Аталанта
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Валенсия
19.02.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Аталанта – Валенсия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 18.02.2020 20:04
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Аталанта – Валенсия. Текстовая трансляция матча
© twitter.com/atalanta_bc. Алехандро Гомес и Йосип Иличич

В среду, 19-го февраля, состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Аталанта» будет принимать «Валенсию». Матч пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Бергамский клуб впервые в истории будет играть в плей-офф главного клубного евротурнира. Причем групповой этап «Аталанта» начала с трех поражений, но затем наверстала упущенное и финишировала на второй позиции в квартете. Решающую победу подопечные Джан-Пьеро Гасперини одержали в Харькове, разгромив донецкий «Шахтер» со счетом 3:0. «Аталанта» в нынешнем сезоне выделяется мощью своей атаки: бергамцы с большим преимуществом удерживают лидерство по результативности в итальянской Серии А. Будем надеяться, что в среду на поле «Сан-Сиро» выйдет и украинский полузащитник Руслан Малиновский. У «Валенсии» в Ла Лиге дела идут не лучшим образом: «летучие мыши» в турнирной таблице занимают седьмое место. В крайнем туре национального первенства «Валенсия» сыграла вничью с мадридским «Атлетико», дважды уступая в счете по ходу встречи.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Аталанта» – «Валенсия».

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Источник — Sport.ua

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