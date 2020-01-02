ATP Cup-2020. Расписание и результаты

В пятницу, 3 января, на кортах Брисбена, Сиднея и Перта стартует первый розыгрыш ATP Cup.
24 мужские сборные поделены на 6 групп. Шесть победителей и две лучшие вторые команды выйдут в четвертьфинал. Победители групп А и B получат в соперники на стадии 1/4 финала одну из вторых команд. Команды, выигравшие группы D и C сразятся против победителей квартетов E и F соответственно.
Игроки смогут зарабатывать очки в рейтинг ATP, более детально здесь
Призовой фонд ATP Cup составит $15 миллионов.
РАСПИСАНИЕ
Пятница, 3 января
Дневная сессия (10:00 по местному времени)
ГРУППА С: Бельгия – Молдова
ГРУППА D: США – Норвегия
ГРУППА F: Греция – Канада
ГРУППА D: США – Норвегия
ГРУППА F: Греция – Канада
Вечерняя сессия (17:30 по местному времени)
ГРУППА С: Великобритания – Болгария
ГРУППА D: Россия – Италия
ГРУППА F: Германия – Австралия
ГРУППА F: Германия – Австралия
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа А
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|Сербия
|Франция
|Южная Африка
|Чили
Группа B
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|Испания
|Япония
|Грузия
|Уругвай
Группа C
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|Бельгия
|Великобритания
|Болгария
|Молдова
Группа D
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|Россия
|Италия
|США
|Норвегия
Группа E
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|Австрия
|Хорватия
|Аргентина
|Польша
Группа F
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|Германия
|Греция
|Канада
|Австралия
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Источник — Sport.ua
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