23-летний украинский теннисист Эрик Ваншельбойм не сумел выйти на матч на челленджере в Монтемаре, Испания.

21 ноября украинец вместе со своим партнером Денисом Евсеевым (Казахстан) должен был сыграть парный четвертьфинал против тандема Даниэль Ринкон (Испания) / Абедалла Шелбайх (Иордания). Однако поединок так и не состоялся.

Перед стартом игры на Эрика упала судейская вышка. Реакции от организаторов пока никакой не было.

Что касается одиночного разряда, то Эрик не сумел преодолеть сито квалификации. В финальном раунде отбора он проиграл Жерарду Кампана Ли (Южная Корея, ATP 376) со счетом 5:7, 6:4, 3:6.

ВИДЕО. На украинца упала судейская вышка. Он так и не сумел выйти на матч