В пятницу стартует первый розыгрыш турнира ATP Cup

В пятницу, 3 января, на кортах Брисбена, Сиднея и Перта стартует первый розыгрыш ATP Cup. Первый командный турнир с 2012 года, когда был закрыт World Team Cup, продлится до 12 января.
Напомним, 24 мужские сборные поделены на 6 групп. Шесть победителей и две лучшие вторые команды выйдут в четвертьфинал.
Самое главное, что игроки смогут зарабатывать очки в рейтинг ATP (максимум - 750). Их количество зависит от рейтинга побежденного противника. Более детально ниже:
Состав участников
Группа А: Сербия, Франция, Южная Африка, Чили (игры пройдут в Брисбене)
Группа B: Испания, Япония, Грузия, Уругвай (Перт)
Группа С: Бельгия, Великобритания, Болгария, Молдова (Сидней)
Группа D: Россия, Италия, США, Норвегия (Перт)
Группа E: Австрия, Хорватия, Аргентина, Польша (Сидней)
Группа F: Германия, Греция, Канада, Австралия (Брисбен)
В первый игровой день, 3 января, сразятся команды из групп С, D и F. Формат идентичный Кубку Дэвиса: 2 одиночные и одна парная встреча в трехсетовом формате. Победители групп А и B получат в соперники на стадии 1/4 финала одну из вторых команд. Команды, выигравшие группы D и C сразятся против победителей квартетов E и F соответственно.
Призовой фонд ATP Cup составит $15 миллионов.
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Источник — Sport.ua
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