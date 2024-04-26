Шевченко не повезло. Алькарас уверенно начал защиту титула в Мадриде

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 АТР) стартовал на грунтовом турнире серии Мастерс в Мадриде (Испания), действующим победителем которого он является.

В матче второго круга Алькарас в двух сетах разгромил 59-ю ракетку мира Александра Шевченко из Казахстана.

WTA 1000 Мадрид. Второй круг

Александр Шевченко (Казахстан) – Карлос Алькарас (Испания, 2) – 2:6, 1:6

За путевку в четвертьфинал турнира Карлос Алькарас поборется с 63-й ракеткой мира Тьяго Уайлдом из Бразилии.