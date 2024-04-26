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Англия
26 апреля 2024, 19:51 |
942
0

ПОСТЕКОГЛУ: «Не хотим пустить Арсенал к чемпионскому титулу»

Лондонское дерби пройдет 28 апреля на домашнем стадионе «Тоттенхэма»

26 апреля 2024, 19:51 |
942
0
ПОСТЕКОГЛУ: «Не хотим пустить Арсенал к чемпионскому титулу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу перед дерби с «Арсеналом» высказался о важности предстоящего поединка для «шпор».

«Мы понимаем всю важность предстоящей игры. И понимаем, что можем не позволить нашему главному сопернику в самом большом дерби обыграть нас и продолжать борьбу за чемпионский титул. Мы понимаем все последствия», – приводит слова наставника «Тоттенхэма» инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что лондонское дерби пройдет 28 апреля на домашнем стадионе «шпор». Перед предстоящим поединком «Арсенал» с 77 очками лидирует в турнирной таблице (у «Манчестер Сити» на одно очко меньше и игра в запасе), а «Тоттенхэм» располагается на пятой позиции, отставая от идущей четвертой «Астон Виллы» на шесть очков (и имея две игры в запасе по сравнению с бирмингемцами).

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Ангелос Постекоглу Тоттенхэм Арсенал Лондон Тоттенхэм - Арсенал
Юрій Вишневський Источник: Фабрицио Романо
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