Стало известно, сколько заработали участники ATP Cup

Cо 1 по 9 января на кортах Сиднея прошел командный чемпионат АТР, победителем которого стала команда Канады.
Именно лидеры канадской сборной, Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов, заработали больше всего призовых.
Также в топ-5 попал полуфиналист Даниил Медведев из России и финалисты Пабло Карреньо-Буста и Роберто Баутиста-Агут из Испании.
Отметим, что призовой фонд в этом году составил $10 миллионов.
Лидеры по призовым
Источник — Twitter
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