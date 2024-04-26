Украина. Премьер лига26 апреля 2024, 20:03 | Обновлено 26 апреля 2024, 20:06
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Где смотреть онлайн матч УПЛ Минай – Черноморец
Поединок пройдет 27 апреля в 13:00 в Минае
26 апреля 2024, 20:03 | Обновлено 26 апреля 2024, 20:06
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В субботу, 27 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Минай» и «Черноморец».
Игра пройдет в Минае (Закарпатская область) на стадионе «Минай». Начало – в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В турнирной таблице УПЛ «Минай» занимает 16-е место, имея в активе 16 очков после 25 матчей.
«Черноморец» идет на 9-й позиции, сыграв 24 поединка и набрав 29 очков.
Видеотрансляцию матча «Минай» – «Черноморец» проведет UPL.TV.
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