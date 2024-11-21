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  4. ВИДЕО. На украинца упала судейская вышка. Он так и не сумел выйти на матч
ATP
21 ноября 2024, 23:49 |
451
0

ВИДЕО. На украинца упала судейская вышка. Он так и не сумел выйти на матч

Эрик Ваншельбойм должен был сыграть парный четвертьфинал на челленджере в Монтемаре

21 ноября 2024, 23:49 |
451
0
ВИДЕО. На украинца упала судейская вышка. Он так и не сумел выйти на матч
Instagram. Эрик Ваншельбойм

23-летний украинский теннисист Эрик Ваншельбойм не сумел выйти на матч на челленджере в Монтемаре, Испания.

21 ноября украинец вместе со своим партнером Денисом Евсеевым (Казахстан) должен был сыграть парный четвертьфинал против тандема Даниэль Ринкон (Испания) / Абедалла Шелбайх (Иордания). Однако поединок так и не состоялся.

Перед стартом игры на Эрика упала судейская вышка. Реакции от организаторов пока никакой не было.

Что касается одиночного разряда, то Эрик не сумел преодолеть сито квалификации. В финальном раунде отбора он проиграл Жерарду Кампана Ли (Южная Корея, ATP 376) со счетом 5:7, 6:4, 3:6.

ВИДЕО. На украинца упала судейская вышка. Он так и не сумел выйти на матч

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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