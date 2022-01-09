Стало известно, сколько заработали участники ATP Cup

Cо 1 по 9 января на кортах Сиднея прошел командный чемпионат АТР, победителем которого стала команда Канады.



Именно лидеры канадской сборной, Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов, заработали больше всего призовых.



Также в топ-5 попал полуфиналист Даниил Медведев из России и финалисты Пабло Карреньо-Буста и Роберто Баутиста-Агут из Испании.



Отметим, что призовой фонд в этом году составил $10 миллионов.



Лидеры по призовым