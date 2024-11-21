ВИДЕО. На украинца упала судейская вышка. Он так и не сумел выйти на матч
Эрик Ваншельбойм должен был сыграть парный четвертьфинал на челленджере в Монтемаре
23-летний украинский теннисист Эрик Ваншельбойм не сумел выйти на матч на челленджере в Монтемаре, Испания.
21 ноября украинец вместе со своим партнером Денисом Евсеевым (Казахстан) должен был сыграть парный четвертьфинал против тандема Даниэль Ринкон (Испания) / Абедалла Шелбайх (Иордания). Однако поединок так и не состоялся.
Перед стартом игры на Эрика упала судейская вышка. Реакции от организаторов пока никакой не было.
Что касается одиночного разряда, то Эрик не сумел преодолеть сито квалификации. В финальном раунде отбора он проиграл Жерарду Кампана Ли (Южная Корея, ATP 376) со счетом 5:7, 6:4, 3:6.
ВИДЕО. На украинца упала судейская вышка. Он так и не сумел выйти на матч
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