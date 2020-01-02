ATP Cup-2020. Расписание и результаты

C 3 по 12 января на кортах Австралии пройдет командный чемпионат АТР

  • 02.01.2020 19:30
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ATP Cup-2020. Расписание и результаты
© ATP Cup
В пятницу, 3 января, на кортах Брисбена, Сиднея и Перта стартует первый розыгрыш ATP Cup.
 
24 мужские сборные поделены на 6 групп. Шесть победителей и две лучшие вторые команды выйдут в четвертьфинал. Победители групп А и B получат в соперники на стадии 1/4 финала одну из вторых команд. Команды, выигравшие группы D и C сразятся против победителей квартетов E и F соответственно.
 
Игроки смогут зарабатывать очки в рейтинг ATP, более детально здесь
 
Призовой фонд ATP Cup составит $15 миллионов.
 
РАСПИСАНИЕ
 
Пятница, 3 января 
 
Дневная сессия (10:00 по местному времени)
 
ГРУППА С: Бельгия – Молдова
ГРУППА D: США – Норвегия
ГРУППА F: Греция – Канада
 
Вечерняя сессия (17:30 по местному времени)
 
ГРУППА С: Великобритания – Болгария
ГРУППА D: Россия – Италия
ГРУППА F: Германия – Австралия
 
ГРУППОВОЙ ЭТАП
 
Группа А
 
Команда Матчи В-П Очки
  Сербия      
  Франция      
  Южная Африка      
  Чили      
 
Группа B
 
Команда Матчи В-П Очки
  Испания      
  Япония      
  Грузия      
  Уругвай       
 
Группа C
 
Команда Матчи В-П Очки
  Бельгия      
  Великобритания      
  Болгария      
  Молдова       

Группа D

Команда Матчи В-П Очки
  Россия      
  Италия      
  США      
  Норвегия      

Группа E

Команда Матчи В-П Очки
  Австрия      
  Хорватия      
  Аргентина      
  Польша      

Группа F

Команда Матчи В-П Очки
  Германия      
  Греция      
  Канада      
  Австралия       

 

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Источник — Sport.ua

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