ATP Cup-2022. Расписание и результаты

Cо 1 по 9 января на кортах Сиднея пройдет командный чемпионат АТР.



Участие в турнире примут 16 команд, разделенных на четыре группы. Победителя квартетов пробьются в полуфинал. Титул будет защищать команда России.

Призовой фонд в этом году составит $10 миллионов.



Групповой раунд будет продолжатся с 1 по 6 января.



РАСПИСАНИЕ

Суббота, 01 января

01:00 - Аргентина – Грузия

01:00 - Чили – Испания

08:30 - Греция – Польша

08:30 - Сербия – Норвегия

Воскресенье, 02 января

01:00 - Канада – США

01:00 - Россия – Франция

08:30 - Италия – Австралия

08:30 - Германия – Великобритания

Понедельник, 03 января

01:00 - Норвегия – Испания

01:00 - Польша – Грузия

08:30 - Греция – Аргентина

08:30 - Сербия – Чили

Вторник, 04 января

01:00 - Италия – Франция

01:00 - Германия – США

08:30 - Канада – Великобритания

08:30 - Россия – Австралия

Среда, 05 января

01:00 - Норвегия – Чили

01:00 - Польша – Аргентина

08:30 - Греция – Грузия

08:30 - Сербия – Испания

Четверг, 06 января

01:00 - Великобритания – США

01:00 - Россия – Италия

08:30 - Австралия – Франция

08:30 - Германия – Канада



ГРУППОВОЙ ЭТАП



Группа А

№ Команда Матчи В-П Очки 1 Сербия 2 Норвегия 3 Чили 4 Испания

Группа B

№ Команда Матчи В-П Очки 1 Россия 2 Италия 3 Франция 4 Австралия

Группа C

№ Команда Матчи В-П Очки 1 Германия 2 Канада 3 Великобритания 4 США

Группа D

№ Команда Матчи В-П Очки 1 Греция 2 Польша 3 Аргентина 4 Грузия

Рейтинговые очки