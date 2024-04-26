ВИДЕО. Юноши Динамо отгрузили Днепру-1 шесть мячей
Матвей Пономаренко довел свое количество голов в чемпионате до 21
В рамках 26-го тура чемпионата Украины среди юношеских команд киевское «Динамо» встречалось с «Днепром-1».
Несмотря на домашний статус для днепрян, матч прошел на поле УТБ «Динамо» в Вите-Литовской.
Номинальные хозяева оказывали сопротивление в первом тайме, но после перерыва «посыпались», в итоге пропустив шесть мячей. Дублем отличился лучший бомбардир чемпионата Матвей Пономаренко, доведя общее количество забитых мячей до 21.
Чемпионат U-19, 26-й тур
«Днепр-1» – «Динамо» – 1:6
Голы: Кивинда (23) – Маткевич (3), Пономаренко (15, 56), Захарченко (68), Гусев (72), Балаба (86).
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