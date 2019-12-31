В среду, 1-го января, состоится поединок двадцать первого тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Лондонский клуб, который недавно возглавил испанец Микель Артета, продолжают преследовать неудачи. В предыдущем туре «канониры» были близки к первой победе под руководством нового наставника, но пропустили два гола в конце матча против «Челси» и потерпели поражение. При этом лондонцы продемонстрировали вполне презентабельный футбол, и тем обиднее для них стала очередная осечка. Дела «Манчестер Юнайтед» обстоят получше, чем у «канониров»: манкунианцы занимают в турнирной таблице пятое место. Впрочем, «красные дьяволы» показывают нестабильные результаты, что вызывает недовольство в рядах поклонников «Юнайтед». В своем крайнем матче манчестерцы обыграли «Бёрнли» со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед».