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  4. Шевченко не повезло. Алькарас уверенно начал защиту титула в Мадриде
ATP
26 апреля 2024, 19:16 | Обновлено 26 апреля 2024, 19:26
343
0

Шевченко не повезло. Алькарас уверенно начал защиту титула в Мадриде

Карлос вышел в третий круг турнира в столице Испании

26 апреля 2024, 19:16 | Обновлено 26 апреля 2024, 19:26
343
0
Шевченко не повезло. Алькарас уверенно начал защиту титула в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 АТР) стартовал на грунтовом турнире серии Мастерс в Мадриде (Испания), действующим победителем которого он является.

В матче второго круга Алькарас в двух сетах разгромил 59-ю ракетку мира Александра Шевченко из Казахстана.

WTA 1000 Мадрид. Второй круг

Александр Шевченко (Казахстан) – Карлос Алькарас (Испания, 2) – 2:6, 1:6

За путевку в четвертьфинал турнира Карлос Алькарас поборется с 63-й ракеткой мира Тьяго Уайлдом из Бразилии.

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Карлос Алькарас (теннисист) ATP Мадрид Александр Шевченко (теннис)
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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