Джокович в 16-й раз подряд обыграл Монфиса

Новак Джокович одолел француза Гаэля Монфиса в Сербский теннисистодолел француза Гаэля Монфиса в рамках группового раунда Кубка ATP (6:3, 6:2).

Эта победа стала для второй ракетки мира 16-й подряд над бойфрендом Элина Свитолиной. Единственная победа Монфиса датирована 2004 годом, когда оба теннисиста были еще в седьмой сотне мирового рейтинга.

Отметим, что Гаэль приближается к абсолютному антирекорду очных противостояний за всю историю. Более длинную серию поражения против конкретного теннисиста имеют всего четверо.