» львовяне продолжают замыкать турнирную таблицу, но отрыв от предпоследней «Ворсклы» увеличился до пяти очков.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» - «Александрия»
Источник — Sport.ua
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