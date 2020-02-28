Днепр-1 – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В пятницу, 28 февраля, 20-й тур украинской Премьер-лиги открывает матч на «Днепр-Арене» между «Днепром-1» и киевским «Динамо».
Стартовые составы команд:
«Днепр-1»: Валерий Юрчук, Владимир Адамюк, Максим Лопырёнок, Сергей Логинов, Владимир Полевой, Сергей Кравченко, Франциско Ди Франко, Юрий Вакулко, Алексей Хобленко, Aлександр Назаренко, Алексей Чичиков.
«Динамо»: Георгий Бущан, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виталий Миколенко, Aлександр Караваев, Виталий Буяльский, Артем Шабанов, Назарий Русин, Томаш Кедзёра.
Источник — Sport.ua
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