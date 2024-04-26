В субботу, 27 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Минай» и «Черноморец».

Игра пройдет в Минае (Закарпатская область) на стадионе «Минай». Начало – в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице УПЛ «Минай» занимает 16-е место, имея в активе 16 очков после 25 матчей.

«Черноморец» идет на 9-й позиции, сыграв 24 поединка и набрав 29 очков.

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV.

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Минай – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция