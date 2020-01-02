ATP Cup-2020. Расписание и результаты

В пятницу, 3 января, на кортах Брисбена, Сиднея и Перта стартует первый розыгрыш ATP Cup.

24 мужские сборные поделены на 6 групп. Шесть победителей и две лучшие вторые команды выйдут в четвертьфинал. Победители групп А и B получат в соперники на стадии 1/4 финала одну из вторых команд. Команды, выигравшие группы D и C сразятся против победителей квартетов E и F соответственно.

Игроки смогут зарабатывать очки в рейтинг ATP, более детально здесь

Призовой фонд ATP Cup составит $15 миллионов.