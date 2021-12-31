ATP Cup-2022. Расписание и результаты

Cо 1 по 9 января на кортах Сиднея пройдет командный чемпионат АТР

  • 31.12.2021 17:35
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ATP Cup-2022. Расписание и результаты
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Cо 1 по 9 января на кортах Сиднея пройдет командный чемпионат АТР.
 
Участие в турнире примут 16 команд, разделенных на четыре группы. Победителя квартетов пробьются в полуфинал. Титул будет защищать команда России.

Призовой фонд в этом году составит $10 миллионов.
 
Групповой раунд будет продолжатся с 1 по 6 января.
 
РАСПИСАНИЕ

Суббота, 01 января

01:00 - Аргентина – Грузия
01:00 - Чили – Испания
08:30 - Греция – Польша
08:30 - Сербия – Норвегия

Воскресенье, 02 января

01:00 - Канада – США
01:00 - Россия – Франция
08:30 - Италия – Австралия
08:30 - Германия – Великобритания

Понедельник, 03 января

01:00 - Норвегия – Испания
01:00 - Польша – Грузия
08:30 - Греция – Аргентина
08:30 - Сербия – Чили

Вторник, 04 января

01:00 - Италия – Франция
01:00 - Германия – США
08:30 - Канада – Великобритания
08:30 - Россия – Австралия

Среда, 05 января

01:00 - Норвегия – Чили
01:00 - Польша – Аргентина
08:30 - Греция – Грузия
08:30 - Сербия – Испания

Четверг, 06 января

01:00 - Великобритания – США
01:00 - Россия – Италия
08:30 - Австралия – Франция
08:30 - Германия – Канада
 
ГРУППОВОЙ ЭТАП
 
Группа А

Команда Матчи В-П Очки
1 Сербия      
2 Норвегия      
3 Чили      
4 Испания      

Группа B

Команда Матчи В-П Очки
1 Россия      
2 Италия      
3 Франция      
4 Австралия      

Группа C

Команда Матчи В-П Очки
1 Германия      
2 Канада      
3 Великобритания      
4 США      

Группа D

Команда Матчи В-П Очки
1 Греция      
2 Польша      
3 Аргентина      
4 Грузия      

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Источник — Sport.ua

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