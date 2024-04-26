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Англия
26 апреля 2024, 18:59 | Обновлено 26 апреля 2024, 19:00
266
0

Почеттино рассказал, когда лучший бомбардир команды вернется на поле

Главный тренер «Челси» признал, что без Палмера «синим» трудновато

26 апреля 2024, 18:59 | Обновлено 26 апреля 2024, 19:00
266
0
Почеттино рассказал, когда лучший бомбардир команды вернется на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, когда ждать возвращения на поле ключевого хавбека команды и лучшего бомбардира АПЛ (вместе с Эрлингом Холандом) Коула Палмера.

«Мы ждем Коула в матче с «Астон Виллой» (27 апреля в рамках 35-го тура АПЛ. – Прим.). Палмер – ключевой игрок для нас. Он показывает, что без него нам немного трудно. Это реальность, которую мы не можем скрыть», – цитирует наставника «Челси» известный инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что Палмер перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» уже по ходу нынешнего сезона. В общей сложности Коул провел за «синих» во всех турнирах 39 матчей, в которых забил 25 мячей и отдал 13 голевых передач.

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Юрій Вишневський Источник: Фабрицио Романо
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