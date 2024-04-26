ВИДЕО. Юноши Динамо отгрузили Днепру-1 шесть мячей

В рамках 26-го тура чемпионата Украины среди юношеских команд киевское «Динамо» встречалось с «Днепром-1».

Несмотря на домашний статус для днепрян, матч прошел на поле УТБ «Динамо» в Вите-Литовской.

Номинальные хозяева оказывали сопротивление в первом тайме, но после перерыва «посыпались», в итоге пропустив шесть мячей. Дублем отличился лучший бомбардир чемпионата Матвей Пономаренко, доведя общее количество забитых мячей до 21.

Чемпионат U-19, 26-й тур

«Днепр-1» – «Динамо» – 1:6

Голы: Кивинда (23) – Маткевич (3), Пономаренко (15, 56), Захарченко (68), Гусев (72), Балаба (86).