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26 апреля 2024, 19:15 | Обновлено 26 апреля 2024, 19:20
288
1

ВИДЕО. Юноши Динамо отгрузили Днепру-1 шесть мячей

Матвей Пономаренко довел свое количество голов в чемпионате до 21

26 апреля 2024, 19:15 | Обновлено 26 апреля 2024, 19:20
288
1
ВИДЕО. Юноши Динамо отгрузили Днепру-1 шесть мячей
ФК Динамо

В рамках 26-го тура чемпионата Украины среди юношеских команд киевское «Динамо» встречалось с «Днепром-1».

Несмотря на домашний статус для днепрян, матч прошел на поле УТБ «Динамо» в Вите-Литовской.

Номинальные хозяева оказывали сопротивление в первом тайме, но после перерыва «посыпались», в итоге пропустив шесть мячей. Дублем отличился лучший бомбардир чемпионата Матвей Пономаренко, доведя общее количество забитых мячей до 21.

Чемпионат U-19, 26-й тур

«Днепр-1» – «Динамо» – 1:6

Голы: Кивинда (23) – Маткевич (3), Пономаренко (15, 56), Захарченко (68), Гусев (72), Балаба (86).

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Динамо Киев U-19 Днепр-1 U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 видео голов и обзор
Юрій Вишневський Источник: ФК Динамо Киев
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zzg77
Пономаренко - майбутнє українського футболу!! 
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