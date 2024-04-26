Почеттино рассказал, когда лучший бомбардир команды вернется на поле
Главный тренер «Челси» признал, что без Палмера «синим» трудновато
Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, когда ждать возвращения на поле ключевого хавбека команды и лучшего бомбардира АПЛ (вместе с Эрлингом Холандом) Коула Палмера.
«Мы ждем Коула в матче с «Астон Виллой» (27 апреля в рамках 35-го тура АПЛ. – Прим.). Палмер – ключевой игрок для нас. Он показывает, что без него нам немного трудно. Это реальность, которую мы не можем скрыть», – цитирует наставника «Челси» известный инсайдер Фабрицио Романо.
Отметим, что Палмер перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» уже по ходу нынешнего сезона. В общей сложности Коул провел за «синих» во всех турнирах 39 матчей, в которых забил 25 мячей и отдал 13 голевых передач.
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