ATP Cup-2022. Расписание и результаты

Cо 1 по 9 января на кортах Сиднея пройдет командный чемпионат АТР.
Участие в турнире примут 16 команд, разделенных на четыре группы. Победителя квартетов пробьются в полуфинал. Титул будет защищать команда России.
Призовой фонд в этом году составит $10 миллионов.
Групповой раунд будет продолжатся с 1 по 6 января.
РАСПИСАНИЕ
Суббота, 01 января
01:00 - Аргентина – Грузия
01:00 - Чили – Испания
08:30 - Греция – Польша
08:30 - Сербия – Норвегия
Воскресенье, 02 января
01:00 - Канада – США
01:00 - Россия – Франция
08:30 - Италия – Австралия
08:30 - Германия – Великобритания
Понедельник, 03 января
01:00 - Норвегия – Испания
01:00 - Польша – Грузия
08:30 - Греция – Аргентина
08:30 - Сербия – Чили
Вторник, 04 января
01:00 - Италия – Франция
01:00 - Германия – США
08:30 - Канада – Великобритания
08:30 - Россия – Австралия
Среда, 05 января
01:00 - Норвегия – Чили
01:00 - Польша – Аргентина
08:30 - Греция – Грузия
08:30 - Сербия – Испания
Четверг, 06 января
01:00 - Великобритания – США
01:00 - Россия – Италия
08:30 - Австралия – Франция
08:30 - Германия – Канада
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа А
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|1
|Сербия
|2
|Норвегия
|3
|Чили
|4
|Испания
Группа B
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|1
|Россия
|2
|Италия
|3
|Франция
|4
|Австралия
Группа C
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|1
|Германия
|2
|Канада
|3
|Великобритания
|4
|США
Группа D
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|1
|Греция
|2
|Польша
|3
|Аргентина
|4
|Грузия
Рейтинговые очки
Источник — Sport.ua
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