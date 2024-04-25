Динамо интересуется защитником Миная U-19

Как стало известно Sport.ua, «Динамо» заинтересовано в услугах защитника юношеской команды «Миная» 16-летнего Андрея Чеберинчака.

С начала второй части сезона юный центральный защитник стабильно выступает в первенстве U-19 и, несмотря на возраст, показывает качественный футбол. Имеет хорошие физические качества. По манере игры напоминает Илью Забарного - высокий, хорошо действует на втором этаже и в силовой борьбе, хорошо работает с мячом.

Права на игрока принадлежат Академии ФК «Львов», которая выступает в юношеском чемпионате Украины под брендом «Миная».

Летом 2023 года «Динамо» подписало еще одного воспитанника ФК «Львов» Тараса Михавко, который уже дорос до первой команды.

В нынешнем сезоне Андрей Чеберинчак провел 8 матчей в чемпионате U-19 и забил два гола.