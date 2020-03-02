21-й тур
Динамо Киев
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Колос К
03.03.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Динамо – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 02.03.2020 11:59
  • 888 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо – Колос. Текстовая трансляция матча
© dynamo.kiev.ua

Во вторник, 3-го марта, состоится поединок двадцать первого тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать «Колос». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:30.

Для киевского клуба крайний матч чемпионата завершился фиаско. В минувшую пятницу «Динамо» гостило в Днепре и уступило «Днепру-1» со счетом 1:3. В турнирной таблице национального первенства команду Алексея Михайличенко обошла «Заря», и «бело-синие» теперь занимают третью позицию. «Колос» после зимней паузы выдал отличный результат, обыграв «Александрию» и «Карпаты». За два тура до окончания первого этапа турнира ковалевцы обосновались на шестом месте, но удержать его будет непросто, ведь впереди у команды Руслана Костышина противостояния с вице-чемпионом и чемпионом Украины. В первом круге «Динамо» разгромило соперников со счетом 4:0. В упомянутой встрече в ворота ковалевской команды трижды назначались пенальти, два из которых киевляне реализовали. К тому же, обе команды заканчивали поединок в неполных составах.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Колос».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 02.03.2020 12:04
    0
    киевлянам нужно побеждать кровь из носу-иначе яма для них станет глубока-селянам достаточно и ничьи
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 02.03.2020 12:04
    0
    киевлянам нужно побеждать кровь из носу-иначе яма для них станет глубока-селянам достаточно и ничьи
    Ссылка
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