По именам и звучанию – наверняка центральный матч 20 тура. Однако, несмотря на всю славную историю, заложенную в данном противостоянии, сейчас поединок этих соперников может вызвать в первую очередь ностальгические чувства. А уже потом все остальное. Потому что в нынешнем сезоне по разным причинам заклятые лондонские оппоненты за титул не борются. Да и стабильностью порадовать тоже не могут.

Особенно это касается «канониров». Перед этим поединком «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Борнмутом» - 1:1. Таким образом, лондонский коллектив продлил серию без побед до четырех матчей. Более того, за последние четырнадцать матчей «Арсенал» одержал лишь одну победу. Поэтому и не удивительно, что сейчас «канониры» занимают лишь одиннадцатое место в таблице.

Кстати, поединок против «Борнмута» стал дебютным для новоиспеченного наставника «Арсенала» Микеля Артеты. Бывший полузащитник «канониров», а до последнего времени ассистент Гвардиолы в «МанСити», Артета не долго думал над предложением возглавить «Арсенал». Едва подписав контракт с лондонцами, испанец сказал, что намерен вернуть команде атакующий стиль. Но прежде ему нужно навести порядок в обороне. После матча с «Борнмутом» 37-летний наставник «Арсенала» отметил, что увидел прогресс в действиях своих подопечных. Более того, Артета заявил, что его футболисты сыграли даже лучше, чем он мог представить. И уточнил, что это касается, в первую очередь, характера и боевого духа игроков.

Матч против «Челси» для Артеты станет первым поединком, который состоится на домашней арене «канониров». Наверняка соскучившаяся по победам и яркой игре публика на «Эмирейтс» тепло встретит нового рулевого «Арсенала», которому в свое время отдавала должное в бытность игроком.

В «Челси» на первый взгляд не так все запущено, как у их лондонских соседей – «пенсионеры» продолжают удерживать свою позицию в топ-четверке. Однако и у «синих» есть свои сложности. В прошлом туре команда Лэмпарда проиграла «Саутгемптону» - 0:2, причем в родных стенах. До этого тоже был проигрыш на «Стэмфорд Бридж» - «Борнмуту» (0:1). Показательно, что «Челси» впервые за 21 год проиграл два домашних матча АПЛ подряд, не забив при этом ни одного мяча. Последний раз подобное случалось в феврале-марте 1998 года. К слову, поражение от «Саутгемптона» для «Челси» стало пятым в семи последних поединках АПЛ. Так что в этой связи еще можно поспорить, у кого сейчас дела идут хуже – у «пенсионеров» или «канониров».

Тем не менее, позиции Лэмпарда-тренера достаточно прочны. У бывшей легенды «Челси» есть кредит доверия со стороны руководства клуба. К тому же, Френк, несмотря на небогатый тренерский опыт, обладает умением настраивать своих подопечных на матчи против топовых соперников. Ему бы научиться играть против аутсайдеров и середняков – цены бы не было такому «Челси».

Спрогнозировать, по какому сценарию будет проходить этот поединок, весьма сложно. Кроме того, что обе команды бросает то в жар, то в холод, оба молодых тренера наверняка захотят сыграть в интересный и атакующий футбол. Учитывая, что оборона по обе стороны баррикад сейчас не самое сильное звено, можно предположить, что забитые мячи в этом поединке точно будут.

Ориентировочные составы:

«Арсенал»: Лено, Сака, Луис, Мавропанос, Мэйтленд-Найлс, Джака, Торрейра, Нельсон, Смит-Роу, Мартинелли, Обамеянг

«Челси»: Аррисабалага, Зума, Томори, Рюдигер, Аспиликуэта, Маунт, Канте, Алонсо, Ковачич, Виллиан, Абрахам.

29 декабря, воскресенье