Минай – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 апреля матч 26-го тура УПЛ
В субботу, 27 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Минай» и «Черноморец».
Игра пройдет в Минае (Закарпатская область) на стадионе «Минай». Начало – в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В турнирной таблице УПЛ «Минай» занимает 16-е место, имея в активе 16 очков после 25 матчей.
«Черноморец» идет на 9-й позиции, сыграв 24 поединка и набрав 29 очков.
Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV.
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
Минай – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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