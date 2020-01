Джокович в 16-й раз подряд обыграл Монфиса

Эта победа стала для второй ракетки мира 16-й подряд над бойфрендом Элина Свитолиной. Единственная победа Монфиса датирована 2004 годом, когда оба теннисиста были еще в седьмой сотне мирового рейтинга.

Отметим, что Гаэль приближается к абсолютному антирекорду очных противостояний за всю историю. Более длинную серию поражения против конкретного теннисиста имеют всего четверо.

Defeating 🇫🇷 Gael #Monfils on @ATPCup 🇷🇸 Novak #Djokovic extends to 16 his virgin winning matches streak against him#ATPCup pic.twitter.com/h3CbkbswDE