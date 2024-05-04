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  4. Жена Лунина опубликовала первое фото Андрея после чемпионства Реала
Испания
04 мая 2024, 23:03 |
3112
1

Жена Лунина опубликовала первое фото Андрея после чемпионства Реала

4 мая королевский клуб досрочно выиграл титул чемпионата Испании 2023/24

04 мая 2024, 23:03 |
3112
1
Жена Лунина опубликовала первое фото Андрея после чемпионства Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

4 мая мадридский футбольный клуб «Реал» досрочно стал чемпионом Испании 2023/24.

Это случилось после того, как в 34-м туре чемпионата Испании «Жирона» обыграла «Барселону» 4:2, а королевский клуб выиграл у «Кадиса» 3:0.

В составе «Реала» выступает украинский голкипер Андрей Лунин. В текущем сезоне украинец провел 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов и в 12 поединках сохранил ворота команды сухими.

Жена Лунина Анастасия в своем Instagram опубликовала общее фото с Андреем:

«Мой чемпион», – подписана публикация.

Жена Лунина опубликовала первое фото Андрея после чемпионства Реала

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Болела
Якась іронія долі. Українці  Циганков і Довбик допомагають українцю  Луніну стати чемпіоном Іспанії)
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