В пятницу стартует первый розыгрыш турнира ATP Cup

В пятницу, 3 января, на кортах Брисбена, Сиднея и Перта стартует первый розыгрыш ATP Cup. Первый командный турнир с 2012 года, когда был закрыт World Team Cup, продлится до 12 января.

Напомним, 24 мужские сборные поделены на 6 групп. Шесть победителей и две лучшие вторые команды выйдут в четвертьфинал.

Самое главное, что игроки смогут зарабатывать очки в рейтинг ATP (максимум - 750). Их количество зависит от рейтинга побежденного противника. Более детально ниже:

Состав участников

Группа А: Сербия, Франция, Южная Африка, Чили (игры пройдут в Брисбене)

Группа B: Испания, Япония, Грузия, Уругвай (Перт)

Группа С: Бельгия, Великобритания, Болгария, Молдова (Сидней)

Группа D: Россия, Италия, США, Норвегия (Перт)

Группа E: Австрия, Хорватия, Аргентина, Польша (Сидней)

Группа F: Германия, Греция, Канада, Австралия (Брисбен)

В первый игровой день, 3 января, сразятся команды из групп С, D и F. Формат идентичный Кубку Дэвиса: 2 одиночные и одна парная встреча в трехсетовом формате. Победители групп А и B получат в соперники на стадии 1/4 финала одну из вторых команд. Команды, выигравшие группы D и C сразятся против победителей квартетов E и F соответственно.

Призовой фонд ATP Cup составит $15 миллионов.