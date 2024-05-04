Жена Лунина опубликовала первое фото Андрея после чемпионства Реала
4 мая королевский клуб досрочно выиграл титул чемпионата Испании 2023/24
4 мая мадридский футбольный клуб «Реал» досрочно стал чемпионом Испании 2023/24.
Это случилось после того, как в 34-м туре чемпионата Испании «Жирона» обыграла «Барселону» 4:2, а королевский клуб выиграл у «Кадиса» 3:0.
В составе «Реала» выступает украинский голкипер Андрей Лунин. В текущем сезоне украинец провел 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов и в 12 поединках сохранил ворота команды сухими.
Жена Лунина Анастасия в своем Instagram опубликовала общее фото с Андреем:
«Мой чемпион», – подписана публикация.
Жена Лунина опубликовала первое фото Андрея после чемпионства Реала
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