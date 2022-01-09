Стало известно, сколько заработали участники ATP Cup

Лидеры сборной Канады могут похвастаться приличными призовыми

  • 09.01.2022 17:10
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Стало известно, сколько заработали участники ATP Cup
© Getty Images/Global Images Ukraine

Cо 1 по 9 января на кортах Сиднея прошел командный чемпионат АТР, победителем которого стала команда Канады.
 
Именно лидеры канадской сборной, Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов, заработали больше всего призовых.
 
Также в топ-5 попал полуфиналист Даниил Медведев из России и финалисты Пабло Карреньо-Буста и Роберто Баутиста-Агут из Испании.
 
Отметим, что призовой фонд в этом году составил $10 миллионов.
 
Лидеры по призовым 

Источник — Twitter

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