Динамо интересуется защитником Миная U-19
Киевляне интересуются юным защитником ужгородского клуба
Как стало известно Sport.ua, «Динамо» заинтересовано в услугах защитника юношеской команды «Миная» 16-летнего Андрея Чеберинчака.
С начала второй части сезона юный центральный защитник стабильно выступает в первенстве U-19 и, несмотря на возраст, показывает качественный футбол. Имеет хорошие физические качества. По манере игры напоминает Илью Забарного - высокий, хорошо действует на втором этаже и в силовой борьбе, хорошо работает с мячом.
Права на игрока принадлежат Академии ФК «Львов», которая выступает в юношеском чемпионате Украины под брендом «Миная».
Летом 2023 года «Динамо» подписало еще одного воспитанника ФК «Львов» Тараса Михавко, который уже дорос до первой команды.
В нынешнем сезоне Андрей Чеберинчак провел 8 матчей в чемпионате U-19 и забил два гола.
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