Мадридский футбольный клуб «Реал» – победитель Ла Лиги 2023/24!

Это случилось после того, как в 34-м туре чемпионата Испании «Жирона» обыграла «Барселону» 4:2, а королевский клуб выиграл у «Кадиса» 3:0.

Сейчас у подопечных Карло Анчелотти 87 очков. У жиронцев, которые идут на 2-й позиции, в активе 74 пункта. До завершении кампании осталось провести 4 матча, поэтому максимальное количество очков, которое смогут набрать Довбик, Цыганков и компания составляет 86 баллов.

В сети появилось первое командное фото «Реала» после чемпионства. Как ни странно, но Андрей Лунин позволил себе улыбнуться!

ФОТО. Лунин улыбается! Команда Реала после завоевание титула Ла Лиги 23/24

The squad after the trophy win 🤍 pic.twitter.com/D8vHRlFhBy