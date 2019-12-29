20-й тур
Арсенал
1:2
Челси
29.12.2019, FT

Челси совершил камбэк в концовке матча с Арсеналом, вырвав победу

«Синие» выиграли на «Эмирейтс» впервые с января 2016-го года

  • 29.12.2019 18:04
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Челси совершил камбэк в концовке матча с Арсеналом, вырвав победу
© twitter.com/chelseafc

В поединке 20-го тура Английской Премьер-лиги «Челси» обыграл «Арсенал» со счетом 2:1.

«Канониры» активно начали встречу и довольно быстро сумели расписаться в воротах соперников. После навеса с углового Чемберс сделал скидку, а Обамеянг, сыгравший на опережение, с линии вратарской головой нанес точный удар. Хозяева поля и в дальнейшем были больше нацелены на атаку. У «синих» в плане конструктива мало что получалось, и по ходу первого тайма тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда даже решился на тактическое изменение: вместо Эмерсона на поле вышел Жоржиньо.

Во втором тайме «синие» заметно добавили в движении, пытаясь быстро преодолевать центр поля. Но завершающего удара гостям катастрофически не хватало. Развязка наступила в конце поединка На 83-й минуте грубейшая ошибка Лено на выходе позволила Жоржиньо сравнять счет. А через несколько минут в ходе контратаки Виллиан прострелил на Абрахама, который точно пробил под голкипером. После этого футболисты «Челси» уверенно довели матч до победы, несмотря на 7 минут компенсированного времени.

Чемпионат Англии. 20-й тур.

«Арсенал» – «Челси» – 1:2

Пьер-Эмерик Обамеянг (13) – Жоржиньо (83), Тэмми Абрахам (87)

Маттео Гюэндузи (10), Давид Луис (47), Лукас Торрейра (73), Александр Ляказетт (77), Эйнсли Мэйтленд-Найлс (91) – Мэйсон Маунт (30), Н'Голо Канте (31), Жоржиньо (55)

«Арсенал»: Бернд Лено, Давид Луис, Калум Чемберс (Шкодран Мустафи, 23), Букайо Сака, Месут Озил (Джозеф Уиллок, 76), Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Лукас Торрейра, Маттео Гюэндузи, Пьер-Эмерик Обамеянг, Рейсс Нелсон (Николя Пепе, 86), Александр Ляказетт

«Челси»: Кепа Аррисабалага, Антонио Рюдигер, Эмерсон (Жоржиньо, 34), Сесар Аспиликуэта, Фикайо Томори (Тарик Лампти, 59), Курт Зума, Матео Ковачич (Каллум Хадсон-Одои, 70), Н'Голо Канте, Мэйсон Маунт, Виллиан, Тэмми Абрахам

Арбитр: Крейг Поусон

Стадион «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 29.12.2019 18:09
    +1
    Во втором тайме аристократы были одни на поле...
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 29.12.2019 18:09
    +1
    Во втором тайме аристократы были одни на поле...
    Ссылка
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