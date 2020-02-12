Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала.



Динамо Киев U-19 – Динамо Загреб U-19 – 0:0



Шипош, 16, Франич, 21



Динамо Киев U-19: Нещерет – Вивчаренко, Забарный, Биловар, Скорко – Бодня (Надольский, 57), Белошевский, Волошин – Шулянский, Исаенко, Цитаишвили.



Запасные: Моргун, Окоро, Близниченко, Дячук, Волошин, Ярош.

Динамо Загреб U-19: Йосипович – Юришич, Гвардиол, Шутало, Хрвой – Юларджия, Франич, Коцар – Каррица, Шипош, Янкович.



Запасные: Кркалич, Радоня, Николич, Дувняк, Томек, Юрчец, Свржняк.



Арбитр: Димитру Мунтян (Бендеры, Молдавия)



Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев, Украина)



65 мин. Грузят мяч вперед киевляне в надежде на зацеп от Исаенко. Пока что – без должной эффективности.



64 мин. Шулянский упустил мяч за боковую, не позволив своей команде надеяться на контратаку.



63 мин. ОПАСНО! Слабый удар головой получился у Надольского после навеса с правого фланга. Йосипович принял мяч на грудь.



62 мин. Но Костюк знатно насыпал своему подопечному по завершению эпизода, надо признать.



61 мин. Цитаишвили обокрали на половине поля хозяев, после чего началась контратака Загреба, которую дальним неточным ударом завершил Юларджия. Выше!



59 мин. ОПАСНО! Шулянский не успел пробить в подкате у левого угла чужой вратарской по мячу, зато здорово врезал по ногам Гвардиолу.



58 мин. На скамейку Динамо отправилось предупреждение от арбитра. Главному тренеру – Костюку.



57 мин. ЗАМЕНА У ДИНАМО. Вместо Бодни игру продолжит Надольский.



56 мин. В оффсайд залез Исаенко после заброса в переднюю линию.



54 мин. Опасную подачу Хрвоя с правого фланга сумел перехватить Забарный.



53 мин. Навес Волошина получился крайне неудачным.



52 мин. Бодню сбили на чужой половине поля.



52 мин. Цитаишвили пошел крутить трех соперников на фланге, но не рассчитал ширину поля, при закладывании очередного виража.



49 мин. Вивчаренко успел исправить свою же позиционную ошибку, и обогнал прорывавшегося по флангу Янковича.



47 мин. Пяткой оставлял мяч Белошевский на Исаенко около чужой штрафной, но защитники Загреба вовремя сузили пространство.



46 мин. Рваные попытки выйти в быструю атаку наблюдаем.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+1 мин. Высокую подачу Волошина со стандарта перехватили защитники.



45 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, одну минуту.



45 мин. Шулянский заработал штрафной на левом фланге. Тем временем, зрители неплохо подтянулись на трибуны. Совсем ведь другая картина!



44 мин. Цитаишвили качественно разобрался в том эпизоде, после чего Бодня выводит в прорыв Волошина.



43 мин. МОМЕНТ! Провалился левый фланг обороны гостей. Ворвался туда Волошин, после чего пробивал с острого угла! Йосипович отразил ногой!



42 мин. Белошевский отмахнулся от Шипоша в центре поля.



41 мин. Помощь оказывают Хрвою после столкновения хорвата с Шулянским.



40 мин. Длинная передача от Забарного со своей половины поля доставила мяч в руки Йосиповичу.



39 мин. Опасно могло бы быть, если бы Каррица не попал в оффсайд при подаче с правого фланга.



38 мин. Загреб старается законсервировать игру перед перерывом.



37 мин. МОМЕНТ! Юларджия низом пробивал со входа в левую половину штрафной. На месте Нещерет!



36 мин. Шулянский в атаке нарушил правила в борьбе против Хрвоя.



34 мин. Скорко сумел качественно встретить Франича в правой половине своей штрафной после передачи Каррицы.



32 мин. Успешно прорвался с левого фланга Янкович, но в завершении атаки отдал неточную передачу на Шипоша.



32 мин. Забарный на ближней штанге перехватил подачу Хрвоя с правого фланга.



31 мин. Гвардиол оказался мощнее в борьбе корпусами против Скорко, что совсем не удивительно.



30 мин. Принял на себя дальний удар Франича Биловар.



29 мин. Йосипович забрал мяч в руки после не самой удачной подачи от угла поля в исполнении Шулянского.



28 мин. Еще один корнер для киевлян. На левом фланге.



27 мин. Зажевали Шулянского в центре поля соперники, стоило фланговому полузащитнику только получить мяч.



25 мин. Чувствуется нерв игры и ответственность за результат. Раскрываться никто не будет.



22 мин. Цитаишвили пробил, но один из игроков Динамо мешал стенке. Исаенко это был.



21 мин. В кость сопернику пошел Франич во время попытки отбора мяча у Цитаишвили. Желтая и перспективный стандарт.



20 мин. Каррица подключал к атаке Юришича передачей в левую половину штрафной, но фланговый защитник вновь не догнал мяч.



19 мин. Цитаишвили в очередной раз заставил соперника нарушить правила на правом фланге атаки хозяев.



19 мин. Не догнал Юришич мяч в пределах поля после заброса в глубину левого фланга.



17 мин. ОПАСНО! Цитаишвили стелил прострел вдоль вратарской с правого фланга, но Шулянский не успел замкнуть дальнюю!



16 мин. Желтая для Шипоша за грубый удар по ногам Вивчаренко на правом фланге атаки Загреба.



15 мин. Хрвой сбил с ног Шулянского в центральной зоне.



13 мин. Исаенко не смог переиграть двух соперников на пути к чужим воротам.



13 мин. Плохая обработка верховой передачи от Вивчаренко у чужого левого углового флажка.



11 мин. Передача низом от Шулянского с левого фланга была заблокирована.



10 мин. Цитаишвили подключал Скорко к рывку по правому флангу, но Каррица не просто так бежал до конца с оппонентом.



9 мин. Шулянский поджал защитника на левом фланге, и даже смог заработать аут для своей команды.



8 мин. Двое встречали Каррицу на левом фланге атаки гостей. Удалось отобрать мяч без фола.



6 мин. Казалось, что пенальти в ворота гостей, но, нет. Это Исаенко нарушил правила в борьбе против Гвардиола.



5 мин. Навес Волошина со стандарта в центр штрафной был перехвачен.



5 мин. Юларджия сбил 11-го номера хозяев на правом фланге атаки соперников.



4 мин. Угловой с правого фланга отправился подавать Цитаишвили, но две его попытки перехватили защитники.



2 мин. Эх! Мог выскакивать на пространство перед штрафной Исаенко, но совершил некачественное первое касание после заброса.



1 мин. Хорваты оказались под прессингом с первых минут. Киевляне быстро задавили первую атаку через левый фланг.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В среду, 12-го февраля, состоится поединок Юношеской Лиги УЕФА, в котором сразятся киевское «Динамо» U-19 и загребское «Динамо» U-19. Матч пройдет в Киеве (Украина), на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 17:00.

Формат Лиги чемпионов УЕФА, которая проводится параллельно «взрослому» турниру, но среди юношей возрастом до 19-и лет, является достаточно сложным. Пути чемпионов стран и группового раунда соприкоснулись на стадии так называемых стыковых матчей, в которых принимают участие вторые команды в своих группах и наиболее успешные из участников не группового пути. Киевскому «Динамо» придется играть против коллег из столицы Хорватии, которые опередили другого представителя Украины – донецкий «Шахтер» – несколькими месяцами ранее. Кроме того, хорваты сумели опередить в турнирной таблице юношеский состав «Манчестер Сити», что только подтверждает их силу. Киевлянам будет непросто, но права на ошибку в одноматчевой дуэли попросту нет.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между киевским и загребским «Динамо» U-19.