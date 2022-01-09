Канада стала победителем третьего розыгрыша ATP Cup

Денис Шаповалов и Феликс Оже-Альяссим принесли своей сборной победу над испанцами

  • 09.01.2022 13:41
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Канада стала победителем третьего розыгрыша ATP Cup
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялась финальная встреча в рамках турнира ATP Cup, который проходит в Сиднее.
 
Сборная Канады в двух одиночных матчах обыграла испанцев, который выступали без Рафаэля Надаля.
 
Отметим, что это был третий розыгрыш турнира, канадцы впервые сражались за титул. Сборная Испании во второй раз проиграла финальную встречу. 
 
ATP Cup. Финал
 
Канада – Испания – 2:0

Денис Шаповалов (Канада) – Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 6:4, 6:3
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 7:6(3), 6:3

ATP Cup-2022. Расписание и результаты

Источник — Sport.ua

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