Джокович в 16-й раз подряд обыграл Монфиса

Сербский теннисист Новак Джокович одолел француза Гаэля Монфиса в рамках группового раунда Кубка ATP (6:3, 6:2).
Эта победа стала для второй ракетки мира 16-й подряд над бойфрендом Элина Свитолиной. Единственная победа Монфиса датирована 2004 годом, когда оба теннисиста были еще в седьмой сотне мирового рейтинга.
Отметим, что Гаэль приближается к абсолютному антирекорду очных противостояний за всю историю. Более длинную серию поражения против конкретного теннисиста имеют всего четверо.
Defeating 🇫🇷 Gael #Monfils on @ATPCup 🇷🇸 Novak #Djokovic extends to 16 his virgin winning matches streak against him#ATPCup pic.twitter.com/h3CbkbswDE— TennisMyLife (@TennisMyLife68) January 6, 2020
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Источник — Twitter
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